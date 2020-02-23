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King Krule, Граймс, «Пошлая Молли», Оззи Осборн — и целый час электроники от Arca «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие — или, по крайней мере, самые заметные — и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: Клэр Буше пишет электронику как будто из 1990-х, Кирилл Бледный поет очередной хит для школьниц, крестный отец хэви-метала Оззи Осборн возвращается с первым за десять лет альбомом, а Arca выпускает трек длиной в час. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!