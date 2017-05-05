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Пират, Кутузов и планктон из «Губки Боба» На кого похож Навальный в повязке: версии пользователей твиттера

Вечером 4 мая оппозиционер Алексей Навальный вышел в эфир своей еженедельной передачи «Навальный 20:18» в повязке — она прикрывала глаз политика, пострадавший после нападения на него возле офиса Фонда борьбы с коррупцией. Навальный начал передачу с шутки над собой: «В эфире передача „Пираты Карибского моря“, и в студии с вами я, капитан Джек Воробей». Тем же вечером и на следующий день в твиттере примеряли Навальному новые образы — от очевидных до экзотических.