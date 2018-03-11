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Шнуров, Шаде, Бирн, Хопкинс — а также два музыкальных фильма и один мультик «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске — фильмы группировки «Ленинград» и Спайка Джонса, мультфильм Джона Хопкинса, песня «Обе две» для весенней комедии, а также много музыки, никак не связанной с кино. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Внимание! В песнях «Ленинграда» и RSAC есть мат. Если вам это не по нраву, просто послушайте все остальное.
Дэвид Бирн «Doing the Right Thing»
Основатель Talking Heads, автор книги «Как работает музыка», поклонник велосипедов и просто один из остроумнейших американских рок-музыкантов Дэвид Бирн — едва ли не первый из больших артистов, кто в этом году целиком оправдывает ожидания. Его первый за полтора десятка формально сольный альбом «American Utopia» (на деле все песни написаны вместе с Брайаном Ино) — набор изумительно тонких, грациозных и, что особенно кстати, в меру оптимистичных эссе о состоянии современного мира.
Слушать новый альбом Дэвида Бирна «American Utopia» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
«Ленинград» «Не Париж»
Группа Сергея Шнурова продолжает выпускать песни-мемы и клипы-фильмы. На сей раз и та, и другой посвящены размышлениям вокруг стереотипов о русской женщине — и картинка не в первый раз оказывается точнее и смешнее, чем музыка.
Young Fathers «Toy»
Еще одна большая удача: третий альбом шотландского трио Young Fathers оказался лучшей записью группы. Предыдущая их пластинка называлась «Белые мужчины тоже черные», и, пожалуй, это самое точное описание творческого метода группы, которая органично и бодро соединяет белую музыку с черной в самых неожиданных сочетаниях — например, как здесь, помещая певучий рэп в минималистический синтипоп. Чем-то похожим в 2000-х занимались TV On the Radio, только у Young Fathers чувствуется еще и очень британская рафинированность.
Слушать новый альбом Young Fathers «Cocoa Sugar» целиком: Apple Music, Google Play
Шаде «Flower of the Universe»
Великая британская поп-певица нигерийского происхождения исполняет задушевную колыбельную для нового фильма самой успешно афро-американки Голливуда Авы Дюверне. Главная героиня кино — девочка, которая ищет своего отца, пропавшего на другой планете; песня — вкрадчивая баллада о несбывшемся, под которую только и мазать по щекам капли в кинозале.
Андерсон .Паак «'Til Itʼs Over»
Вообще-то этот ролик — реклама новой «умной колонки» Apple, но это тот случай, когда реклама становится произведением искусства. В клипе, срежиссированном Спайком Джонсом, прекрасная певица и танцовщица FKA Twigs двигается под новый трек Андерсона .Паака — самого оптимистичного калифорнийского рэпера наших дней, мастера сочинять идеальные песни для доброго утра. Эта — одна из них; музыка в ролике начинается примерно на второй минуте, и ее стоит дождаться.
«Обе две» «Я худею»
Лучшая девушка молодой русской музыки Катя Павлова пробует себя в роли поп-звезды — у «Я худею» привычный для «Обе две» ломаный синтаксис и лукавый грув, но более легкий, почти эстрадный звук, что, впрочем, ни песню, ни Катю ничуть не портит. Десятки тысяч людей уже слышали и еще услышат эту вещь в одноименном фильме с Александрой Бортич — вот и хорошо!
Джон Хопкинс «Emerald Rush»
Постоянный соратник того же Брайана Ино и группы Coldplay англичанин Джон Хопкинс сочиняет мелодии запредельной красоты с помощью цифровых помех и умеет на дистанции трех с половиной минут создать настоящий электронный эпос, где нет слов, зато одни эмоции. Полноценная версия трека длится пять с лишним минут, и она еще лучше. Новый альбом Хопкинса называется «Сингулярность» и выходит 4 мая.
«Дайте танк (!)» «Шум»
Мы уже сообщали, что ансамбль из Коломны «Дайте танк (!)» — одна из наших любимых российских рок-групп нового поколения, и их новые песни только подкрепляют этот статус. Тут и танцевальная стать, и рок-н-ролльный задор, и афористичные тексты с двойным дном — эта вещь, например, ненавязчиво спекулирует на песенном анамнезе любого пассажира московского такси, параллельно переосмысливая определение музыки, данное некогда Джоном Кейджем.
Слушать новый альбом «Дайте танк (!)» «См. рис. 2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
RSAC «Неинтересно (feat. „Свидание“)»
Петербуржец Феликс Бондарев — почетный стахановец российской музыки текущего десятилетия; количество групп, в которых он поучаствовал, кажется, измеряется десятками, среди них — и широко известные вроде «Сансары» и «Мумий Тролля», и по-хорошему маргинальные вроде «Двигайтесь, суки» и «Щенки». RSAC, или Red Samara Automobile Club, — один из первых проектов Бондарева: в его рамках он сочиняет простые и емкие песни про несчастную любовь, которые тем лучше удаются, чем больше в них юмора. В этой вещи его в самый раз.
Слушать новый альбом RSAC «Голые факты» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Джордж Фитцжеральд «Nobody But You (feat. Hudson Scott)»
И еще одна отличная электронная запись: человек с как будто шаблонной техно-биографией (бывший сотрудник лондонского магазина пластинок, переехавший в Берлин), Джордж Фитцжеральд делает музыку, органично развивающую правила жанра, — одновременно техничную и душевную, функциональную и мелодичную, где-то посередине между Four Tet и продукцией лейбла Kompakt.
Слушать новый альбом Джорджа Фитцджеральда «All That Must Be» целиком: Apple Music, Google Play