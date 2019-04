The National «Light Years»

Как рассказывал вокалист The National Мэтт Бернингер, припев песни «Light Years» сложился из названий двух книжек, которые он увидел на полке своей жены, кинопродюсера и бывшей журналистки The New Yorker Кэрин Бессер. В клипе на композицию за три минуты перед глазами успевает проплыть целая жизнь в исполнении Алисии Викандер, со всеми ее радостями и печалями.