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Приключения Человека-паука, новая FIFA и страдающие подростки с суперспособностями «Медуза» выбрала лучшие видеоигры сентября
Destiny 2: Forsaken
Для кого: для любителей сетевых шутеров
Рекомендуемый возраст: 13+
Дата выхода: 4 сентября на PC, PS4 и Xbox One
Дополнение для Destiny 2 (лучшего MMO-шутера в мире), которое превращает игру в мрачный космический вестерн. Изменения впечатляют: новые режимы, враги, оружие, локации, рейды, умения и ветви развития. Кроме того, подписчики сервиса PS Plus в сентябре бесплатно получат основную игру. Правда, без Forsaken — дополнение придется покупать отдельно.
Marvelʼs Spider-Man
Для кого: для фанатов супергероев
Рекомендуемый возраст: 13+
Дата выхода: 7 сентября на PS4
Первая убедительная игра про Человека-паука. Тут можно увлекательно летать на паутине от здания к зданию, фотографироваться с фанатами на оживленных улицах Нью-Йорка и весело сражаться с карикатурными бандитами в трениках. В отличие от голливудских фильмов, игра про Паука не отсекает богатую мифологию супергероя, а наоборот, рассказывает ее подробно и с удовольствием. Важно и то, что Spider-Man закладывает фундамент самостоятельной игровой вселенной Marvel: гуляя по виртуальному Нью-Йорку, можно найти дом Доктора Стрэнджа, башню Мстителей и детективное агентство Джессики Джонс. Возможно, через пару лет в играх случится еще более масштабный кроссовер, чем «Война бесконечности» — но для этого Marvelʼs Spider-Man нужно показать хорошие продажи.
NBA 2K19
Для кого: для поклонников баскетбола
Рекомендуемый возраст: 10+
Дата выхода: 11 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
20-летие серии игр про НБА празднуют набором довольно скромных изменений. Игроков ждет новый сюжет (молодой китайский спортсмен попадает в Лигу развития НБА), переработанная система перехвата мяча, улучшенный интеллект противников и карточный режим MyTeam, в который добавили аналог FUT Draft из FIFA.
NHL 19
Для кого: для любителей хоккея
Рекомендуемый возраст: 10+
Дата выхода: 14 сентября на PS4 и Xbox One
Главное нововведение — глобальный режим World Of CHEL с матчами под открытым небом. Наконец-то можно будет создать своего персонажа и настроить его внешность. Также в NHL 19 появятся легенды хоккея — дадут сыграть за Уэйна Гретцки, ура!
Shadow of the Tomb Raider
Для кого: для тех, кому нравится Дэн Браун и Лара Крофт
Рекомендуемый возраст: 17+
Дата выхода: 14 сентября на PC, PS4 и Xbox One
К третьей серии игровой эпопеи после перезапуска 2013 года Лара Крофт из робкой девушки превратилась в опытного и безжалостного бойца. Это беспокоит ее друзей — в погоне за правдой о своем отце и тайной организации «Троица» Крофт растеряла свою человечность и поставила под угрозу множество жизней невинных людей. Если не считать вопросов психологии, в остальном все привычно: древние артефакты, чуть-чуть мистики, приятная акробатика и волнительные приключения.
Insurgency: Sandstorm
Для кого: для тех, кто любит серьезные военные симуляторы
Рекомендуемый возраст: 17+
Дата выхода: 18 сентября на PC, PS4 и Xbox One
Сетевой (и очень злой!) тактический шутер, в котором нужно внимательно координировать свои действия с остальной командой. Авторы упирают на реализм — убивают тут быстро, часто и неожиданно. Карт и режимов в Insurgency много: есть и такие, что наверняка понравятся любителям Counter-Strike.
Life is Strange 2 (первый эпизод)
Для кого: для тех, кому нравятся интерактивные сериалы и подростковые драмы
Рекомендуемый возраст: 17+
Дата выхода: 27 сентября на PC, PS4 и Xbox One
Продолжение интерактивного сериала-антологии про страдающих подростков со сверхъестественными способностями. Ближайший аналог — «Конец ***го мира» от Netflix. Второй сезон рассказывает самостоятельную историю и (по крайней мере, пока) никак не связан с событиями и героями первого. Братья Шон и Дэниел бегут из Сиэтла в Мексику после трагедии, в которой они, судя по всему, сами и виноваты. Подростки прячутся от полиции, бродят по лесам и много переживают. Сюжет зависит от выбора игрока — решения, принятые в первом эпизоде, могут повлиять на развитие всего сезона в целом.
FIFA 19
Для кого: для всех, кому не хватило Чемпионата мира по футболу
Рекомендуемый возраст: 6+
Дата выхода: 29 сентября на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch
В FIFA 19 переработали систему активного касания (больше контроля над мячом) и добавили Лигу чемпионов и Лигу Европы (раньше они были только в играх конкурентов — PES). Появился однокнопочный режим управления — для тех, кто никогда до этого не играл в футбольные симуляторы. На этот раз главный герой (начиная с 2016-го в FIFA появился сюжет!) отправляется в «Реал Мадрид», откуда как раз ушел Криштиану Роналду.