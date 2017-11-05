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Он должен был стать одной из главных звезд новой команды НХЛ. Сыграл три матча и сбежал обратно в Россию
Российский нападающий Вадим Шипачев, добившийся всего чего только можно в КХЛ, решил поехать за океан, променяв на возможность поиграть в сильнейшей лиге мира славу, деньги и потенциальную олимпийскую медаль. Трех матчей в составе лас-вегасских «Голден Найтс» ему хватило — теперь он собирается обратно домой. «Медуза» рассказывает историю Шипачева для тех, кто не очень внимательно следит за спортом.
Вадим Шипачев уехал в НХЛ уже состоявшимся игроком, в 30 лет
Обычно российские хоккеисты уезжают в Америку либо в юности (чтобы пробиваться в НХЛ через низшие лиги), либо после пары сезонов в КХЛ — состоявшимся игрокам сложнее перестраиваться под североамериканский стиль, да и вообще они тяжелее на подъем.
Вадим Шипачев был одной из главных звезд КХЛ, сыграл почти 40 матчей за сборную на чемпионатах мира. В олимпийский год он решил, что пора в НХЛ — и подписал контракт с только что образованной командой «Голден Найтс» из Лас-Вегас. Он был вторым игроком в команде, которая начала собирать состав только летом 2017-го, что позволило клубу отправить вот такой твит:
Предполагалось, что Шипачев станет одной из звезд «Голден Найтс»
Ему прочили место в первом-втором звеньях; опыт Шипачева вместе с его красивой (действительно красивой!) игрой должны были привлекать на трибуны дополнительных зрителей. В 2016 году на чемпионате мира их тройка с Артемием Панариным («Коламбус») и Евгением Дадоновым («Флорида») была лучшей. С большим отрывом от всех.
Шипачев не очень хорошо проявил себя в предсезонных матчах
Люди из хоккея утверждали, что он был не слишком усерден на тренировках и не показал ничего сверхвыдающегося в тренировочных играх. В итоге до стартовых матчей сезона Шипачева попросту не допустили, отправив в фарм-клуб. Потом вызывали на три матча обратно, хоккеист даже один раз забросил победную шайбу, но снова не впечатлил тренера — и его отправили набирать форму в лигу рангом ниже.
Кажется, Шипачев сильно обиделся
По слухам, он отказался не только играть в другой лиге, но и от любого потенциального обмена в другой клуб НХЛ. Во всяком случае, менеджеры из нескольких команд, по слухам, были готовы вести переговоры, но хоккеист заявил, что будет играть только в России. Жена Шипачева Екатерина в начале ноября написала в инстаграме: «Любимый Питер, встречай!»
Шипачеву, по всей видимости, так не понравилось в Америке, что он готов вернуть «Голден Найтс» подписной бонус в размере двух миллионов долларов. Без этого он не сможет разорвать контракт с американским клубом.
Кажется, в России, в свою очередь, обиделись на Шипачева
Обычно любого игрока из НХЛ, вернувшегося в Россию, встречают с распростертыми объятиями и солидными контрактами, но Шипачев уезжал совсем недавно, его не хотели отпускать ни в сборной (из НХЛ на Олимпиаду-2018 хоккеисты не поедут, поэтому сборную России будут собирать из игроков КХЛ), ни в питерском СКА, за который выступал Шипачев.
В итоге член правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко (неформально — один из главных людей в российском хоккее) сказал буквально следующее: «Объяснял Шипачеву, что нет смысла ехать в НХЛ. Мы не можем на него рассчитывать в сборной России».
Клубы если и проявляют интерес, то с опаской: «Северсталь», ничего не объяснив, повесила свитер Шипачева в раздевалке, «Автомобилист» посетовал на то, что у команды нет денег, а в СКА, базовом клубе сборной, во-первых, и так куча классных хоккеистов, во-вторых, там, видимо, хотят показать игроку, что негоже так бросать КХЛ ради НХЛ.
P.S.
А у «Голден Найтс» все хорошо и без Шипачева. Все ожидали, что новая команда будет проигрывать один матч за другим, но после 12 матчей у них 8 побед, и это главная сенсация осени. Вряд ли в такой ситуации хоть кто-нибудь из болельщиков переживает, что в составе нет Вадима Шипачева.