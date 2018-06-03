шапито

Океан довольно грязный. Пока не очистится, оценку не подниму! Россияне оценивают горы, реки и моря на картах Google

Meduza
06:09, 3 июня 2018

В конце мая издание Gizmodo обнаружило, что пользователи сервиса Google Maps оставляют отзывы не только на заведения, учреждения и достопримечательности, созданные человеком, но и на естественную среду обитания — леса, горы, реки и даже океаны. «Медуза» изучила, какие отзывы на природу оставляют русскоязычные пользователи, и собрала самые интересные из них.

Северный Ледовитый океан

Средний рейтинг: 3,4 звезды

Shutterstock

Тихий океан

Средний рейтинг: 3,5 звезды

Tyler Feague / Unsplash

Каспийское море

Средний рейтинг: 4,3 звезды

Shutterstock

Балтийское море

Средний рейтинг: 4,5 звезды

Shutterstock

Эльбрус

Средний рейтинг: 4,5 звезды

Rustam Altuev / Unsplash

Ключевская сопка

Средний рейтинг: 4,5 звезды

Shutterstock

Уральские горы

Средний рейтинг: 4,6 звезды

Shutterstock

Гора Волчиха

Средний рейтинг: 4,6 звезды

Wild Child / Wikimedia Commons

Саяны

Средний рейтинг: 4,7 звезды

Shutterstock

Река Амур

Средний рейтинг: 4,2 звезды

Shutterstock

Озеро Байкал

Средний рейтинг: 4,6 звезды

Shutterstock

Река Волга

Средний рейтинг: 4,6 звезды

Shutterstock

Онежское озеро

Средний рейтинг: 4,7 звезды

Shutterstock

Река Вуокса

Средний рейтинг: 4,8 звезды

Shutterstock

Камчатка

Средний рейтинг: 4 звезды

Shutterstock

Курильские острова

Средний рейтинг: 4,2 звезды

Shutterstock

Сахалин

Средний рейтинг: 4,5 звезды

Shutterstock

Ольхон

Средний рейтинг: 4,7 звезды

Shutterstock

Остров Путятина

Средний рейтинг: 5 звезд

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