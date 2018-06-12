шапито

Наталья Орейро поет по-русски, а Роналдо снова попадает в штангу Самые заметные клипы и рекламные ролики к чемпионату мира по футболу. Не «Супербоул», но достойно

Meduza
10:08, 12 июня 2018

Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи «Live it Up»

Официальный гимн ЧМ-2018. В клипе замазали логотип на куртке Ники Джема.

NickyJamTV

Джейсон Деруло «Colors»

Альтернативный гимн Чемпионата мира, записанный при поддержке Coca-Cola.

Jason Derulo

Баста «Миллион голосов»

Рэпер Баста записал русскоязычную версию гимна Деруло.

ТО «Gazgolder»

Наталья Орейро «United By Love»

Орейро записала свою песню к чемпионату мира. И спела в ней по-русски!

Warner Música

Maroon 5 «Three Little Birds»

Адам Ливайн и его группа эйфорически перепевают Боба Марли в окружении фигур из огня и воды в рамках рекламной кампании Hyundai.

«Made Defiant: The Mixtape»

Для компании Beats режиссер Гай Ричи снял короткометражку про подростка Андрея, который вдохновляется великими футболистами. Андрея называют будущим российского футбола, но снимали его в Киеве.

Beats by Dre

«Create the Answer»

В достаточно безумном рекламном ролике Adidas про «креативность» снялись примерно все футбольные звезды. А еще Стормзи и Фаррел Уильямс.

adidas

«Vai na Brasileiragem»

Nike вставила в свой ролик отсылку к собственной рекламе 20-летней давности: в видео к ЧМ-1998 бразильские футболисты, заскучав в аэропорту, долго передавали друг другу мяч, чтобы в итоге Роналдо попал в импровизированную штангу. В новой рекламе Роналдо снова появляется в аэропорту — и снова промахивается.

nikefutebol

Султан Сулейманов

новости

Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Фотография

Подкасты
Когда начинать давать детям деньги? Сколько? И на что?
68 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы