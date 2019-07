Belle and Sebastian «Sister Buddha»

Одиннадцатым альбомом в дискографии шотландских классиков тви-попа станет саундтрек к фильму «Days of the Bagnold Summer», режиссерскому дебюту английского комедийного актера Саймона Берда. Целиком картину и музыку к ней можно будет увидеть и услышать осенью, пока же есть первый сингл — в лучших традициях Belle and Sebastian.