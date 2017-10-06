Кратчайший гид по автогонкам: откуда они взялись? Как их смотреть? И как в них играть? Объясняем вместе с Microsoft

Установить точную дату первой в истории автогонки довольно сложно. Состязания на самоходных повозках с паровыми двигателями проводились уже в середине XIX века. Но об этих событиях осталось не так много достоверных сведений, и те средства передвижения сложно назвать полноценными автомобилями. Первая гонка на машинах с двигателями внутреннего сгорания была организована в 1887 году в Париже, но соревновательная часть тогда отсутствовала: на нее явился всего один участник, который успешно преодолел двухкилометровую дистанцию. В 1894 году прошел заезд по маршруту Париж — Руан (это 127 км), и в нем приняло участие уже несколько десятков экипажей, но тогда все вышло тоже не совсем спортивно: победителя определяло жюри, и первому гонщику, пришедшему к финишу, приз не достался — конструкция его машины не понравилась судьям. Годом позже прошла гонка с правилами, привычными нам. Заезд из Парижа в Бордо и обратно выиграл Эмиль Лавассор на автомобиле собственной разработки. Второй участник добрался до финиша аж на шесть часов позже победителя.