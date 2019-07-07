Арсений Креститель «Борис Гребенщиков»

Лидер культовых Padla Bear Outfit и Sonic Death Арсений Морозов в своей очередной ипостаси возвращает нам 2007-й: гитары на новом альбоме «23» звенят и жужжат как надо, иронии и рефлексии в текстах снова с лихвой, хотя вряд ли этим песням суждено вырваться за пределы привычной инди-тусовки. Среди прочего на диске есть милое посвящение Борису Гребенщикову, чье творчество помогает лирическому герою выживать в современной России, когда на душе особенно тоскливо.

Внимание! В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, просто не слушайте ее.