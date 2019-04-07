Скриптонит, Серябкина, Нинтендо — а еще Tesla Boy по-русски и Dakh Daughters по-украински «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: эксперименты со звуком от Скриптонита, гитарная лирика от «Увулы», суровый ганста-рэп N1NT3ND0 и запевший на русском Антон Севидов. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Gruppa Skryptonite «Латинская музыка»
Пока фанаты ломают головы, к какому стилю причислить новую музыку Скриптонита, он сам ее лишь лениво и небрежно рифмует с мусоркой. В Gruppa Skryptonite Адиль Жалелов вместе с целым коллективом музыкантов проводит увлекательный и симпатичный эксперимент по расширению границ хип-хопа. И пусть он не вполне открывает Америку, но сейчас, в насквозь клишированном жанре, это воспринимается практически как революция. Лучшими, впрочем, на дебютном мини-альбоме группы так и остались уже ранее издававшиеся синглы «Глупые и ненужные» и «Подруга».
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«Увула» «Верь мне»
Романтика и меланхолия питерских дворов с пламенным приветом манчестерским промзонам и их вечным героям Моррисси и Джонни Марру. «Увула» записала безоговорочно лучший гитарный русскоязычный альбом последнего времени.
Слушать альбом «Нам остается лишь ждать» целиком: «ВКонтакте», Bandcamp
N1NT3ND0 «Монстры»
Василий Вакуленко возвращается к своему слегка подзабытому альтер-эго. Если Баста пребывает в образе благопристойного поп-рэпера, а Ноггано строит из себя хулигана-гопника, то N1NT3ND0 читает сильно приторможенный и позерский ганста-рэп от лица выжившего в 1990-е бандита. Как и полагается, «Папа на рэйве» — это совсем не веселая молодежная вечеринка, а грозная и суровая сходка по понятиям в клубах едкого дыма, но отнюдь не с танцпола.
Слушать альбом «Папа на рэйве» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Vampire Weekend «This Life»
Сопротивление уже бесполезно — Vampire Weekend выпускают третий сингл с грядущего альбома «Father of the Bride» и это опять стопроцентный хит, в том самом классическом виде, в котором мы группу знаем и любим. До выхода альбома осталось меньше месяца.
Molly «Красивый мальчик»
В феврале продюсер Максим Фадеев целиком распустил прежний состав одного из своих самых успешных проектов Serebro и набрал в группу новых вокалисток в ходе открытого кастинга. Но невзирая на столь кардинальные перемены, он не смог не трудоустроить Ольгу Серябкину — главную фронтвумен коллектива и единственную вокалистку, пережившую все смены состава с момента основания группы. Уже спустя два месяца Серябкина выпустила на лейбле Фадеева дебютный альбом «Косатка в небе» своего сольного проекта Molly, на котором даже присутствует дуэт с ее вечным учителем и наставником под говорящим названием «Рассыпая серебро». Несмотря на харизму исполнительницы и наличие некоторых цепких поп-номеров, вроде песни «Красивый мальчик, хоп, хей, как жалко, что ты гей», пока это не очень примечательный поп со смутными перспективами.
Слушать альбом «Косатка в небе» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Tesla Boy «Холод уйдет»
Убежденный англофил Антон Севидов внезапно записал первую в истории Tesla Boy песню на русском языке — заклинание о спасительной поездке на море подальше от холода и серого пейзажа за окном. По собственным словам, на это его сподвигло общение с автором легендарной советской пластинки «Банановые острова» Юрием Чернавским и съемки в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова о Ленинградском рок-клубе. Еще немного почвенничества в таком же духе, и в репертуаре Tesla Boy запросто обоснуются каверы на предыдущий проект Севидова «Неонавт».
Dakh Daughters «Японське кiно»
Dakh Daughters — своего рода младшие сестры всемирно известного украинского этно-коллектива «ДахаБраха» и киевского театра «Дах», на базе которого обе группы и появились. Музыку «дочерей» принято характеризовать как театрализованное фрик-кабаре в духе Аманды Палмер и The Dresden Dolls, хотя при всей схожести эстетик в ней заложено немало самобытных фольклорных традиций. На родине только что вышедший второй альбом Dakh Daughters, написанный по мотивам стихов украинских поэтов и «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, уже справедливо называют одной из главных пластинок года.
Слушать альбом «Air» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Hot Chip «Hungry Child»
Клип-кошмар, в котором новый сингл Hot Chip буквально врывается в жизнь одной семейной пары и полностью захватывает ее, играя на предельной громкости без остановки. В финале обнаруживается нежданное средство спасения, но обойдемся без спойлеров.
The National «Light Years»
Как рассказывал вокалист The National Мэтт Бернингер, припев песни «Light Years» сложился из названий двух книжек, которые он увидел на полке своей жены, кинопродюсера и бывшей журналистки The New Yorker Кэрин Бессер. В клипе на композицию за три минуты перед глазами успевает проплыть целая жизнь в исполнении Алисии Викандер, со всеми ее радостями и печалями.
Zoloto «Тянет»
Дебютный альбом певца Владимира Золотухина полон милых провокаций. В припев песни «Тянет» вдруг вплетаются строчки из старинного хита Андрея Губина «Зима, холода». Дальше больше — где-то слышится Radiohead, где-то цитируется Земфира, а где-то и вовсе звучит голос Майи Кристалинской. Такие одновременно наглые и трогательные отсылки совершенно обезоруживают.
Слушать альбом «8 месяцев в Вегасе» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»