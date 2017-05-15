шапито

Путин в Китае сыграл на расстроенном рояле. Пользователи Coub спасли ситуацию — с помощью «Ла-Ла Ленда» и «Металлики»

Meduza
11:40, 15 мая 2017

Президент России Владимир Путин встретился 13 мая с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед встречей Путин увидел рояль и сыграл на нем несколько мелодий — «Московские окна» и «Город над вольной Невой». Через два дня президент признал, что рояль был расстроенным, из-за чего ему было сложно играть. Но пользователи сервиса Coub решили помочь Путину: они наложили на кадры с его игрой другие мелодии. От темы из «Ла-Ла Ленда» до «Мурки».

Оригинал

Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина
RT на русском

Заглавная тема «Ла-Ла Ленда»

Putin La La Land
Vadim Bozhinov

Motley Crue — «Home sweet home»

Vladimir Putin plays piano while awaiting talks with Chinaʼs President Xi…
Bijan

Metallica — «The Unforgiven»

PUTIN_ROCK
Alex Beskrovnyi

Death in June — «Life under siege»

Putin Life under siege
Rnt Rnt

«Мурка»

Putin and Murka
GAGARIN LIFE

Мелодия из «Крестного отца»

Владимир Путин сыграл на рояле в резиденции председателя КНР Си Цзинпиня
Evgeny Pozdnyakov

Мелодия из фильма «Амели»

Путин сыграл на рояле в резиденции Си Цзиньпина/Putin played the piano
Sckox

Фото в анонсе: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / Sputnik / Scanpix / LETA