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Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Caribou, IC3PEAK и Элджей «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Леди Гага и Джастин Тимберлейк соревнуются в написании хита (побеждают Дэймон Албарн и Джесси Уэр), Элджей отказывается от хитов, Princess Nokia мечется между добром и злом, а Caribou делает заявку на лучший электронный альбом года. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!