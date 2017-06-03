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«Реал» — «Ювентус» в финале Лиги чемпионов — это точно надо смотреть. И вот почему
3 июня. 21:45 по московскому времени. Это будет классный финал.
Потому что эта встреча не закончится со счетом 0:0
Конечно, всякое может произойти, но в этом сезоне «Ювентус» играл в самой результативной национальной лиге Европы, забивая в среднем больше двух голов за игру. «Реал» впервые в истории в этом сезоне забивал в каждом (!) туре чемпионата страны и в каждой (!) игре Лиги чемпионов.
Потому что «Реал» может продолжить уникальную серию
Мало того, что еще никому в истории не удавалось выигрывать Лигу чемпионов два раза подряд (с тех пор, как турнир получил современное название), так еще и испанские клубы не отдают ЛЧ никому с сезона 2012/2013. С тех пор два раза побеждал «Реал» и один раз — «Барселона».
Поправка. В первой версии текста мы написали, что «Атлетико Мадрид» побеждал в ЛЧ в 2010-х годах. Это не так. Редакция приносит извинения за допущенную неточность.
Потому что «Ювентус» заслуживает стать командой, которая прервет эту серию
«Ювентус» не выигрывал Лигу чемпионов с 1996 года. За 20 лет итальянский клуб четырежды был в финале, но каждый раз оступался (последний раз — в 2015 году в игре с «Барселоной», а в 1998 году — как раз в игре с «Реалом»). В Италии у «Ювентуса» уже давно нет соперников (он выиграл чемпионат шесть раз подряд), и было бы просто несправедливо, если бы настолько доминирующая в своей стране команда не завоевала хотя бы один титул в Лиге чемпионов.
Потому что у «Реала» есть Криштиану Роналду
Португальского нападающего можно недолюбливать, но невозможно не уважать. Казалось, что в таком возрасте (Роналду — 32) спортсмены уже не меняются, но нападающий «Реала» провел в этом сезоне невероятную работу над собой. После финала Евро-2016, который он не смог доиграть из-за травмы, Роналду стал гораздо ответственнее подходить к тренировкам (в частности, не усердствовать в «качании» мышц рук, груди и плечей), согласился не выходить на поле в проходных матчах, чтобы оставить силы на важные, и переменил позицию на поле, начав играть ближе к воротам соперника. Результат: Роналду сделал по хет-трику в ¼ финала ЛЧ и в полуфинале ЛЧ и подходит к финалу в форме, близкой к идеальной.
Потому что у «Ювентуса» есть Джанлуиджи Буффон
Вратарь «Ювентуса» — не просто гений, возможно, это лучший вратарь в истории футбола. У него есть все возможные награды в итальянском футболе, он чемпион мира 2006 года (помните тот финал Франция — Италия, где Зидан, нынешний тренер «Реала», боднул Матерраци; так вот на воротах у итальянцев стоял Буффон), но еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Буффону 39, он по-прежнему незаменим в «Ювентусе», но кто знает, не последний ли это финал ЛЧ в его карьере?