«Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный антивирус, но он вам не нужен. И другой тоже не нужен! Объясняем на гифках с черепахами

Если хакеры решат взломать, например, вашу почту, то им даже не нужно будет присылать вам вирус. Для этого достаточно отправить вам от имени знакомого ссылку на якобы документ в Google, и вы сами отдадите доступ, залогинившись на привычном сайте. Втереться в доверие очень просто.