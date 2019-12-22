«Пошлая Молли», «Сплин», ЛСП, Фараон и Александр Гудков «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): звездные дуэты от ЛСП и Фараона, Молли и Катерины, Алены и Джамалы, а также как по шаблону типичные альбом «Сплина» и клип Гудкова. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
«Пошлая Молли» и Katerina «Мишка»
Кирилл Бледный и экс-участница «Серебра» Катерина Кищук изображают гламурную пару со всеми вытекающими. Стопроцентный хит.
Дуа Липа «Future Nostalgia»
Заглавный номер одного из самых ожидаемых поп-альбомов 2020 года. Манифест «альфа-самки».
«Сплин» «Атом»
Александр Васильев с завидным упорством продолжает сочинять и петь одну и ту же песню. Но, как говорится, миллионы фанатов не могут ошибаться.
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Александр Гудков «Тектоник»
Старомодные танцы на вампирской вечеринке. К моменту, когда Гудков решил запеть сольно, от его фирменных клипов стало немного подташнивать.
ЛСП и Pharaoh «Амнезия»
Дежурные куплеты о прожигании жизни и боли на танцполе. Надуманные позы, которым все меньше веришь.
Лана Дель Рей «Norman F***ing Rockwell»
14 минут в компании певицы и ее подружек — экранизация сразу трех песен с альбома, возглавляющего многие музыкальные рейтинги 2019 года.
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«Увула» «Дранк»
Вечный сюжет — любовь и слезы — в исполнении питерских неоромантиков. Цою бы понравилось.
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Alyona Alyona и Jamala «Забирай»
Вариация на тему «я верну тебе все, что ты подарил» от топовых украинских певиц. В новую эпоху возвращают лайки, комменты, фото и чарты.
Сергей Бабкин «Лис»
Колыбельная для новорожденного сына. Очень красивое напутствие в жизнь.
Федоров и Крузенштерн «Италия»
Новый альбом лидера «Аукцыона» наиболее близок к «Быть везде» — лучшей его совместной работе с Игорем Крутоголовым из «Крузенштерна и Парохода».
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