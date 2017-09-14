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Как торговать на бирже, если вы не профессионал Объясняем на «Тинькофф-инвестициях»
Этот материал — тест-драйв, написанный издателем «Медузы» Ильей Красильщиком. Издателю, не отличающемуся финансовой грамотностью (и такое бывает), были выданы 100 000 рублей, которые он должен был вложить на бирже с помощью сервиса «Тинькофф-инвестиции». Чтобы у читателей не сложилось впечатления, что издатель все делал правильно (это не так), текст снабжен подробными комментариями специалистов «Тинькофф-инвестиций».
Зачем это написано?
Мы уже несколько лет делаем материалы по финансовой грамотности вместе с «Тинькофф Банком» и другими рекламодателями, но у многих из участников проекта (например, у меня) финансовая грамотность по-прежнему хромает. Я в своей жизни один раз брал кредит — и проклял все. Я один раз клал деньги на депозит, и он давно закончился. У меня даже нет ни одного биткоина! Разумеется, биржа в такой ситуации кажется самым неочевидным способом вложения денег — особенно учитывая тот факт, что я представлял покупку акций как в фильмах: нужно сидеть и ловить взлетающие или рушащиеся акции в реальном времени.
Мы решили провести эксперимент: сможет ли такой человек, как я, начать торговать на бирже. Я пройду все шаги клиента «Тинькофф-инвестиций», расскажу, на что это похоже и во что я решил инвестировать. Мой текст прокомментируют сотрудники «Тинькофф Банка»: они объяснят, что я сделал не так и как не повторить мои ошибки.
Комментарий «Тинькофф Банка»
Люди в фильмах про Уолл-стрит — профессионалы. Они посвятили свою жизнь фондовому рынку, техническому и фундаментальному анализу и другим вещам. Если вы не работаете трейдером, у вас так не получится, да даже и у трейдеров не всегда получается. Мы сделали сервис для обычных людей, которым нужно сохранить деньги, а не совершать по десять сделок каждый день. «Тинькофф-инвестиции» — для тех, кто ищет альтернативу вкладам, а не пытается «быстро разбогатеть с нуля».
Что такое «Тинькофф-инвестиции»?
Это терминал для работы с биржей — то есть сайт и приложение, которое дает вам возможность торговать (вообще, советуем почитать наш словарь, там все термины объяснены понятным языком). Как им пользоваться — чуть ниже.
Почему это все не как в фильмах? И не надо все время покупать и продавать?
Потому что «Тинькофф» зарабатывает на комиссии за сделку. За каждую покупку/продажу я платил 0,3% от суммы сделки, но не менее 99 рублей за сделку — в моем случае каждый раз получалось 99 рублей, потому что больших сделок у меня не было. Это совсем немного, если не разводить постоянной активности, но если совершать по несколько сделок в день, вы точно потратите на комиссию ощутимые деньги.
Комментарий «Тинькофф Банка»
У нас нет абонентской платы за то, что клиент пользуется счетом, нет еще одной абонентской платы за неактивность и вороха различных тарифов в зависимости от сумм и частоты сделок. У нас одна комиссия, и все. Это упрощает жизнь клиенту: всегда понятно, сколько заплатишь. Это большая комиссия, если совершать десятки сделок ежедневно. И нормальная, если вы купили акции и не планируете их продавать несколько месяцев, а то и лет. Мы хотим, чтобы к нам приходили инвестировать, а не «играть» на бирже.
Как подключиться к сервису?
Чтобы начать пользоваться «Инвестициями», надо заполнить анкету на сайте. Когда ее проверили (пара дней), приехал курьер с договором — одним, никаких кип бумаг. Если бы я не был до этого клиентом «Тинькофф Банка», договора было бы два — на карту Tinkoff Black и договор с «Инвестициями». После этого я получил доступ к системе. Ребята из «Тинькофф» посоветовали скачать приложение «Инвестиции» — оказалось действительно удобным, теперь можно будет не только ленту фейсбука и «Медузу» проверять, но и состояние своих акций.
Как покупать и продавать?
Все довольно наглядно — вы можете купить акции, облигации и ETF (об этом ниже). Покупается все примерно как в интернет-магазинах. Выбираете товар за рубли и платите за него по карточке — или с брокерского счета, если перевели на него деньги. Все немного сложнее, если вам нужно купить товар за доллары (а это все иностранные акции). Для этого нужна либо валютная карта, либо доллары на брокерском счету. Валютной карты у меня не было, так что долго пытался разобраться, как закинуть валюту на брокерский счет. Минут через пять оказалось, что валюта покупается так же, как акции, — это тоже товар, для него есть отдельный раздел, и с покупки и продажи валюты тоже берется комиссия. В общем, менять валюту в приложении несложно, сложно понять, что это в принципе надо делать.
Что можно купить в терминале?
Во-первых, акции, это самое интересное, но самое рисковое. Во-вторых, ETF (про них почитайте в нашем словаре) — они сильно стабильнее. И самое надежное — это облигации. Проценты по ним иногда даже выше, чем по депозитам. В моем распоряжении было 100 000 рублей, и мне надо было их распределить. Почти все деньги я вложил в акции — просто давно мечтал стать акционером хоть чего-то. Часть акций куплена в рублях, часть в долларах.
Комментарий «Тинькофф Банка»
Верные мысли о диверсификации рисков: если покупать акции, то не акции одной компании, а нескольких. А лучше еще позаботиться и о валютных рисках — часть вложить в рублевые активы, а часть в долларовые. Для начала Илье стоит попробовать получить прибыль на стабильных инструментах, например на облигациях и акциях ETF. И для интереса купить несколько акций.
Как выбрать акции?
Ну, точно не так, как это делал я. Я обращал внимание на красивые названия, а также на рост за полгода. Почему еще я сделал так? Потому что это эксперимент — и по итогам месяца хотелось увидеть серьезные изменения. Кроме того, мы хотели проверить, может ли человек без серьезных финансовых знаний освоить брокерский терминал. Для этого хотелось накупить побольше разного, не слишком думая о серьезных стратегиях (в реальной жизни так делать не стоит). В результате основу моего портфеля составили акции. Если хочется больше надежности, надо покупать ETF. Если хочется, чтобы было все супернадежно, — стоит брать облигации.
Комментарий «Тинькофф Банка»
Из всех инструментов больше всего можно заработать на акциях. Ну вы знаете: купили акцию Apple за три бакса в 1997 году, продали за 150 долларов сейчас. Но и риска с акциями больше всего. Если у вас, допустим, закрылся депозит на миллион рублей и вы хотите попробовать фондовый рынок, не вкладывайте все сбережения в акции. Выделите какую-то часть свободных денег и попробуйте, что это такое. Начинающему инвестору лучше вкладывать в крупные и прибыльные компании, «голубые фишки». Если хотите разобраться и инвестировать на основе анализа, прочитайте наши статьи в «Т-Ж» про «твиттер или шаурма» и про мультипликаторы. Это базовые знания, чтобы осознанно выбирать компании, а не тыкать пальцем в небо.
Как выбрать ETF?
С этим значительно проще, чем с акциями, — потому что ETF в «Тинькофф-инвестициях» всего 12 штук. У всех, разумеется, есть история, которую легко изучить. Я вложился в акции китайских и немецких компаний. В китайские компании я верил больше. Оба актива за месяц упали в цене: китайские компании чуть меньше чем на процент, немецкие компании — на два процента.
Комментарий «Тинькофф Банка»
Главный риск инвестиций в акции — вы выбираете конкретную компанию, и если у нее плохо идут дела, вы теряете деньги — даже если на рынке в целом все прекрасно. ETF распределяют риск: вы вкладываетесь сразу в несколько десятков компаний. По сути, Илья вложил деньги в китайскую и немецкую экономики. Это вторая и четвертая крупнейшие экономики мира — в перспективе нескольких лет ETF Ильи отыграют падение и принесут прибыль. Если, конечно, в Китае и Германии не случится по экономическому кризису — но этого пока ничто не предвещает.
Как выбрать облигации?
Тут, думаю, лучше посоветует «Тинькофф Банк». Я выбрал одну облигацию, которая выросла в цене за месяц на 0,77 процента.
Комментарий «Тинькофф Банка»
Облигации — актив с минимальным риском. Это больше всего похоже на вклад в банке: вы гарантированно вернете сумму, которую вложили изначально, плюс получите доход. Если у вас валютный депозит, присмотритесь к евробондам. Доход по ним выше, чем по валютным вкладам в банках. Илье как начинающему инвестору стоило собрать в свой портфель больше облигаций. Например, у этих евробондов доходность выше, чем сейчас в среднем по валютным депозитам: Внешэкономбанк или «Газпром» — текущая доходность больше 4% в долларах. Пару недель назад у нас появилось еще 25 новых евробондов, в том числе государственные.
Что было куплено? И какие были ошибки?
Я распределил деньги так:
- «Норильский никель», 1 акция, 9056 рублей
- «Аэрофлот», 100 акций, 20 355 рублей
- AliBaba, 1 акция, 156 долларов
- Facebook, 1 акция, 170 долларов
- Microsoft, 2 акции, 145 долларов
- Electronic Arts, 3 акции, 353 доллара
- PayPal, 1 акция, 59 долларов
- Акции китайских компаний (ETF), 5 штук, 11 850 рублей
- Акции немецких компаний (ETF), 2067 рублей
- X5 Retail Group, 1 облигация, 1030 рублей
Главной моей ошибкой была покупка акций Electronic Arts — хотя считать что-то ошибкой при горизонте в один месяц совершенно бессмысленно, «Тинькофф-инвестиции» сделаны для долгосрочных вложений, а не быстрой торговли. Тем не менее акции Electronic Arts за этот месяц были все время в минусе и портили мне общую картину. Я считаю, что в покупке виноват не только я, но и приложение — будь ты проклят, раздел «Аналитика». Зато покупка активов устроена крайне понятно и просто. Следить за состоянием портфеля тоже очень удобно — если скачать приложение. Первое время ты заходишь туда слишком часто — раз в полчаса. К концу месяца эксперимента частота проверки снизилась до пары раз в неделю.
Комментарий «Тинькофф Банка»
- Мы не рекомендуем покупать акции по одной штуке: помните про комиссию 0,3% и ее минимум в 99 рублей.
- Как начинающему инвестору Илье вместо покупки акций по одной-две штуки стоило купить облигации.
- При покупке акций была еще и ошибка распределения денег: правильно было бы покупать разных акций на похожие суммы. Так, акций Microsoft, Alibaba, Facebook Илья купил примерно на 160 долларов, а в ЕА он «влез» сразу на 350. В итоге небольшая просадка в процентах дала ощутимую просадку в долларах. Акций PayPal, наоборот, куплено меньше, чем других.
- А вот ETF с акциями немецких и китайских компаний — разумное решение.
- Если инвестиции долгосрочные, например на обеспеченную старость, то подход Ильи оправдан. На большом сроке просадки наверняка отобьются. Можно посмотреть графики американской биржи за несколько десятилетий или индекс ММВБ с начала существования: даже после серьезных кризисов рынок отыгрывает падение и уходит в рост. Чем ближе цель, тем ниже должен быть уровень риска: например, деньги из акций надо постепенно перекладывать в облигации. Потому что сбережения уже придет пора тратить, а внезапный экономический кризис может уменьшить накопления.
- Не нужно делать никаких выводов по тому, насколько изменилась цена за месяц. Месяц — не срок для инвестора.
Что не так с разделом «Аналитика»?
Все. Раздел «Новости» абсолютно бессмыслен для новичков (ничего не понятно) — и, скорее всего, бесполезен для профессионалов. Раздел «Идеи» сбивает с толку. Он устроен по хронологическому принципу — в результате в нем можно найти идеи полугодовой давности и понять их актуальность невозможно (ровно так я попал на Electronic Arts). Как формируются прогнозы — ясно не до конца. Особенно раздражают игровые заголовки. «„Северсталь“ опять готова отправиться на север». Серьезно?
Комментарий «Тинькофф Банка»
Раздел «Идеи» прежде всего помогает новичкам, которым пока не под силу самостоятельно сориентироваться, во что инвестировать. В каталог попадают долгосрочные идеи, основанные на прогнозах аналитиков инвестиционных компаний. По таким идеям инвестор получит прогнозную прибыль через полгода-год. Смотреть результат через месяц после покупки не показательно. При этом мы будем улучшать раздел «Аналитика»: в идеале здесь должны быть все необходимые новости и прогнозы по рынку, чтобы клиентам вообще не нужно было искать информацию на других сайтах.
Как вывести деньги?
Это совсем просто — вы продаете активы (продажа одного актива — это одно нажатие кнопки плюс ввод четырехзначной цифры из СМС), платите комиссию — и переводите деньги с брокерского счета на обычный. Все. Обратите внимание, что продать активы вы можете, только когда биржи открыты. Когда торги не идут, вы ничего сделать не можете.
И чего в результате?
Цифровой итог эксперимента
Мой актив за месяц вырос на 0,43%. В разное время мой портфель колебался от минус полутора процентов до плюс полутора. Хуже всего к завершению эксперимента подошли акции Facebook (−2 процента), лучше всего — Alibaba (+9,95%). Уже после конца эксперимента от Electronic Arts я все-таки избавился. Продал и купил одну акцию Tesla. Она, правда, тоже немедленно стала падать в цене. Зато я теперь акционер Tesla.
Смысловой итог эксперимента
Повторю — смысл эксперимента был не в том, чтобы заработать или потерять феноменальные деньги. Смысл эксперимента заключался в том, чтобы дать не самому финансово грамотному человеку биржевой инструмент и посмотреть, как он с ним справится. И тут надо сказать следующее. В инвестициях на бирже, как мне кажется, есть два главных барьера.
- Мы думаем, что начать это делать очень сложно. Нужно подписать кучу бумаг непонятно где. Нужно осваивать сложные программы. Нужно думать об этом каждые пять минут. Это все не так — по крайней мере в случае с «Тинькофф-инвестициями», а другие сервисы у меня не было возможности проверить. Чтобы стать клиентом, надо заполнить одну анкету и дождаться одного курьера, интерфейс приложения и сайта понятнее, чем у фейсбука, а проверять каждые пять минут свои активы просто не имеет смысла: с ними ничего за это время не происходит.
- Мы думаем, что биржа — это безумие и что там люди выигрывают и проигрывают гигантские деньги в минуту. Я не могу подтвердить или опровергнуть это утверждение — очевидно, так бывает, очевидно также, что «Тинькофф-инвестиции» просто не про это. Тут можно устроить специальное безумие, вложив миллион в непонятную компанию, но в целом весь интерфейс приложения ведет тебя к разумным действиям. С другой стороны — никогда не надо забывать, что на бирже, в отличие от депозита, деньги можно действительно потерять. В «Тинькофф-инвестициях» сложно потерять все, но легко чуть-чуть. И не стоит, наверное, как я сделал, вкладываться в акции. Для начала лучше поучиться на чем-то безопасном, вроде евробондов и ETF. Еще раз — это все не про безумие и про игру. Это про вложение денег. Хотите безумие — вот вам биткоины, там правда весело. Тут — нет.
Комментарий «Тинькофф Банка»
Инвестиции — не так страшно, как кажется. Если решили попробовать, подать заявку можно тут. Подключение к сервису — бесплатно.