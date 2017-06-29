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Пять приятных скидок для тех, у кого есть Android Pay «Медуза» выяснила, какие бонусы положены тем, у кого карта Masterсard подключена к Android Pay
Смартфон давно уже заменил многим людям плееры, калькуляторы, блокноты, любительские фотоаппараты, иногда даже часы и множество разных мелочей. А теперь пришел и за кошельками: с Android Pay вы можете оплачивать товары и услуги прямо с помощью своего смартфона. А со специальными акциями от Mastercard и Android Pay это делать не только удобно, но еще и выгодно.
Бургеры за полцены
Вышли из дома без кошелька и проголодались? Не беда — в ресторанах сети «Бургер Кинг» не только работает Android Pay, но и на любой бургер, оплаченный таким образом с помощью карты Mastercard, еще и действует скидка в 50%. В акции участвуют почти все рестораны сети, кроме нескольких, указанных на сайте Burger King.
Невероятно дешевые поездки в аэропорт
При оплате картами Mastercard на турникетах во Внуково, Домодедово и Шереметьево стоимость поездки на «Аэроэкспрессе» становится ниже на 50% — получается одновременно и самый быстрый, и самый экономный способ добраться до аэропорта и обратно. Акция действует до 17 августа или пока ей не воспользуются 3000 человек — спешите.
Печеньки!
Что может быть лучше бесплатного печенья? Только бесплатное арахисовое печенье с шоколадом, которое вам подарят за каждый оплаченный картой Mastercard через Android Pay напиток в «Старбаксе» до 23 июля. А если арахисовое кончится, то подарят печенье «Двойной шоколад» или «Овсяное с кокосом и лаймом» — что тоже замечательно. Список участвующих в акции кофеен в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Тюмени можно найти здесь.
10%-ный кешбэк с картой «Лукойл»
Если у вас есть не просто карта Mastercard, но и карта лояльности «Лукойл» и телефон с поддержкой Android Pay — вам повезло больше всех: 10 процентов от любой покупки, оплаченной картой Mastercard в приложении Android Pay, вернутся на вашу карту лояльности в бонусном эквиваленте.
Ну и главное — с оплатой в одно касание мобильным телефоном вы экономите время!
Не надо рыться в сумке и искать кошелек, не нужно искать сумму под расчет или ждать, пока кассир найдет сдачу. Можно даже оставить дома и сумку, и кошелек. Если у вас под рукой смартфон и вы пользуетесь современными платежными решениями — достаточно просто приложить мобильный к терминалу, чтобы безопасно и просто оплатить покупки. Главное — не забыть дома телефон.