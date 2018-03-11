Петербуржец Феликс Бондарев — почетный стахановец российской музыки текущего десятилетия; количество групп, в которых он поучаствовал, кажется, измеряется десятками, среди них — и широко известные вроде «Сансары» и «Мумий Тролля», и по-хорошему маргинальные вроде «Двигайтесь, суки» и «Щенки». RSAC, или Red Samara Automobile Club, — один из первых проектов Бондарева: в его рамках он сочиняет простые и емкие песни про несчастную любовь, которые тем лучше удаются, чем больше в них юмора. В этой вещи его в самый раз.