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«Пошлая Молли», «Сплин», ЛСП, Фараон и Александр Гудков «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): звездные дуэты от ЛСП и Фараона, Молли и Катерины, Алены и Джамалы, а также как по шаблону типичные альбом «Сплина» и клип Гудкова. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!