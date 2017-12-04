За девять месяцев Фиона заметно подросла, но до размеров мамы — Биби — ей еще далеко. Сейчас Фиона весит всего 272 килограмма, а Биби — полторы тонны! Сотрудники зоопарка надеются, что в будущем Фиона будет такой же, как Биби.