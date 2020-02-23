King Krule, Граймс, «Пошлая Молли», Оззи Осборн — и целый час электроники от Arca «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Клэр Буше пишет электронику как будто из 1990-х, Кирилл Бледный поет очередной хит для школьниц, крестный отец хэви-метала Оззи Осборн возвращается с первым за десять лет альбомом, а Arca выпускает трек длиной в час. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
King Krule «Underclass»
Аутсайдер-меланхолик Арчи Маршалл все дальше погружается в пучины трип-хопа, достигая в нем заоблачных высот. Восхитительные гитары и саксофон.
Слушать альбом «Man Alive!» целиком: все платформы
Grimes «Delete Forever»
На новом альбоме Клэр Буше поет об изменении климата и опиоидном кризисе. Самая светлая по настроению песня написана в день смерти Лил Пипа.
Слушать альбом «Miss Anthropocene» целиком: все платформы
«Пошлая Молли» «Самый лучший эмо панк»
Все тот же мультяшный сиюминутный поп, притворяющийся роком. Кирилл Бледный не изменит ему, пока его «школьные рейвы» собирают толпы.
Слушать альбом «Paycheck» целиком: все платформы
Оззи Осборн и Пост Мэлоун «Itʼs a Raid»
Лидер Black Sabbath уверенно молодится в студии за компанию с кумиром подростков, но концертный тур, увы, уже отменен по состоянию здоровья.
Слушать альбом «Ordinary Man» целиком: все платформы
Yves Tumor «Gospel For A New Century»
Американский экспериментатор Шон Боуи приглашает на дьявольскую вечеринку с чертями. Это его самый доступный и прилипчивый хит.
Дима Мидборн «Здравствуй»
Очаровательно простая и стильная работа от басиста всея Москвы. Как если бы, например, Петр Мамонов решил спеть на кухне с Евгением Федоровым.
Слушать альбом «Мужчина средних лет» целиком: все платформы
The Weeknd «After Hours»
К выходу этого трека Абель Тесфайе огорошил признанием, что чувствует себя очень одиноким и продолжает иногда злоупотреблять наркотиками.
Thundercat «Dragonball Durag»
Люди в мире делятся на два типа, утверждает Стив Брюнер — у одних есть дураг, вторые не знают, что это такое. (Правильный ответ: это бандана.)
Allie X и Mitski «Susie Save Your Love»
Невероятно чувственный и красивый дуэт — о тайной влюбленности девушки в свою лучшую подругу.
Arca «@@@@@»
Главный гендерквир современной электроники выплескивает на слушателей час шероховатой тревожной музыки. Продираться сложно, но интересно.