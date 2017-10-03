На солнце загораете? Защита от солнца, вернее, от UVA- и UVB-лучей, — это тоже косметика. И эти средства не только для женщин — они для всех, кто не хочет сгореть в первый же день отпуска и потом жалобно лежать в номере под слоем сметаны (кстати, она не помогает от солнечных ожогов).