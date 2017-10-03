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Почему косметика для мужчин — это нормально Объясняем на гифках с Дэвидом Бэкхемом
Большинство косметических брендов давно уже делают средства по уходу за кожей для мужчин — но сами мужчины до сих пор ничего не хотят о них слышать и в лучшем случае пользуются только дезодорантом. «Медуза» вместе с BIOTHERM HOMME объясняют, почему мужская косметика — это совершенно нормально. На примере Дэвида Бэкхема, который а) мужчина и б) лицо BIOTHERM HOMME.
Простой вопрос: вы умываетесь? Наверняка только водой. Непонятно, правда, почему тело вы моете мылом или гелем для душа, а лицо нет. Этого недостаточно. Вы пробовали смыть масло водой? Вот поэтому и нужен гель для умывания, который смоет кожный жир и загрязнения. Можно, конечно, умываться мылом — но после него лицо стянет, а кожа быстро станет жирной опять. Лучше пользоваться специальными гелями и пенками для умывания.
Или вот прыщи. Прыщи бывают у всех. Если проблемы серьезные — это лучше дерматологу, но если это единичный случай — почему бы не обзавестись специальным лосьоном или средством для умывания? Прыщи часто появляются как раз из-за недостаточного очищения кожи.
Другая проблема: кожа на лице сохнет и шелушится. Особенно часто это происходит зимой. И еще осенью. И весной. То есть более-менее круглый год. Чтобы не ходить с красными пятнами, потрескавшимися губами и шелушащимся носом, заведите себе увлажняющий и питательный крем. Есть куча специальных лосьонов, эмульсий, гелей и сывороток, которые быстро впитываются и не оставляют следов. BIOTHERM HOMME, вместе с которой мы сделали этот материал, выпускает мужской гель Aquapower 72H. Производитель обещает, что кожа будет увлажнена целых 72 часа.
Вы как к морщинам относитесь? Это ваше дело, но если не увлажнять кожу кремом, то морщины, скорее всего, появятся раньше. А если увлажнять — то, возможно, позже. Просто имейте в виду.
Как насчет кругов под глазами из-за недосыпа? Любите их? Допустим, вы всю ночь смотрели сериалы, а утром увидели в зеркале кого-то похожего на панду. Вот для таких случаев тоже есть средство — крем для области вокруг глаз. Недостаток сна он, конечно, не восполнит, но позволит выглядеть чуть-чуть посвежее.
Да, кстати. На случай, если вы правда боитесь косметики, как вы пользуетесь пеной для бритья? Это тоже косметика! Вы наверняка берете ту, что для мужчин. Почему она для мужчин? Во-первых, в нее добавляют успокаивающие и заживляющие ингредиенты, чтобы кожа меньше раздражалась при ежедневном бритье. Во-вторых, у нее мужской запах (по крайней мере, так считают маркетологи).
На солнце загораете? Защита от солнца, вернее, от UVA- и UVB-лучей, — это тоже косметика. И эти средства не только для женщин — они для всех, кто не хочет сгореть в первый же день отпуска и потом жалобно лежать в номере под слоем сметаны (кстати, она не помогает от солнечных ожогов).
А еще кожа бывает разной. Да, и у мужчин тоже. Поэтому любое из упомянутых средств еще и можно подобрать, исходя особенностей и типа вашей кожи: для чувствительной, жирной, нормальной, склонной к сухости и так далее.
В общем, в использовании косметики нет ничего страшного. BIOTHERM HOMME выпускает премиальную косметику для мужчин уже почти 50 лет. Во всех средствах используется запатентованный компонент Life Plankton™. Например, у BIOTHERM HOMME есть базовая мужская линия увлажняющих средств Aquapower. Там можно выбрать то, на что вы морально готовы: лосьоны после бритья, крем для лица, гели для душа и умывания, даже крем для кожи вокруг глаз есть. И Дэвид Бэкхем пользуется!