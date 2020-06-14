Найк Борзов, Скриптонит, а также Вера Брежнева с Монатиком и Клава Кока с Нилетто «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: Катя Шилоносова и Дженни Бет со своими лучшими работами, возвращение Найка Борзова и поп-дуэты, собирающие миллионы просмотров. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке». Чаще слушайте музыку в стримингах, это поможет вашим любимым музыкантам во времена концертной изоляции!
Kate NV «Телефон»
Непременные нью-вейв и авангард 80-х, традиционные экивоки японской культуре, мелодии и аранжировки словно из любимых фильмов из детства. К третьему альбому Катя Шилоносова достигла пика формы, соединив все самое ценное из своего арсенала в идеальных пропорциях.
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Дженни Бет «We Will Sin Together»
Дебютный сольник вокалистки Savages попеременно срывается то в шум и ярость, то в негу и роскошь. Это до предела откровенное и эмоциональное исследование тела, сексуальности, гендерных различий и любви, которая и жизнь, и грех.
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Вера Брежнева и Монатик «ВЕЧЕРиНОЧКА»
Закрытая вечеринка плохих танцоров, снятая Таню Муиньо в элитном особняке в горах под Барселоной. Яркие нарядные образы исполнителей посредственную песню, впрочем, не спасают.
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Найк Борзов «Волны прошлого»
От Найка давно не слышно новых инди-хитов на все времена вроде «Супермена» и «Занозы», но своему узнаваемому стилю он стабильно верен. И все еще бодро колышет ностальгические волны прошлого.
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Gruppa Skryptonite «КПСП»
Едва ли не первая песня Скриптонита, в которой четко слышны все слова. В музыкальном плане Gruppa продолжает оставаться интереснее его сольных треков.
Ангел «Отпускай»
«Граждане, расходитесь, не мешайте движению. Ваши танцы вне закона, ваша музыка — преступление». Протестно-танцевальный манифест по следам митингов, закончившихся «московским делом». Клип отсылает к перформансу 1964 года венского акциониста Гюнтера Бруса.
«Макулатура» «Баллада о смерти»
Уже второй альбом подряд за звук мрачного рэп-дуэта отвечает Никита Моисеенко из группы «Голландский штурвал». Получается отменный слоукор. Но, чтобы справиться с экзистенциальными исповедями Константина Сперанского и Евгения Алехина, по-прежнему нужны крепкие нервы и недюжинная выдержка.
Внимание. На альбоме много мата. Если для вас это неприемлемо, не слушайте его.
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GoGo Penguin «Atomised»
Трио из Манчестера, скрещивающее традиционный джазовый инструментарий с электронным грувом и классическим минимализмом, уже входит в число классиков современного джаза. Одноименный группе альбом — пятый за восемь лет существования.
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«Тонка» «Таємна зброя»
Украинские артисты, как у них и заведено, изысканно и затейливо работают со звуком, сплавляя добротный поп с ломанной электроникой. Выходит такое великолепие, разумеется, на лейбле Ивана Дорна.
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Клава Кока и Niletto «Краш»
Бывают странные сближения. И при этом удачные. Королева тиктока и автор «Любимки» смастерили вполне удобоваримый и заразительный поп-хит.