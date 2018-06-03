шапито
Океан довольно грязный. Пока не очистится, оценку не подниму! Россияне оценивают горы, реки и моря на картах Google
В конце мая издание Gizmodo обнаружило, что пользователи сервиса Google Maps оставляют отзывы не только на заведения, учреждения и достопримечательности, созданные человеком, но и на естественную среду обитания — леса, горы, реки и даже океаны. «Медуза» изучила, какие отзывы на природу оставляют русскоязычные пользователи, и собрала самые интересные из них.
Северный Ледовитый океан
Средний рейтинг: 3,4 звезды
Тихий океан
Средний рейтинг: 3,5 звезды
Каспийское море
Средний рейтинг: 4,3 звезды
Балтийское море
Средний рейтинг: 4,5 звезды
Эльбрус
Средний рейтинг: 4,5 звезды
Ключевская сопка
Средний рейтинг: 4,5 звезды
Уральские горы
Средний рейтинг: 4,6 звезды
Гора Волчиха
Средний рейтинг: 4,6 звезды
Саяны
Средний рейтинг: 4,7 звезды
Река Амур
Средний рейтинг: 4,2 звезды
Озеро Байкал
Средний рейтинг: 4,6 звезды
Река Волга
Средний рейтинг: 4,6 звезды
Онежское озеро
Средний рейтинг: 4,7 звезды
Река Вуокса
Средний рейтинг: 4,8 звезды
Камчатка
Средний рейтинг: 4 звезды
Курильские острова
Средний рейтинг: 4,2 звезды
Сахалин
Средний рейтинг: 4,5 звезды
Ольхон
Средний рейтинг: 4,7 звезды
Остров Путятина
Средний рейтинг: 5 звезд