Приключения Человека-паука, новая FIFA и страдающие подростки с суперспособностями «Медуза» выбрала лучшие видеоигры сентября

Первая убедительная игра про Человека-паука. Тут можно увлекательно летать на паутине от здания к зданию, фотографироваться с фанатами на оживленных улицах Нью-Йорка и весело сражаться с карикатурными бандитами в трениках. В отличие от голливудских фильмов, игра про Паука не отсекает богатую мифологию супергероя, а наоборот, рассказывает ее подробно и с удовольствием. Важно и то, что Spider-Man закладывает фундамент самостоятельной игровой вселенной Marvel: гуляя по виртуальному Нью-Йорку, можно найти дом Доктора Стрэнджа, башню Мстителей и детективное агентство Джессики Джонс. Возможно, через пару лет в играх случится еще более масштабный кроссовер, чем «Война бесконечности» — но для этого Marvelʼs Spider-Man нужно показать хорошие продажи.