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Наталья Орейро поет по-русски, а Роналдо снова попадает в штангу Самые заметные клипы и рекламные ролики к чемпионату мира по футболу. Не «Супербоул», но достойно
Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи «Live it Up»
Официальный гимн ЧМ-2018. В клипе замазали логотип на куртке Ники Джема.
Джейсон Деруло «Colors»
Альтернативный гимн Чемпионата мира, записанный при поддержке Coca-Cola.
Баста «Миллион голосов»
Рэпер Баста записал русскоязычную версию гимна Деруло.
Наталья Орейро «United By Love»
Орейро записала свою песню к чемпионату мира. И спела в ней по-русски!
Maroon 5 «Three Little Birds»
Адам Ливайн и его группа эйфорически перепевают Боба Марли в окружении фигур из огня и воды в рамках рекламной кампании Hyundai.
«Made Defiant: The Mixtape»
Для компании Beats режиссер Гай Ричи снял короткометражку про подростка Андрея, который вдохновляется великими футболистами. Андрея называют будущим российского футбола, но снимали его в Киеве.
«Create the Answer»
В достаточно безумном рекламном ролике Adidas про «креативность» снялись примерно все футбольные звезды. А еще Стормзи и Фаррел Уильямс.
«Vai na Brasileiragem»
Nike вставила в свой ролик отсылку к собственной рекламе 20-летней давности: в видео к ЧМ-1998 бразильские футболисты, заскучав в аэропорту, долго передавали друг другу мяч, чтобы в итоге Роналдо попал в импровизированную штангу. В новой рекламе Роналдо снова появляется в аэропорту — и снова промахивается.