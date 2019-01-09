Сворачиваемый телевизор, шагающий автомобиль и дерево с выходом в интернет. Что нас удивило на выставке электроники CES 2019

Телевизор, который можно свернуть (не в трубочку, но близко!)

LG USA Home Appliances and Electronics

На CES 2019 компания LG снова показала Signature OLED TV R — свой сворачиваемый телевизор с 65-дюймовым OLED-экраном. По нажатию кнопки активируется выдвижной механизм — и телевизор выезжает из специального корпуса (или наоборот в него прячется), что помогает экономить пространство комнаты. А еще в «сложенном» состоянии кошкам гораздо труднее его разбить.

LG планирует запустить эти устройства в продажу уже весной 2019 года. Цену на телевизоры пока не называют, но стоить они, скорее всего, будут очень дорого.