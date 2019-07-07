Розалия, «Каста», Пост Мэлоун, Нина Кравиц — а также Арсений Креститель поет про БГ «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: Розалия поет про деньги, «Каста» и BrainStorm поют про секс, а Арсений Креститель — про БГ. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Розалия «Fucking Money Man»
Предводительница современного испаноязычного Rʼn«B-фламенко Розалия Тобелла размышляет на вечную тему — о власти денег. В начале видео певица радостно выигрывает крупные суммы наличных в вымышленном телешоу «Горящие деньги», а затем произносит чувственную молитву, в которой просит бога освободить человечество от финансовой зависимости.
Каста и BrainStorm «Про секс»
В 2009 году латышские поп-рокеры уже записывали трек «Ступени» при участии лидера «Касты» Влади. Десять лет спустя коллеги решили повторить совместный опыт, но при всех своих талантах и очевидном хитовом потенциале музыкального материала им все же не хватило такта и иронии. Рифма «секс» и «цех» в песне о вопросах полового воспитания подрастающего поколения звучит несколько безвкусно.
Jaden и Tyler, The Creator «Noize»
Сын американского актера Уилла Смита Джейден (тоже довольно известный актер) активно развивает карьеру рэп-звезды. На его втором альбоме отметилась и младшая сестра Уиллоу (тоже довольно успешная певица), и рэперы первой величины A$AP Rocky и Кид Кади, а также автор, по мнению многих критиков, пока лучшей хип-хоп записи года Tyler, The Creator.
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Арсений Креститель «Борис Гребенщиков»
Лидер культовых Padla Bear Outfit и Sonic Death Арсений Морозов в своей очередной ипостаси возвращает нам 2007-й: гитары на новом альбоме «23» звенят и жужжат как надо, иронии и рефлексии в текстах снова с лихвой, хотя вряд ли этим песням суждено вырваться за пределы привычной инди-тусовки. Среди прочего на диске есть милое посвящение Борису Гребенщикову, чье творчество помогает лирическому герою выживать в современной России, когда на душе особенно тоскливо.
Внимание! В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, просто не слушайте ее.
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Пост Мэлоун и Янг Таг «Goodbyes»
Цинично-романтичная баллада о неумении правильно расставаться с возлюбленными от мастера поп-рэп-дуэтов. В клипе, стремительно набирающем миллионы просмотров на ютьюбе, Пост Мэлоун возвращается к своей девушке в нелепом образе зомби, воскресающего после гибели в уличной драке.
Нина Кравиц «I Want You»
Нина Кравиц три минуты плавает голышом в море, а затем в бассейне. Для ознакомления с новым синглом от самой известной в мире техно-диджея из России — более чем достаточно. Трек выйдет 22 июля на мини-альбоме Кравиц «stranno stranno. neobjatno».
The Soft Cavalry «Never Be Without You»
В 2014 году вокалистка влиятельной британской шугейз-группы Slowdive Рейчел Госвелл познакомилась на гастролях с тур-менеджером Стивом Кларком, давно мечтавшим поделиться своим творчеством с миром. Спустя пять лет пара заключила семейный, а вслед за ним и музыкальный союз. Дебютный альбом супружеского дуэта вышел на удивление легким, безмятежным и уютным. Такие пластинки рождаются от очень большой любви — друг к другу и к музыке.
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Belle and Sebastian «Sister Buddha»
Одиннадцатым альбомом в дискографии шотландских классиков тви-попа станет саундтрек к фильму «Days of the Bagnold Summer», режиссерскому дебюту английского комедийного актера Саймона Берда. Целиком картину и музыку к ней можно будет увидеть и услышать осенью, пока же есть первый сингл — в лучших традициях Belle and Sebastian.
Four Tet «Teenage Birdsong»
Сюжет нового клипа Кирана Хебдена незатейлив, но привлекателен — две подруги снимают видеоблог о поездке на концерт Four Tet, разумеется, под свежий трек электронщика. Главное — это кадры с потрясающего светового шоу Хебдена, устроенного им в мае в Лондоне. Остается только надеяться, что однажды он довезет эту красивейшую инсталляцию и до России.
«Голуби и безумные кашевары» «Очень злая карусель»
Многочисленный и мультиинструментальный оркестр «Голуби и безумные кашевары» из творческого объединения «Утроворту» можно назвать питерским ответом и побратимом подмосковной «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки». Новый альбом «кашеваров» записывался живьем на известной студии «Галерная, 20». В заглавном треке витают отчетливые тени «Аукцыона».
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