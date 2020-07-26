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Оптимистичный ЛГБТ-гимн, новый «Мумий Тролль» и альбом-сюрприз от Тейлор Свифт «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: альбом-сюрприз от Тейлор Свифт, хорошие синглы от «Мумий Тролля» и The Avalanches, очередные звезды тиктока Intelligency, а также много отличных девичьих песен. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.