Кэти Перри, «Ленинград», Metronomy, Skepta — а также шансон-проект «Коррупция» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: калифорнийский поп от Кэти Перри, лондонский грайм от Скепты, пермский краутрок от Gnoomes и шансон-проект «Коррупция» от создателя «Грибов». Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Кэти Перри «Never Really Over»
Действие нового клипа Кэти Перри разворачивается в какой-то странной хиппи-коммуне, где певица поначалу страдает, а затем начинает отрываться по полной: играет в бутерброд, ставит себе банки в форме сердечка, пьет непонятное зелье и танцует в полях. И все это под строчку-скороговорку припева: «Если что-то закончилось, это еще не значит, что оно действительно закончилось». На летний сезонный хит вполне сгодится.
«Ленинград» «Кабриолет»
Выдержав заметную паузу после объявления прощального тура своей группы, Сергей Шнуров вновь вернулся к излюбленной практике выпуска видеосинглов. Песни «Ленинграда» слушать уже давно скучно и неинтересно, но клипы им снимают все еще эффектные — так, в новом ролике телеведущая Алла Михеева спешит с затянувшегося девичника на собственную свадьбу, устраивая аварии на кабриолете под песню Летова «Все идет по плану».
Skepta «Bullet From A Gun»
Урожайный год для английского рэпа. Вслед за ударными пластинками от новичков Dave и Slowthai («Psychodrama» и «Nothing Great About Britain» соответственно) в строй вернулись уже признанные певцы лондонских улиц — Stormzy с синглом «Vossi Bop» и Skepta с пятым сольным альбомом. «Ignorance is Bliss» закрепляет успех его предыдущего диска «Konnichiwa», удостоившегося престижной премии Mercury Prize, и фактически утверждает в ранге классика грайма.
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Metronomy «Lately»
Одни из главных героев нулевых возвращаются с первым за три года синглом. В клипе музыканты буквально вылазят на свет из старой магнитофонной кассеты, пока песня вкрадчиво набирает обороты от нервной гитарной дроби к лиричным синтам в припеве. Надеемся, и новый альбом не за горами.
Суфьян Стивенс «Love Yourself»
Жизнеутверждающая песня-мантра от американского инди-трубадура, которую можно прописывать вместо визита к психологу. Демозапись была сделана еще в 1996 году, но полностью ее закончил музыкант лишь спустя 23 года. Часть выручки от нового сингла будет передана организациям, помогающим ЛГБТ и бездомным.
«Коррупция» «Красный бархат»
Еще один проект от неутомимого идеолога «Грибов» Юрия Бардаша. У микрофона — рэпер из Харькова Михаил Крупин, писавший треки для Богдана Титомира и Тимати. Теперь он исполняет вальяжный нео-шансон о власть имущих «силовичках», «прокуроршах» и прочих хозяевах жизни. Местами сделано не без вкуса — красный бархат, черный чемоданчик в руках, стильные пацанские танцы и «нежданчик» всем врагам.
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Gnoomes «Glasgow Coma State»
Пермские Gnoomes играют психоделический краутрок, который почему-то до сих пор остается более востребованным за рубежом, чем на родине. Музыкантов куда охотнее зовут с концертами в Лондон, чем в Москву, и их очередная пластинка вновь выходит на британском лейбле Rocket Recordings. Впрочем, при всей космополитичности их музыки навсегда покидать Пермь Gnoomes пока не собираются.
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Майли Сайрус «D.R.E.A.M.»
Майли Сайрус вновь делает стремительный разворот в карьере, после альбома благопристойного кантри обращаясь на новом ЕР к хулиганскому хип-хопу. Не то что бы она напрочь убирает конкуренток на этом поле, но и просто пройти мимо не удастся. Например, в концовке «D.R.E.A.M.» в трек со своим куплетом врывается сам Ghostface Killah.
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«Мальбэк» «Слезы»
Группа «Мальбэк» продолжает упорно соревноваться сама с собой в графомании. Строчка «Твои слезы тяжелых кровей сталью капают в пропасть души» уже близка к абсолюту.
«Наадя» «Осколки (Piano version)»
Надежда Грицкевич исполняет хиты группы «Наадя» под аккомпанемент пианистки Вари Чиркиной. Просто, ясно и обезоруживающе красиво. Нечто подобное делала со своим прошлым альбомом певица St. Vincent.
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