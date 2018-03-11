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Шнуров, Шаде, Бирн, Хопкинс — а также два музыкальных фильма и один мультик «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Meduza
09:16, 11 марта 2018

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни и смотрят новые клипы, чтобы отобрать из них лучшие — и объяснить, чем они примечательны. В этом выпуске — фильмы группировки «Ленинград» и Спайка Джонса, мультфильм Джона Хопкинса, песня «Обе две» для весенней комедии, а также много музыки, никак не связанной с кино. Подписывайтесь на обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Внимание! В песнях «Ленинграда» и RSAC есть мат. Если вам это не по нраву, просто послушайте все остальное.

Дэвид Бирн «Doing the Right Thing»

Основатель Talking Heads, автор книги «Как работает музыка», поклонник велосипедов и просто один из остроумнейших американских рок-музыкантов Дэвид Бирн — едва ли не первый из больших артистов, кто в этом году целиком оправдывает ожидания. Его первый за полтора десятка формально сольный альбом «American Utopia» (на деле все песни написаны вместе с Брайаном Ино) — набор изумительно тонких, грациозных и, что особенно кстати, в меру оптимистичных эссе о состоянии современного мира.

David Byrne
Слушать новый альбом Дэвида Бирна «American Utopia» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

«Ленинград» «Не Париж»

Группа Сергея Шнурова продолжает выпускать песни-мемы и клипы-фильмы. На сей раз и та, и другой посвящены размышлениям вокруг стереотипов о русской женщине — и картинка не в первый раз оказывается точнее и смешнее, чем музыка.

Ленинград | Leningrad

Young Fathers «Toy»

Еще одна большая удача: третий альбом шотландского трио Young Fathers оказался лучшей записью группы. Предыдущая их пластинка называлась «Белые мужчины тоже черные», и, пожалуй, это самое точное описание творческого метода группы, которая органично и бодро соединяет белую музыку с черной в самых неожиданных сочетаниях — например, как здесь, помещая певучий рэп в минималистический синтипоп. Чем-то похожим в 2000-х занимались TV On the Radio, только у Young Fathers чувствуется еще и очень британская рафинированность.

YOUNG FATHERS
Слушать новый альбом Young Fathers «Cocoa Sugar» целиком: Apple Music, Google Play

Шаде «Flower of the Universe»

Великая британская поп-певица нигерийского происхождения исполняет задушевную колыбельную для нового фильма самой успешно афро-американки Голливуда Авы Дюверне. Главная героиня кино — девочка, которая ищет своего отца, пропавшего на другой планете; песня — вкрадчивая баллада о несбывшемся, под которую только и мазать по щекам капли в кинозале.

SadeVEVO

Андерсон .Паак «'Til Itʼs Over»

Вообще-то этот ролик — реклама новой «умной колонки» Apple, но это тот случай, когда реклама становится произведением искусства. В клипе, срежиссированном Спайком Джонсом, прекрасная певица и танцовщица FKA Twigs двигается под новый трек Андерсона .Паака — самого оптимистичного калифорнийского рэпера наших дней, мастера сочинять идеальные песни для доброго утра. Эта — одна из них; музыка в ролике начинается примерно на второй минуте, и ее стоит дождаться.

Apple

«Обе две» «Я худею»

Лучшая девушка молодой русской музыки Катя Павлова пробует себя в роли поп-звезды — у «Я худею» привычный для «Обе две» ломаный синтаксис и лукавый грув, но более легкий, почти эстрадный звук, что, впрочем, ни песню, ни Катю ничуть не портит. Десятки тысяч людей уже слышали и еще услышат эту вещь в одноименном фильме с Александрой Бортич — вот и хорошо!

Alejandro Zhe

Джон Хопкинс «Emerald Rush»

Постоянный соратник того же Брайана Ино и группы Coldplay англичанин Джон Хопкинс сочиняет мелодии запредельной красоты с помощью цифровых помех и умеет на дистанции трех с половиной минут создать настоящий электронный эпос, где нет слов, зато одни эмоции. Полноценная версия трека длится пять с лишним минут, и она еще лучше. Новый альбом Хопкинса называется «Сингулярность» и выходит 4 мая.

JonHopkinsVEVO

«Дайте танк (!)» «Шум»

Мы уже сообщали, что ансамбль из Коломны «Дайте танк (!)» — одна из наших любимых российских рок-групп нового поколения, и их новые песни только подкрепляют этот статус. Тут и танцевальная стать, и рок-н-ролльный задор, и афористичные тексты с двойным дном — эта вещь, например, ненавязчиво спекулирует на песенном анамнезе любого пассажира московского такси, параллельно переосмысливая определение музыки, данное некогда Джоном Кейджем.

Music Subway Life
Слушать новый альбом «Дайте танк (!)» «См. рис. 2» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

RSAC «Неинтересно (feat. „Свидание“)»

Петербуржец Феликс Бондарев — почетный стахановец российской музыки текущего десятилетия; количество групп, в которых он поучаствовал, кажется, измеряется десятками, среди них — и широко известные вроде «Сансары» и «Мумий Тролля», и по-хорошему маргинальные вроде «Двигайтесь, суки» и «Щенки». RSAC, или Red Samara Automobile Club, — один из первых проектов Бондарева: в его рамках он сочиняет простые и емкие песни про несчастную любовь, которые тем лучше удаются, чем больше в них юмора. В этой вещи его в самый раз.

Dr. Hat
Слушать новый альбом RSAC «Голые факты» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»

Джордж Фитцжеральд «Nobody But You (feat. Hudson Scott)»

И еще одна отличная электронная запись: человек с как будто шаблонной техно-биографией (бывший сотрудник лондонского магазина пластинок, переехавший в Берлин), Джордж Фитцжеральд делает музыку, органично развивающую правила жанра, — одновременно техничную и душевную, функциональную и мелодичную, где-то посередине между Four Tet и продукцией лейбла Kompakt.

George FitzGerald
Слушать новый альбом Джорджа Фитцджеральда «All That Must Be» целиком: Apple Music, Google Play

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