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Путин в Китае сыграл на расстроенном рояле. Пользователи Coub спасли ситуацию — с помощью «Ла-Ла Ленда» и «Металлики»

Президент России Владимир Путин встретился 13 мая с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед встречей Путин увидел рояль и сыграл на нем несколько мелодий — «Московские окна» и «Город над вольной Невой». Через два дня президент признал, что рояль был расстроенным, из-за чего ему было сложно играть. Но пользователи сервиса Coub решили помочь Путину: они наложили на кадры с его игрой другие мелодии. От темы из «Ла-Ла Ленда» до «Мурки».