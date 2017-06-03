«Ювентус» не выигрывал Лигу чемпионов с 1996 года. За 20 лет итальянский клуб четырежды был в финале, но каждый раз оступался (последний раз — в 2015 году в игре с «Барселоной», а в 1998 году — как раз в игре с «Реалом»). В Италии у «Ювентуса» уже давно нет соперников (он выиграл чемпионат шесть раз подряд), и было бы просто несправедливо, если бы настолько доминирующая в своей стране команда не завоевала хотя бы один титул в Лиге чемпионов.