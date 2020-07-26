Оптимистичный ЛГБТ-гимн, новый «Мумий Тролль» и альбом-сюрприз от Тейлор Свифт «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: альбом-сюрприз от Тейлор Свифт, хорошие синглы от «Мумий Тролля» и The Avalanches, очередные звезды тиктока Intelligency, а также много отличных девичьих песен. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music, «Яндекс.Музыке» и Spotify.
Тейлор Свифт и Bon Iver «Exile»
Когда еще переворачивать карьеру как не в перевернутом мире?! Сидя на карантине, американская поп-королева внезапно для всех записала час образцового инди-фолка, пригласив в соавторы лучших представителей жанра. Отважный эксперимент, достойный всех сыплющихся на него похвал.
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Intelligency «Outlaw»
Весной трек «Август» белорусского коллектива Intelligency стал вирусным хитом в тиктоке и шазаме. Новый клип, снятый на минских задворках при участии певицы Леры Яскевич, призван доказать, что их успех не был случайным.
Алена Швец «Молодая красивая дрянь»
Вероятно, такой бы была в наше время героиня песни Майка Науменко — циничная и ранимая, с шампанским, черным лаком и неотразимой рифмой «твое ль — алкоголь».
The Avalanches «Wherever You Go/Reflecting Light»
Позабытые на долгие годы, но теперь переживающие ренессанс австралийские электронщики знают толк в правильных дуэтах. На их новом сингле отметились и Джейми xx с Нене Черри, и Сананда Майтрейя (ранее известный как Теренс Трент ДʼАрби) с культовой певицей Вашти Баньян.
«Мумий Тролль» «Тот день когда»
Торжественная баллада с героическими гитарой и трубой словно из саундтреков ковбойских вестернов. Светлая грусть, за которой все равно проглядывает улыбка Лагутенко.
Gorillaz «Pac-man»
Дэймон Албарн и рэпер ScHoolboy Q сравнивают свою жизнь с классической видеоигрой, где так же зависаешь на разных уровнях, переходя от одного задания к другому.
Маша Hima «Быть просто» (Remix)
Что в оригинальной гитарной версии, что в танцевальном ремиксе — Мария Химченко умеет делать стопроцентные хиты. Почему она до сих пор не собирает стадионы — непонятно.
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Straniza и MʼDee «Не могу»
Тревожно-томный R&B от ростовской певицы Ксении Чумаченко, оказавшейся на «Газгольдере» после участия в шоу «Песни». Кажется, лейбл Басты решил вырастить собственную FKA twigs — и это прекрасно!
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Hristina «По направлению к свету»
«Завтра я проведу реформу, послезавтра мы с тобой идем на парад». Симпатично-оптимистичный ЛГБТ-гимн, посвященный очередному протестному лету.
Джей Бальвин, Дуа Липа, Bad Bunny, Tainy «One Day»
Латиноамериканские звезды реггетона продолжают мировую экспансию. За красоту в песне отвечает британская диско-дива Дуа Липа, в клипе — испанская звезда сериала «Бумажный дом» Урсула Корберо.