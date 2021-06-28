Shortparis, Тайлер, Эд Ширан, певица ooes и рэпер Blizkey «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: четвертый и лучший альбом Shortparis, новый рэп от Близкого и старый добрый рэп от Тайлера, отличные пластинки Modest Mouse, Sault и Super Collection Orchestra, а также Эд Ширан в образе вампира.
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Shortparis «Половина»
Творчество Shortparis продолжают упрекать за вычурную театрализованность, которой так много на концертах и всегда недостает в студийном измерении, — ровно в тот момент, когда группа выпускает свой самый цельный и разносторонний альбом, одновременно попсовый и политический, нервный и сексуальный, жесткий и сентиментальный. Возможно, это первый раз, когда их музыка так самодостаточна и прекрасно работает без дополнительных визуальных образов.
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Blizkey «Каждый»
Главный бэнгер этого лета, о котором почему-то еще не написал The Flow. Милейший «южный стиль на вынос» (самоопределение автора) на фоне уютных и слегка потрепанных пейзажей абхазского побережья.
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Tyler, the Creator «Juggernaut»
Новый альбом Тайлера — очередной лирический герой, почти час крепкого мелодичного рэпа, уморительные скетчи для тиктока, миллионы лайков и стримов, дежурный шквал дифирамбов в прессе. Все довольны, идеальный продукт эпохи контента для соцсетей.
Слушать альбом «Call Me If You Get Lost» целиком: все платформы
Beabadoobee «Cologne»
Беатрис Лаус в компании The 1975 настолько скрупулезно воспроизводят 1990-е, что это уже просто неприлично. Неприлично хорошо.
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Sault «London Gangs»
Британская группа-загадка продолжает обрамлять творчество эксцентричными жестами: ее новый альбом — который, кстати, снова великолепен — будет доступен для прослушивания только 99 дней, а затем его удалят. Хорошо, что в интернете ничего не исчезает.
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Дэймон Албарн «The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows»
Проект «Чем ближе к фонтану, тем чище ручей» лидера Blur и Gorillaz предполагался как сборник симфонических оркестровок. Но пандемическая пауза внесла свои коррективы, и ручей вылился в полноценный сольник Албарна, который увидит свет в ноябре. Уже сейчас понятно, что это будут лучшие душеспасительные колыбельные для непростых времен.
Modest Mouse «We Are Between»
Блестящее возвращение в форму группы Айзека Брока, которую многие небезосновательно почитают как едва ли не главный инди-бэнд в истории Америки.
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ooes «Зима»
Если и есть в России смарт-поп, то это его похоронная версия. Не в смысле диагноза, а в смысле мрачного ледяного настроения. Тоже ведь опыт, весьма интересный.
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Эд Ширан «Bad Habits»
Первый поп-певец Британии разыгрывает собственную — размашистую и вампирскую — версию джексоновского «Триллера». Впрочем, слушать его скучные и пресные песни с каждым разом все труднее.
Super Collection Orchestra «Ослеп»
Петербургская группа-хамелеон, которая то как зверь завоет, то заплачет как дитя, виртуозно играет стилями и эмоциями. Их новый альбом открывает перед нами образцовый гитарный ансамбль с ворохом первоклассных треков, которые хочется крутить на повторе.
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