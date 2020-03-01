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Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Caribou, IC3PEAK и Элджей «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Леди Гага и Джастин Тимберлейк соревнуются в написании хита (побеждают Дэймон Албарн и Джесси Уэр), Элджей отказывается от хитов, Princess Nokia мечется между добром и злом, а Caribou делает заявку на лучший электронный альбом года. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Леди Гага «Stupid Love»

Успешно попробовав себя в роли кинодивы, Гага возвращается к привычному образу королевы фрик-попа. Как 10 лет назад. И это бесконечно скучно.

Gorillaz «Désolé»

Вторая серия проекта «Машина песен» — при участии малийской певицы Фатуматы Диавары и с видом на озеро Комо. Дэймон Албарн в отличной форме.

Слушать сингл «Song Machine» целиком: все платформы

SZA и Джастин Тимберлейк «The Other Side» 

Предыдущий большой хит Джастина случился четыре года назад в мультфильме «Тролли». Поэтому к сиквелу решили действовать по накатанной.

«Хадн дадн» «Звезды на плечах»

Лучшая русскоязычная песня прямо сейчас — с простым, но очень точным и доходчивым клипом о жизни и проблемах современной России.

Джесси Уэр «Spotlight»

Лондонская красавица радует отменным диско-соулом в духе Шаде. Клип снимался в легендарном «голубом поезде» югославского президента Тито.

Сaribou «You and I»

Дэниел Снейт меняет стили и настроения как перчатки и внезапно много поет. Альбом, разумеется, уже относят к главным электронным записям года. 

Слушать альбом «Suddenly» целиком: все платформы

Princess Nokia «Green Eggs & Ham»

Одна из ярчайших звезд хип-хопа Нью-Йорка представила сразу два альбома — добрый и злой. Первый не в пример убедительнее и изобретательнее.

Слушать альбомы «Everything is Beautiful» и «Everything Sucks» целиком

IC3PEAK «Марш»

Пацифизм это всегда хорошо, но пока хлебнувшие от силовиков электронщики больше напоминают не творцов, а активистов сродни Pussy Riot.

Disclosure «Tondo»

Братья Лоуренсы продолжают клепать хиты из сэмплов старых пластинок. Этот целиком построен на треке камерунского музыканта Эко Рузвельта.

Слушать сингл «Ecstasy» целиком: все платформы

Элджей «Дырки в голове»

Пресыщенный поп-рэпер картинно плачется, как его все достало. Намеки на хоть что-то удобоваримое для уха появляются лишь к финалу записи.

Осторожно. В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, не слушайте ее.
Слушать альбом «Sayonara Boy Opal» целиком (но лучше не надо): все платформы

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Александр Филимонов