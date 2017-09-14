Как торговать на бирже, если вы не профессионал Объясняем на «Тинькофф-инвестициях»

Все довольно наглядно — вы можете купить акции, облигации и ETF (об этом ниже). Покупается все примерно как в интернет-магазинах. Выбираете товар за рубли и платите за него по карточке — или с брокерского счета, если перевели на него деньги. Все немного сложнее, если вам нужно купить товар за доллары (а это все иностранные акции). Для этого нужна либо валютная карта, либо доллары на брокерском счету. Валютной карты у меня не было, так что долго пытался разобраться, как закинуть валюту на брокерский счет. Минут через пять оказалось, что валюта покупается так же, как акции, — это тоже товар, для него есть отдельный раздел, и с покупки и продажи валюты тоже берется комиссия. В общем, менять валюту в приложении несложно, сложно понять, что это в принципе надо делать.