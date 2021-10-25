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Лана Дель Рей, Хаски, Duran Duran, Оксимирон и песня про мозоль «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: хорошие альбомы от Ланы Дель Рей и Duran Duran, мощный фит Оксимирона, французские каверы от Джарвиса Кокера, отличная короткометражка от Хаски и навязчивый хит от Константина и Ивана Дорна.

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