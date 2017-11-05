Он должен был стать одной из главных звезд новой команды НХЛ. Сыграл три матча и сбежал обратно в Россию

Люди из хоккея утверждали, что он был не слишком усерден на тренировках и не показал ничего сверхвыдающегося в тренировочных играх. В итоге до стартовых матчей сезона Шипачева попросту не допустили, отправив в фарм-клуб. Потом вызывали на три матча обратно, хоккеист даже один раз забросил победную шайбу, но снова не впечатлил тренера — и его отправили набирать форму в лигу рангом ниже.