Наука, медиа и красота. И никакого «Незыгаря» Редакция «Медузы» рекомендует любимые (и не самые известные!) телеграм-каналы

Мысль о том, что святой Петр мог быть черным, действительно кажется неожиданной, но, честно говоря, мне не приходит в голову ни одной причины, почему этого категорически не могло быть (укоренившийся в европейской культуре образ — это, конечно, не причина). Смотрите: никто, разумеется, понятия не имеет, как выглядел Петр и каким он вообще был. Это личность скорее легендарная, чем историческая. Но в Римском государстве I века до н. э. жили самые разные люди, в том числе и темнокожие. Северная Африка была римской провинцией, а уж военные и прочие связи с африканскими народностями поддерживались не один век. При этом внутри империи с мобильностью все было ок, так что люди могли оказываться довольно далеко от места, где жили их предки. Собственно, Аврелий Августин, один из Отцов христианской церкви, был родом из Нумидии. Был он белым или черным? А бог его знает.