Кэти Перри «Never Really Over»

Действие нового клипа Кэти Перри разворачивается в какой-то странной хиппи-коммуне, где певица поначалу страдает, а затем начинает отрываться по полной: играет в бутерброд, ставит себе банки в форме сердечка, пьет непонятное зелье и танцует в полях. И все это под строчку-скороговорку припева: «Если что-то закончилось, это еще не значит, что оно действительно закончилось». На летний сезонный хит вполне сгодится.