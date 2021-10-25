Лана Дель Рей, Хаски, Duran Duran, Оксимирон и песня про мозоль «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: хорошие альбомы от Ланы Дель Рей и Duran Duran, мощный фит Оксимирона, французские каверы от Джарвиса Кокера, отличная короткометражка от Хаски и навязчивый хит от Константина и Ивана Дорна.
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Лана Дель Рей «Blue Banisters»
Второй за год альбом от певицы, не отличающейся жанровым разнообразием, мог бы и насторожить поклонников, но к общей радости он оказался еще лучше своего предшественника «Chemtrails Over the Country Club». В заглавном номере пластинки «Blue Banisters» Лана живописует совсем уж идиллические пасторали из сельской зажиточной глубинки: готовит с подругами торт и разъезжает на тракторе, распевая о русской поэзии.
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Хаски «Ода ничему»
Блестяще придуманный и воплощенный видеотриптих на песни «Невидимка», «Птицы» и «Люцифер», прикидывающийся низкосортным пиратским DVD. Среди прочих в короткометражках играют Варвара Шмыкова, художник Павел Пепперштейн, МС Сенечка, вокалистка СБПЧ Евгения Борзых и супруга рэпера, актриса Алина Насибуллина. Режиссером и сценаристом выступил сам Хаски.
Constantine и Иван Дорн «Мозоль»
Убойный диско-хаус от дуэта дурачащихся «ковбоев-грабителей»: украинского исполнителя Константина Дмитриева и его наставника на лейбле «Мастерская» Ивана Дорна. Что удивительно, «Мозоль» — даже не лучшая песня с нового альбома Константина. Как минимум, приглядитесь еще к «Неоновой ночи» и «Симпатичен так».
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Рудбой и Оксимирон «Сказка о потерянном времени»
Редкий и оттого особо ценный куплет Мирона Федорова, да еще такой непритворный и исповедальный словно на приеме у психоаналитика — несмотря на финальную ремарку «Все совпадения случайны». Откровенное «Самородок выдохся, пошли самоповторы» дорогого стоит.
Duran Duran «Anniversary»
Синтипоп-ветераны в неожиданно превосходной форме: на их 15-м альбоме целая россыпь крепких хитов и звездные компаньоны вроде «отца диско» Джорджио Мородера и гитариста Blur Грэма Коксона. Как вишенка на торте — умилительное видео с элитной вечеринки в английском замке, на которой, помимо самих Duran Duran, оттягиваются лишь двойники знаменитостей в диапазоне от Леди Гаги и Билли Айлиш до британской королевы и российского президента.
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«Спасибо» «Разговор»
Первый сингл с запланированного на ноябрь альбома «Терпение» — непривычно спокойный и лиричный номер, совсем не в духе этих обычно неистовых рокеров. Удивления также прибавляют практически радиохедовские гитарные партии и гостевой рэп-куплет от Михаила Феничева из 2H Company и «Есть Есть Есть». Надеемся на дальнейшие сюрпризы на альбоме.
Hospital «Без правил»
Еще одни убежденные англофилы перешли на русский (впрочем, ранее лидер Hospital Егор Бердников уже пел и сочинял на родном языке в группе «Слайды»). Красивый дримпоп сопровождается изощренным клипом о приключениях письма в красном конверте.
Джарвис Кокер «Aline»
Лидер Pulp, озвучивший одного из персонажей «Французского вестника» Уэса Андерсона, записал по следам фильма в компанию к саундтреку целый диск каверов на нетленки французской эстрады. Режиссер не остался в долгу и сваял для Кокера клип. Может и пустячок, а все равно приятно.
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Komplimenter «Научи»
Чисто питерская романтика. Усилиями участников коллективов Kirov и «Лензвук» на берегах Невы культивируется новая поп-волна, воспитанная на правильном гитарном инди.
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«Стоунд» «Такие вещи»
Московскому трио бывших студентов МХАТа хватает дерзости и грува, чтобы обратить на себя внимание, но пока не достает запоминающихся панчей и мелодий, чтобы окончательно подсадить слушателя на крючок.