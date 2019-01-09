Сворачиваемый телевизор, шагающий автомобиль и дерево с выходом в интернет. Что нас удивило на выставке электроники CES 2019
Доступ в интернет появился даже у куска дерева
Mui выглядит как простой деревянный брусок, но на самом деле это замаскированный дисплей, который работает еще и как умная колонка. С его помощью можно включать музыку, управлять освещением в комнате и даже проверять погоду. Все благодаря тому, что в Mui встроен голосовой помощник Google Assistant.
Телевизор, который можно свернуть (не в трубочку, но близко!)
На CES 2019 компания LG снова показала Signature OLED TV R — свой сворачиваемый телевизор с 65-дюймовым OLED-экраном. По нажатию кнопки активируется выдвижной механизм — и телевизор выезжает из специального корпуса (или наоборот в него прячется), что помогает экономить пространство комнаты. А еще в «сложенном» состоянии кошкам гораздо труднее его разбить.
LG планирует запустить эти устройства в продажу уже весной 2019 года. Цену на телевизоры пока не называют, но стоить они, скорее всего, будут очень дорого.
Умные очки, с помощью которых можно вызвать Uber
Умные очки Focals, разрабатываемые компанией North (один из стартапов, профинансированных Amazon), стоят тысячу долларов за штуку. В них встроен мини-проектор — он выводит изображение на стекла, оттуда оно переносится на сетчатку глаза. То есть доступ к уведомлениям из соцсетей, часам, карте и другим полезным приложениям можно получить даже не доставая телефон из кармана.
Кроме того, очки снабжены голосовым помощником Alexa — и с их помощью можно на ходу надиктовывать текст, что довольно удобно. Сами Focals управляются специальным кольцом с джойстиком.
Hyundai Elevate — когда автомобиль научился шагать
Hyundai Elevate — не автомобиль, а почти что шагоход. Да, у него есть колеса, но крепятся они к самым настоящим механическим ногам. Это позволяет машине перемещаться даже в самых трудных условиях. В теории, Elevate пригодится ученым-исследователям и спасательным службам (особенно тем, кто помогает жертвам завалов или землетрясений).
В реальности это пока выглядит вот так:
C-3PO больше не нужен — ведь есть Google Assistant
Голосовой помощник Google Assistant можно будет использовать в качестве синхронного переводчика — правда, не мгновенного (всем одновременно говорить все же не получится). Режим активируется после специальной голосовой команды. Звучит она примерно так: «Google, переводчик с китайского!» После этого устройство начнет по очереди переводить речь участников беседы.
Пока что технология работает со сбоями, но в компании обещают исправить ее недостатки. Сейчас Google Assistant понимает и переводит с 27 языков, включая русский. Первыми доступ к режиму переводчика получат владельцы умной колонки Google Home Hub, а после — все остальные.