Molly «Красивый мальчик»

В феврале продюсер Максим Фадеев целиком распустил прежний состав одного из своих самых успешных проектов Serebro и набрал в группу новых вокалисток в ходе открытого кастинга. Но невзирая на столь кардинальные перемены, он не смог не трудоустроить Ольгу Серябкину — главную фронтвумен коллектива и единственную вокалистку, пережившую все смены состава с момента основания группы. Уже спустя два месяца Серябкина выпустила на лейбле Фадеева дебютный альбом «Косатка в небе» своего сольного проекта Molly, на котором даже присутствует дуэт с ее вечным учителем и наставником под говорящим названием «Рассыпая серебро». Несмотря на харизму исполнительницы и наличие некоторых цепких поп-номеров, вроде песни «Красивый мальчик, хоп, хей, как жалко, что ты гей», пока это не очень примечательный поп со смутными перспективами.