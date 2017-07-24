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Светящиеся деревья и рыбы над прудом: фестиваль искусств в парке «Останкино»

Meduza
13:11, 24 июля 2017

В московском парке «Останкино» 21 июля начался фестиваль искусств «Вдохновение». Каждый вечер в парке проходит мультимедийная выставка — лес становится сказочным, а над прудом появляются летающие рыбы. Кроме того, по всему парку расставлены инсталляции — «Лошадь ночи», «Коконы», «Световые гнезда». Над арт-объектами работали 12 художников со всего мира, а курирует «Вдонхновение» француз Жюльен Павийяр — бывший арт-директор Фестиваля света в Лионе.

Выставка продлится до 1 августа. Вход на нее бесплатный.

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