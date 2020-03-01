Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Caribou, IC3PEAK и Элджей «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Леди Гага и Джастин Тимберлейк соревнуются в написании хита (побеждают Дэймон Албарн и Джесси Уэр), Элджей отказывается от хитов, Princess Nokia мечется между добром и злом, а Caribou делает заявку на лучший электронный альбом года. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Леди Гага «Stupid Love»
Успешно попробовав себя в роли кинодивы, Гага возвращается к привычному образу королевы фрик-попа. Как 10 лет назад. И это бесконечно скучно.
Gorillaz «Désolé»
Вторая серия проекта «Машина песен» — при участии малийской певицы Фатуматы Диавары и с видом на озеро Комо. Дэймон Албарн в отличной форме.
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SZA и Джастин Тимберлейк «The Other Side»
Предыдущий большой хит Джастина случился четыре года назад в мультфильме «Тролли». Поэтому к сиквелу решили действовать по накатанной.
«Хадн дадн» «Звезды на плечах»
Лучшая русскоязычная песня прямо сейчас — с простым, но очень точным и доходчивым клипом о жизни и проблемах современной России.
Джесси Уэр «Spotlight»
Лондонская красавица радует отменным диско-соулом в духе Шаде. Клип снимался в легендарном «голубом поезде» югославского президента Тито.
Сaribou «You and I»
Дэниел Снейт меняет стили и настроения как перчатки и внезапно много поет. Альбом, разумеется, уже относят к главным электронным записям года.
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Princess Nokia «Green Eggs & Ham»
Одна из ярчайших звезд хип-хопа Нью-Йорка представила сразу два альбома — добрый и злой. Первый не в пример убедительнее и изобретательнее.
Слушать альбомы «Everything is Beautiful» и «Everything Sucks» целиком
IC3PEAK «Марш»
Пацифизм это всегда хорошо, но пока хлебнувшие от силовиков электронщики больше напоминают не творцов, а активистов сродни Pussy Riot.
Disclosure «Tondo»
Братья Лоуренсы продолжают клепать хиты из сэмплов старых пластинок. Этот целиком построен на треке камерунского музыканта Эко Рузвельта.
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Элджей «Дырки в голове»
Пресыщенный поп-рэпер картинно плачется, как его все достало. Намеки на хоть что-то удобоваримое для уха появляются лишь к финалу записи.
Осторожно. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
Слушать альбом «Sayonara Boy Opal» целиком (но лучше не надо): все платформы