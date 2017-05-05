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Пират, Кутузов и планктон из «Губки Боба» На кого похож Навальный в повязке: версии пользователей твиттера
Вечером 4 мая оппозиционер Алексей Навальный вышел в эфир своей еженедельной передачи «Навальный 20:18» в повязке — она прикрывала глаз политика, пострадавший после нападения на него возле офиса Фонда борьбы с коррупцией. Навальный начал передачу с шутки над собой: «В эфире передача „Пираты Карибского моря“, и в студии с вами я, капитан Джек Воробей». Тем же вечером и на следующий день в твиттере примеряли Навальному новые образы — от очевидных до экзотических.
Пират — первое, что приходит в голову, когда видишь Навального. Здесь оппозиционер сидит рядом с хомяком Сеней из стикеров в соцсети «ВКонтакте».
А здесь он в образе того самого капитана Джека Воробья.
Карикатурист Сергей Елкин представил Сергея Собянина, сносящего пятиэтажки в Москве, Наполеоном Бонапартом, а Навального — Михаилом Кутузовым.
Ник Фьюри — персонаж комиксов Marvel, который собирал «Мстителей».
Big Boss — один из центральных персонажей серии игр Metal Gear. У него есть не только повязка, но и демонический рог.
Человек на втором слайде — Александр Пистолетов, артист, который обожает сниматься в клипах голым.