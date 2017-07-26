шапито
«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный антивирус, но он вам не нужен. И другой тоже не нужен! Объясняем на гифках с черепахами
«Лаборатория Касперского» 26 июля объявила, что выпускает бесплатную версию своего антивируса. Если судить по «Яндекс. Новостям», про это написали 208 изданий. На самом деле, никакой антивирус вам не нужен. Даже бесплатный!
Вирусы все равно появляются быстрее, чем антивирусы учатся их определять
Например, в мае 2017 года по всему миру распространился вирус-вымогатель WannaCry. Антивирусы не смогли его обнаружить. Ситуация напоминает парадокс про Ахиллеса и черепаху, которую он никогда не сможет догнать.
Антивирусы часто видят угрозу там, где ее нет
Это называется ложное срабатывание. В начале июля 2017 года пользователи проверили клиент украинского Ощадбанка с помощью антивирусов, и некоторые из них нашли там троян. Потом выяснилось, что никакого трояна там не было — просто похожий инсталлятор ранее использовался каким-то вирусом.
Антивирусы знают о вашем компьютере (а значит и о вас) слишком много
Антивирусные программы имеют доступ ко всем вашим файлам, электронной почте и знают, на какие сайты вы заходите. Возмутительно.
Антивирусы тормозят компьютер
После установки антивируса вы замечаете, что что-то изменилось. Потом привыкаете и вам кажется, что компьютер всегда так тормозил. Так вот: не всегда!
От качественного фишинга антивирус все равно не спасет
Если хакеры решат взломать, например, вашу почту, то им даже не нужно будет присылать вам вирус. Для этого достаточно отправить вам от имени знакомого ссылку на якобы документ в Google, и вы сами отдадите доступ, залогинившись на привычном сайте. Втереться в доверие очень просто.
Бонус: как же тогда защищаться от вирусов?
- Всегда обновляйте свою операционную систему.
- Следите за тем, куда кликаете — и научитесь определять фишинг.
А если вы будете надеяться на антивирусы, то произойдет вот это: