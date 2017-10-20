истории
Наука, медиа и красота. И никакого «Незыгаря» Редакция «Медузы» рекомендует любимые (и не самые известные!) телеграм-каналы
Что это:
Канал бывшего редактора рубрики «Мнения» «Ведомостей» Максима Трудолюбова. Он дает ссылки на понравившиеся ему материалы и пишет о современной России и политике в ней — скорее в философском, чем в прикладном ключе.
Пример поста:
И Олег Кашин, и Владимир Пастухов, вероятно, правы. Нападение на Улюкаева — революционный акт сверху, покушение на порядок. То есть это попытка сделать неформальный порядок формальным, стать в итоге каким-то политически главным, а не только серым кардиналом, каких много. Неуспокоенность Сечина заставляет думать, что жизнь серого кардинала несладкая. Неясно, как долго ты проносишь твою серую кардинальскую шапку. Снять ее с тебя — легче легкого. Поэтому нужно, как во все века делали серые кардиналы, делать себя незаменимым. Один способ — стать «житницей России», то есть карманом, — отсюда вечные сложности с выковыриванием денег из «Роснефтегаза» (собственник «Роснефти», собирающий деньги). Еще один способ — победить коррупцию. Какой еще путь к сердцу народа и его лидера?
Что это:
Канал про медиа от автора проекта «Россия без нас» Андрея Уродова.
Пример поста:
Есть такая байка, мол, в каждом штате США раньше было две крупные газеты, которые постоянно пинали друг друга, брали Пулитцеров, ну и вообще работали на благо людей. Сейчас штат большинства локальных газет съехал с 200 человек до 15. Печатная версия — все, деньги ушли вместе с рекламой, а работать остались только самые поехавшие, в хорошем смысле этого слова, люди. В это время Google отвесил 800 тысяч долларов на AI, который будет собирать и воспроизводить локальные новости в Великобритании… Говорят, станок новостей будет фигачить по 30 000 историй в месяц. Косарь то есть в день примерно. В The Associated Press уже вот использовали такой подход для новостей про экономику и спорт. Англичане же намерены сделать из текстов, написанных AI, конфету. Для этого в проект уже наняли редакторов. Наверное, это как всю жизнь исправлять сочинения младшего брата, который неизменно остается тупым. Чувакам не позавидуешь, короче.
Что это:
Две Саши — Мерцалова и Зайцева — изучают арабский язык и арабскую культуру.
Пример поста:
На юге Испании, в Андалусии, довольно много арабов, во-первых, исторически (их предки контролировали эту часть страны до XVI века), во-вторых, технически (до Марокко на пароме пара часов). Проживающие здесь придумали неплохой стартап: предлагают туристам написать их имя на арабском на разукрашенной бумажке за один евро. Не знаю, насколько предложение пользуется спросом, но с отечественными именами в арабском в любом случае есть интересный казус: за счет того, что в языке всего три гласных звука (а, у, и), каждая о заменяется на у. То есть вместо Ромы будет Рума (رما), вместо Антона — Антун (أنتن), а Саша, кстати, пишется достаточно красиво — ساشا.
Что это:
Канал пиарщицы Екатерины Ковалевой о науке, сексе и феминизме.
Пример поста:
Много дней смотрела на фотку выше (где кашалотик делает кусь-кусь) и пыталась вспомнить, о каком исследовании эта фотография напоминает. Вспомнила! Короче, кашалот — это морское млекопитающее, единственный современный представитель семейства кашалотовых. Что свойственно млекопитающим? Большинство их детенышей предпочитают идти справа от матери, наблюдая за ней левым глазом. Это доказала группа ученых под руководством российского биолога Егора Малашичева.
Рисеч показывает: такое проявление асимметрии мозга, которое раньше считалось присущим только человеку, имеет древние корни и позволяет видам выживать. Объяснение этому довольно простое. Правое полушарие, получающее информацию через левый глаз, при распознавании социально значимых образов работает быстрее. А значит, животное будет быстрее замечать опасность… Так, наблюдение за лошадьми показало, что жеребята ищут более тесного контакта с матерью и легче его находят, когда наблюдают ее левым глазом. Кроме того, при таком расположении пара реже разъединяется.
Что это:
Канал бывшего редактора Vogue и Interview Екатерины Федоровой про моду и новости из мира модных медиа.
Пример поста:
Vogue и Vice запускают совместное издание Project V. Condé Nast продолжает привлекать сторонние бренды, которые говорят с миллениалами на одном языке, потому что у самих у них (кроме Teen Vogue) не очень получается. Продавать рекламу на проект будет команда Vogue, а контент делать команды обоих изданий. С первого взгляда странная комбинация, но интересно посмотреть, что у них получится. Вангую много проектов про трансвеститов, одежду уличных группировок и расследования, где кто-то устраивается на фабрику (не рекламодательских) кроссовок в Бангладеш и пишет, какие ужасные там условия работы.
Что это:
Канал, который ведет группа, называющая себя «Кобыла и трупоглазые жабы». Тут доводят до абсурда все мемы.
Пример поста:
Что это:
Канал о технологиях, виртуальной реальности и нейросетях.
Пример поста:
В странное мы время живем, конечно, наткнулся на твит, где кто-то поделился МРТ брокколи, пошел от нечего делать скачал профессиональное ПО для обработки МРТ-снимков, построил 3D-модель брокколи по МРТ-снимкам, любуюсь.
В общем, технологии — это интересно, но не всегда ясно зачем ¯\_(ツ)_/¯
Что это:
Канал журналистки Люси Мовсесян, в котором она рассказывает байки из античной истории и Средневековья.
Пример поста:
Граждане россияне, как известно, находятся в перманентном ужасе от захватившей западный мир «толерантности». Вот и очередной повод подоспел: в фильме «Mary Magdalene», который должен выйти в 2018 году, апостола Петра играет темнокожий актер Чиветель Эджиофор (вы наверняка его помните по главной роли в фильме «12 лет рабства»).
Мысль о том, что святой Петр мог быть черным, действительно кажется неожиданной, но, честно говоря, мне не приходит в голову ни одной причины, почему этого категорически не могло быть (укоренившийся в европейской культуре образ — это, конечно, не причина). Смотрите: никто, разумеется, понятия не имеет, как выглядел Петр и каким он вообще был. Это личность скорее легендарная, чем историческая. Но в Римском государстве I века до н. э. жили самые разные люди, в том числе и темнокожие. Северная Африка была римской провинцией, а уж военные и прочие связи с африканскими народностями поддерживались не один век. При этом внутри империи с мобильностью все было ок, так что люди могли оказываться довольно далеко от места, где жили их предки. Собственно, Аврелий Августин, один из Отцов христианской церкви, был родом из Нумидии. Был он белым или черным? А бог его знает.
В общем, приходится признать, что теоретически среди апостолов могли быть люди разной степени смуглости. Мы же не думаем, что Иисус брал в свой кружок исключительно белокожих и голубоглазых?
Что это:
Канал медицинской журналистки Ольги Кашубиной. Тут есть посты обо всем на свете: о трансплантации органов, геморрое у беременных, альтернативной медицине от Гвинет Пэлтроу, хондропротекторах и так далее.
Пример поста:
«Я родился утром на земле, +15 было за окном»
А вы знаете, что сегодня за день? День рождения Брайана Ферри, Эдмунда Шклярского и Ильи Кормильцева? Это тоже, но я о другом. Именно 26 сентября, по данным британских акушеров, самый «плодовитый» день в году. То есть именно сегодня статистически на свет появляется больше всех младенцев. А все почему? Правильно, виноват новогодний разврат!
Оговорочка: данные были собраны только по Великобритании, так что, вероятно, в России все немножко иначе (у нас ведь еще всякие первомайские праздники есть, например, или 8 Марта, куда ж без него). Тем не менее, думаю, общая закономерность прослеживается. Британцы предполагают, что дело может быть еще и в том, что некоторые родители подгадывают финал беременности к сентябрю потому, что хотят дать детям возможность попозже идти в школу (видимо, у них там нет традиции отправлять туда неоперившихся шестилеток, как у нас).
Что это:
Новости, главный герой которых — «неизвестный мужчина».
Пример поста:
В Безенчуке неизвестный мужчина похитил бутылку водки из гастронома «Пчелка». В камере хранения он оставил еще одну бутылку водки и ручную гранату.
Что это:
Канал автора исторического путеводителя «Здесь был Рим» Виктора Сонькина про Древний Рим и не только.
Пример поста:
Распятие — один из самых очевидных и заметных символов христианства, а уж крест, который, собственно, и есть то, на чем распяли Спасителя (если вдуматься, это немного странно), и вовсе самый очевидный. Но вот удивительный факт: первое археологическое свидетельство этой практики было найдено в 1968 году, и до нынешнего дня оно остается единственным.
Скелет нашел археолог Вассилиос Цаферис в северо-восточном квартале Иерусалима (картинное совпадение), в месте под названием Гиват-ха-Мивтар. Распятого, судя по данным погребения, звали Йехонанан бен Хагкол, было ему лет 25, и его пяточная кость (calcaneum) была пробита огромным гвоздем.
В 1980-е годы два других исследователя изучили останки внимательнее и пришли к выводу, что гвоздем была пробита только одна нога, а руки, судя по всему, не трогали вообще, а привязали к перекладине креста. Хотя большинство распятий показывают Христа с пробитыми ладонями, это анатомически неверно: небольшие кости кистей не могут выдержать вес человеческого тела, руки оторвутся от гвоздей, и хотя пользы от них уже не будет, висеть они тоже не дадут.
Что это:
Канал бывшего редактора отдела финансов РБК Лены Тофанюк с новостями, а иногда и инсайдами из мира банков.
Пример поста:
Магия триллиона. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что госдолг российских регионов в 2016 году достиг триллиона рублей. Интересно при этом, хотя Голикова про это не говорила, что 786 млрд рублей было выдано Сбербанком. Именно такая сумма в его отчетности на 1 января 2017 года по статьям «кредиты субъектам Федерации и органам местного самоуправления». К 1 сентября стало немного легче — кредитов осталось на 591 млрд рублей.
Что это:
Канал продуктового дизайнера из Сан-Франциско Алексея Иванова про дизайн, культуру, психологию и технологии.
Пример поста:
Отличная статья о китайском Ольгино. В Поднебесной госрегуляторы (типа Роскомнадзора) заставляют интернет-компании самим искать инакомыслие в своих приходах. По форме это мало чем отличается от content review jobs в каком-нибудь YouTube или Facebook: ты так же удаляешь трупы, порнографию и прочую аморальщину. Правда, еще есть плотный список других категорий, упоминания о которых должны мгновенно исчезать из переписок и с серверов: восстание на площади Тяньаньмэнь в 1989-м, клички вождей и прочие элементы вредительской деятельности.
Позиция цензора ПК считается вполне престижной, структура в таких отделах горизонтальная, да и дресс-код свободный. Нанимают на эти позиции из числа студентов и выпускников университетов (привет, Тяньаньмэнь 30 лет спустя), и платят им вполне хорошие 600–900 долларов в месяц.
Расходы некоторых техкомпаний на контент-мониторинг оцениваются в 20–30% от общих расходов на персонал. Конечно же, компании активно обучают свои нейронные сети читать небогоугодные мысли, чтобы хоть как-то сэкономить на живых ревизорах.
В 2013-м пролетала цифра, что в индустрии интернет-ревизорства заняты 2 миллиона людей, но исследователи уверены, что в последние годы эта цифра выросла драматическим образом. Дивный новый мир.
Что это:
Общественно-политический канал главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Причем не только о полиции и судебных процессах.
Пример поста:
Не очень люблю такой способ протеста в заключении, как голодовка. В России [это] относительно бессмысленно, только здоровье портить. Плюс было несколько странных политических голодовок.
Но про [объявившего голодовку после административного ареста начальника штаба Алексея Навального Леонида] Волкова ничего такого сказать не могу, думаю, он просто эмоционально реагирует. Потому что жена на 9-м (точно на 9-м!) месяце беременности, а тут сразу минус 20 дней.
Что это:
Неочевидные рецепты, написанные настоящим гедонистом, не лишенным чувства юмора.
Пример поста:
КАШТАНОВОЕ ПЮРЕ
1. ОСЕНЬ. Время собирать каштаны, не так ли? Можем не ездить в Париж, а просто на рынке закупить.
2. СЫРЬЕ. Лучше покрупнее, потому что нам с этими орехами порядочно возни предстоит. Для начала надо их надрезать крест-накрест. Каждый. А потом на полчаса убрать в морозилку. Нужно это для того, чтобы вы потом слегка облегчили себе этап очистки.
3. ПРОЦЕССЫ. После морозилки — заливаем кипятком, ставим на плиту и варим эту конструкцию минут десять. Сливаем воду. Дальше самое муторное — их надо очистить, а эти твари будут сопротивляться. Процесс медитативный, сравнимый с лепкой пельменей или чисткой грибов. Лучше если в это вовлечено несколько человек, потому как задалбывает неимоверно. В очищенное наливаем немного воды, кладем луковицу, лавровый лист и солим. Тушим это минут 15–20, вынимаем лук и лаврушку и пробиваем все блендером. К получившейся массе надо добавить или сметаны, или сливок жирных — и вот он, отличный гарнир. Слегка сладковатый, но к какой-нибудь утиной грудке — не этого ли вы и искали?
Что это:
Канал бывшего главреда The Village Юрия Болотова — «о городах и всем, что люблю».
Пример поста:
1. LEGO заказали Бьярке Ингельсу здание игрового центра в датском Биллунне, где находится завод компании.
2. В сентябре BIG достроили LEGO House, и музей выглядит так, словно его собрали из конструктора серии LEGO Architecture.
3. Теперь LEGO выпустят новый набор LEGO Architecture, посвященный зданию. Смекалочка!
Что это:
Остроумные подписи к фотографиям из светской хроники.
Пример поста:
Что это:
Подсказки по работе в Adobe Illustrator.
Пример поста:
⚡️Впервые про «Иллюстратор» без рисунка. Если в режиме ластика зажать «alt» и провести по фигуре, то удалится квадратная область.
Что это:
Разные ссылки на интересное и красивое.
Пример поста:
Video essay by Alan Warburton explores the history of computer graphics, the direction for photorealism and individual artistic subversion:
🐥🐥🐥🐥
Что это:
Канал художника по видеоэффектам Данила Криворучко.
Пример поста:
Последние несколько дней стараюсь выкраивать время, чтобы поиграть в Hellblade, до этого, наверное, последний раз так интересно было играть в совершенно гениальный Inside.
Я давно уже заметил, что с годами мне становятся все менее интересны игры, удовольствие от которых построено только на геймплее, — все эти командные шутеры, сетевые РПГ и прочее, куда нужно как на работу каждый день ходить. Сейчас цепляют только те, у которых внутри интересная история и незаезженный визуальный стиль, и вот «Хеллблейд» как раз из таких.
Звук в игре погружает чуть ли не сильнее, чем картинка: главная героиня непрерывно слышит голоса, на разные лады комментирующие происходящее, и в наушниках это местами до мурашек прямо пробирает.