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Кратчайший гид по автогонкам: откуда они взялись? Как их смотреть? И как в них играть? Объясняем вместе с Microsoft
В начале октября компания Microsoft выпустила гоночный симулятор Forza Motorsport 7 — одну из самых продвинутых видеоигр в индустрии. Здесь максимально реалистичная графика в 4K, более 700 автомобилей, 30 локаций и динамически изменяющаяся погода. Для тех, кто слабо себе представляет, что такое автоспорт, но хочет почувствовать себя гонщиком (хотя бы виртуальным), предлагаем прочитать этот краткий гид.
С чего все начиналось
Установить точную дату первой в истории автогонки довольно сложно. Состязания на самоходных повозках с паровыми двигателями проводились уже в середине XIX века. Но об этих событиях осталось не так много достоверных сведений, и те средства передвижения сложно назвать полноценными автомобилями. Первая гонка на машинах с двигателями внутреннего сгорания была организована в 1887 году в Париже, но соревновательная часть тогда отсутствовала: на нее явился всего один участник, который успешно преодолел двухкилометровую дистанцию. В 1894 году прошел заезд по маршруту Париж — Руан (это 127 км), и в нем приняло участие уже несколько десятков экипажей, но тогда все вышло тоже не совсем спортивно: победителя определяло жюри, и первому гонщику, пришедшему к финишу, приз не достался — конструкция его машины не понравилась судьям. Годом позже прошла гонка с правилами, привычными нам. Заезд из Парижа в Бордо и обратно выиграл Эмиль Лавассор на автомобиле собственной разработки. Второй участник добрался до финиша аж на шесть часов позже победителя.
К чему все привело
Дальше пошло-поехало. Гонки между городами, которые иногда находились на разных континентах, стали проходить по несколько раз в год, хотя сначала были скорее развлечением для состоятельных любителей приключений и способом поднять газетные тиражи. Уже в начале XX века, когда автомобили стали доступны более широкой публике, появились кольцевые гонки — сначала на ипподромах, а в 1907 году была построена первая специализированная автоспортивная трасса — английский «Бруклендс». В тот же период основана Международная автоспортивная федерация (FIA), которая и сегодня проводит большинство главных гонок в мире. В 1930-е самым популярным событием был чемпионат Европы, который после войны превратился в то, что мы сейчас знаем как «Формулу-1».
Какие бывают гонки
Сегодня разновидностей очень много. Можно разделить их на две крупные подгруппы — кольцевые и ралли. В первом случае гонщики ездят по замкнутой трассе, как правило много кругов. В ралли же гонщики добираются из пункта А в пункт Б, и им приходится маневрировать на перекрытых общественных дорогах. Еще есть дрэг-рейсинг — это когда на коротком прямом участке дороги гонщики соревнуются, кто быстрее наберет скорость. Особняком стоит трофи — гонки на внедорожниках по пересеченной местности. Ну, а некоторые виды автоспорта вообще не предполагают соревнования на скорость. Например, в дрифте, то есть управляемом заносе (вы такое могли видеть в серии фильмов «Форсаж»), выступления оценивает жюри — это что-то вроде фигурного катания на машинах.
Чем отличаются «формулы» от кузовных гонок
Самые популярные в мире гонки — шоссейно-кольцевые. Тут есть два главных объяснения: во-первых, они самые быстрые — автомобили нередко разгоняются до 300 км/ч, а во-вторых, за ними интереснее наблюдать, потому что соперничество гонщиков более наглядно. В некоторых сериях (то есть чемпионатах) ездят на причудливых машинах с открытыми колесами — болидах, которые совсем не похожи на те, что можно увидеть на улицах городов. Как правило, такие соревнования называются «формулами», хотя это слово может и не присутствовать в названии (скажем, IndyCar). Под «формулой» имеется в виду просто определенный технический регламент. Странный внешний вид машин — это результат оптимизации для повышения всех показателей: от скорости и маневренности до безопасности пилота.
Другая история — кузовные гонки. Тут машины выглядят как обычные, только оснащены разными элементами вроде спойлеров (это такая конструкция сзади, которая меняет аэродинамику и увеличивает управляемость авто). Несмотря на внешнюю схожесть, это совсем другие машины, которые строят специально для гонок. Болиды и «кузова» друг с другом не соревнуются, и сравнить, какие круче, можно только в компьютерных играх, например в вышедшей недавно Forza Motorsport 7, вместе с которой мы сделали эту статью.
Чем гоночные машины отличаются от обычных
В некоторых сериях, например североамериканской NASCAR, автомобили участников могут называться так же, как обычные модели, доступные на рынке. На самом деле гоночные машины сильно отличаются от обычных. Во-первых, в гонках велик риск происшествий, поэтому в гоночных машинах предусмотрена дополнительная защита пилота. Во-вторых, гигантские скорости и нетипичные для стандартной езды маневры предполагают существенные конструкторские ухищрения. А еще инженерам нужно вписаться в строгие ограничения по весу авто. Поближе к массовым моделям раллийные машины, но и тут разница довольно велика: потребительские авто не строят для того, чтобы регулярно прыгать на естественных трамплинах. При этом гоночные машины, разумеется, намного менее комфортны для водителя.
Как смотреть гонки
Есть два варианта: смотреть гонки по телевизору или вживую. Во время трансляции неофитов может напугать обилие специфических терминов, но разобраться в них можно интуитивно уже спустя полчаса. Телевидение позволяет наблюдать за всем самым интересным, что происходит на трассе, посмаковать повторы и взглянуть на гонку с захватывающих ракурсов, например из кабины пилота. Гонки — один из самых популярных телевизионных видов, они просто созданы для того, чтобы их транслировали.
Другое дело — лично присутствовать на трассе. Если гонки проходят на сравнительно небольшом кольце, то хоть какой-то экшен вам гарантирован. Возможно, сперва стоит изучить особенности трассы и выбрать места у самого перспективного поворота, хотя они будут стоить дороже. Зато, если повезет, увидите легендарный обгон, про который будете рассказывать внукам. Раллийные гонки смотреть еще сложнее, ведь машины перед вами проедут только один раз и больше не вернутся. Зато ралли обычно проводятся в очень живописных местах, и их принято совмещать с хайкингом или пикником на природе. И да, куда бы вы ни отправились, приготовьтесь к тому, что будет очень громко, даже в берушах.
Что происходит с российскими гонщиками
Да, Россию пока сложно назвать конвейером по производству звезд автоспорта, но успешных историй немало. Сейчас самый обсуждаемый российский гонщик — это Даниил Квят. Он был чемпионом престижной серии GP3 и даже занимал второе место на Гран-при Венгрии по «Формуле-1», правда, сейчас дела у него идут чуть хуже. Квят не первый успешный российский гонщик, до него был Виталий Петров, который выигрывал гонки в «Формуле-Рено» и в серии GP2. Еще отметим Михаила Алешина, который тоже брал золото в «Рено», а сейчас гоняет в IndyCar — главном соревновании на болидах в Северной Америке. Чаще россияне выигрывают в раллийных состязаниях, особенно в ралли «Дакар» — в этом году состоялась 15-я по счету победа.
Как стать настоящим гонщиком
Стать профессиональным гонщиком о-о-очень сложно. Если вы старше 20, то об этом можно практически забыть. 95% начинают с детского и юношеского картинга, который позволяет почувствовать ритм и освоить базовые приемы, которые нужны в гонках любого типа. Чтобы продвигаться дальше, нужно, разумеется, выигрывать турниры. Хотя и этого недостаточно. Как отмечает британский гонщик Дэвид Питтард, это очень маленький мир, и чтобы стать его частью, нужно чем-то выделяться — неординарным стилем вождения или хотя бы яркой жизнью в соцсетях. На довольно ранней стадии понадобится много денег — речь все же про очень дорогой вид спорта. Если их нет, придется привлекать спонсоров, причем в очень короткие сроки. В общем, стоит десять раз подумать.
Как стать виртуальным гонщиком
Из-за того что стать гонщиком невероятно трудно, компьютерные игры про гонки всегда были очень популярны. Это вообще один из основных жанров, который присутствует на абсолютно всех платформах. Прорывом стала игра Pole Position, которая вышла в далеком 1982 году. Сейчас она покажется совсем простой, но она заложила основу динамики практически всех последовавших игр, а также ввела ставший классическим вид сзади. Другой вехой в 1994 году была Need for Speed с революционной по тем временам графикой и полицейскими погонями. Последняя на сегодняшний день ступень развития жанра — Forza Motorsport 7, которая вышла в начале октября. Первые отзывы профессиональных критиков весьма положительные.
Как играть в гоночные игры
Тут все просто, даже если вы не умеете водить настоящую машину. Сначала нужно разобраться в управлении, чтобы понимать все игровые возможности. Если вы играете с друзьями, не слушайте советы вроде «разберешься по ходу» — побудьте занудой пару минут, зато потом получите куда больше удовольствия. Далее вам необходим удобный контроллер: не нужно сразу отказываться от джойстика или руля — попробуйте все варианты, чтобы выбрать оптимальный для вас. Погнали! Несколько базовых вещей. Первое — пытайтесь следовать лучшей траектории движения, срезайте углы, запоминайте, как вписываться в разные повороты. Второе — пользуйтесь тормозами. Как ни парадоксально, иногда нужно чуть притормозить, чтобы не потерять среднюю скорость движения. Третье — во всех современных играх заложены законы аэродинамики, поэтому двигайтесь близко к идущей впереди машине — вас будет подталкивать вперед создаваемый ей вихревой поток, а сама она возьмет на себя работу по рассечению воздушного потока. В подходящий момент начинайте обгон, но держитесь неподалеку: теперь воздух вытолкнет вас вперед, а соперника, наоборот, притормозит.
Почему Forza Motorsport 7
Есть несколько причин. Это самая последняя гоночная игра, соответственно, в ней вы найдете все новейшие достижения. Главное, вероятно, это максимально реалистичная графика — здесь каждая деталь отлично прорисована, что заметно даже в динамике. Имеется 700 автомобилей из самых разных гоночных категорий на выбор и более 30 трасс, как реальных, так и специально придуманных для «Форцы». Из крутых нововведений — динамичная погода, когда едешь по трассе — и ясное небо сменяется дождем, а лужи на покрытии растут прямо на глазах. Разумеется, есть удобный мультиплеер. Все это доступно на Windows 10 и Xbox One.