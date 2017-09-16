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Как смотреть бокс? Ведь без нокаута непонятно, кто победил!
Утром 17 сентября состоится бой чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана против экс-чемпиона в двух весах Сауля «Канело» Альвареса из Мексики. Этот бой — одно из главных боксерских событий года. Дело не только в том, что Головкину принадлежит три из четырех самых престижных титулов в его дивизионе (пояса WBC, WBA, IBF). Сегодня эти двое — самые успешные, опасные, талантливые и безжалостные боксеры в своих весах. Увы, в России этот поединок не показывают, так что придется поискать трансляцию в интернете.
Как смотреть этот (да и любой другой) поединок, если вы не очень разбираетесь в боксе, но вам интересен этот вид спорта? На что обращать внимание в первую очередь? Как определить победителя, если оба боксера остались на ногах? И чьи бои, кроме Головкина и Альвареса, обязательно стоит посмотреть? «Медуза» решила составить небольшую инструкцию.
Выучите, чем нокдаун отличается от нокаута
Нокдаун — это когда после пропущенного удара боксер касается настила ринга коленом, локтем или рукой, но встает до того, как рефери отсчитает 10 секунд. Нокдауны могут быть и «стоячими», например, когда бойцу не дают упасть канаты ринга.
Нокаут — если боксер не встает на счет 10. Порой боксер встает, но не может сделать несколько шагов по прямой или ответить на элементарные вопросы («Как тебя зовут?», «Как зовут твою маму?», «В каком городе мы находимся?») и тогда рефери засчитывает ему поражение.
Нокауты — самая зрелищная и понятная часть бокса. Если вы не успели уследить за нокаутом или нокдауном — не расстраивайтесь, вам несколько раз его покажут в замедленном повторе с нескольких разных точек. Боксеры годами оттачивают такие удары, чтобы сделать их быстрыми и непредсказуемыми. Нокаут часто похож на фокус: вы видите результат, но понятия не имеете, как это сделано.
Удар не обязательно должен быть зверски сильным, достаточно ударить неожиданно и точно. Чаще всего боксеры падают от тех ударов, которых сами не видят. Еще один способ подвести человека к нокауту — подготовить ловушку, приучить противника к одной последовательности действий, чтобы неожиданно сработать по-другому и поймать на удар. Нокаутер должен вкладывать в удар вес всего тела, что достигается только путем долгих тренировок. При этом бокс — не бодибилдинг. Опасный нокаутер может выглядеть и слишком крупным (тяжеловес Дэвид Туа всю карьеру боролся с лишним весом), и худощавым (противники тощего Диего Корралеса часто покидали ринг на носилках), и как человек самых средних габаритов (как Головкин, который считается едва ли не самым страшным нокаутером современности).
И еще помните про технический нокаут!
В нетитульных боях (когда на кону не стоят чемпионские пояса) может действовать правило трех нокдаунов — если боксер побывал три раза на полу за один раунд, то ему засчитывается нокаут. В чемпионских же поединках подчас можно увидеть пять или даже семь нокдаунов.
Рефери может вмешаться, когда один боксер добивает противника, который все еще находится на ногах, но перестает отвечать на удары. Бой может быть остановлен из-за рассечения, гематомы, не позволяющей видеть удары оппонента и других травм. Прекращение боя рефери или по совету врача в подобных случаях называется техническим нокаутом. Если боксер сдается сам, это тоже технический нокаут. Иногда в знак сдачи секунданты выбрасывают на ринг полотенце, чтобы рефери остановил бой.
Бой может закончиться дисквалификацией одного из бойцов, но бокс — жесткий спорт и для этого нужно либо систематически нарушать правила, либо сделать что-то совсем ужасное. Так, например, в печально известном бою Тайсона против Эвандера Холифилда за то, что Майк толкнул оппонента и откусил кусочек уха, выплюнув его на ринг с него сняли два очка. Чтобы Майка дисквалифицировали, ему пришлось укусить Эвандера за второе ухо.
Разберитесь с весовыми категориями. И лучше начинайте следить за легкими весами!
Боксеры проводят бои в рамках определенных весовых категорий. Всего в современном боксе их 18 (самая легкая — 46,7 килограммов, в тяжелом весе бьются бойцы тяжелее 90,7 килограммов, верхняя планка не ограничена). Если на кону боя не стоят никакие титулы, то бойцы могут провести поединок в промежуточном весе, удобном для обоих.
Самое большое испытание для боксера перед поединком — официальное взвешивание за сутки до боя. В жизни боксеры могу весить на 7 — 11 килограммов больше лимита дивизиона, в котором они выступают. Как правило, неделю перед боем спортсмен почти не ест, мало пьет и выводит воду из организма, чтобы уложиться в лимит. После взвешивания боксеры стараются восстановить потерянные килограммы, чтобы в бою быть мощнее и сильнее оппонента. Боевой вес Головкина и Альвареса 160 фунтов (72,57 килограммов). На ринге они показывают отличное сочетание скорости и физической мощи. Канело — известный сгонщик, весит между боями за 80 килограммов.
Единственные, кто не гоняет вес — это тяжеловесы. Большие парни сильно бьют и громко падают, но быстро устают и чаще других дерутся вяло. Звезды калибра Майка Тайсона и Леннокса Льюиса здесь появляются редко, поэтому если вы хотите настоящей свирепости, то смотрите поединки бойцов легких весов, например, Висаксила Вангека и Хорхе Линареса.
Самым конкурентным и богатым на таланты считается полусредний вес (до 66,7 килограммов). Раньше здесь дрались Флойд Мэйвезер и Мэнни Пакьяо. Сейчас выступают Кит Турман, Эррол Спенс, Дэнни Гарсия и вот-вот должен дебютировать Теренс Кроуфорд. Все они — лучшие боксеры своего поколения, и их бои не стоит пропускать.
Еще один вес, представленный интересными и яркими боксерами, — первый тяжелый (до 90,72 килограммов). В течении ближайших месяцев среди лучших бойцов этого дивизиона проходит турнир «Всемирная боксерская суперсерия», победитель которого объединит четыре чемпионских пояса. В суперсерии участвуют два россиянина — Мурат Гассиев и Дмитрий Кудряшов.
Научитесь считать очки — это пригодится, если за 12 раундов никто так и не упадет
Профессиональные судьи оценивают бой по четырем критериям.
Чистые удары — количество точных и акцентированных ударов в голову и корпус оппонента. Удары, которые пришлись по защите или вскользь, в зачет не идут.
Защита — умение не пропускать удары или смягчать их за счет уклонов, смещений, блока, подставок и сбивок.
Контроль ринга — умение занимать выгодную для себя позицию (например — центр ринга) и заставлять оппонента занимать невыгодную для него (например, оттеснять к углам и канатам).
Эффективная агрессия — владение инициативой в сочетании с нанесением оппоненту большего количества ударов. Если боксер наступает, но постоянно мажет, то его агрессия неэффективна.
Судьи оценивают действия боксеров за каждый раунд. Выигравшему трехминутку начисляется 10 очков, проигравшему — 9. Если один из боксеров побывал в нокдауне или проиграл раунд совсем разгромно, то судьи выставляют оценку 10-8, если нокдаунов было 2 — 10-7 и так далее. Очко могут снять за нарушения правил.
Во время боксерских трансляций многие крупные каналы показывают очки, которые по ходу боя выставляет независимый арбитр. Официальной силы его счет не имеет, но позволяет зрителям ориентироваться в поединке и быстро привыкнуть к такой системе подсчетов.
Научитесь различать грязные приемы, чтобы вовремя ругать боксеров!
Арсенал боксеров никогда не ограничивался только тем, что прописано в правилах и предписаниях. Бойцы могут намеренно бить по защите оппонента, чтобы к поздним раундам у него не поднимались руки. Прятать в комбинации среди нескольких разрешенных ударов один запрещенный (например, локтем в лицо). Особенно много пространства для грязных приемов дает клинч. Неопытному зрителю может показаться, что боксеры лениво обнимаются и почти ничего не делают. В то время как один, вполне возможно, выворачивает другому руку, бьет по почкам, давит локтем в горло. Кстати, удары ниже пояса не обязательно бьются в пах, несколькими попаданиями можно так отбить бедро, что полраунда боец не сможет нормально передвигаться. Все эти хитрости — часть бокса, а работа рефери — их замечать и пресекать.
Наберитесь терпения: чемпионский поединок может длиться около часа
Боксерские бои состоят из трехминутных раундов, перерывы между ними длятся по одной минуте. Молодые боксеры-профессионалы начинают с четырех раундов, со временем их количество увеличивается. Формат чемпионского боя — 12 раундов. Никто не знает, сколько продлится бой Головкина против Альвареса (однажды чемпионский бой закончился за 17 секунд!), но если поединок растянется на всю дистанцию, то вы потратите на него около часа (47 минут на 12 раундов с перерывами + выходы боксеров и объявление результата).
Посмотрите лучшие образцы — это поможет вам полюбить бокс
Если у вас всего три минуты, чтобы почувствовать, что такое бокс — посмотрите 10-й раунд первого боя Диего Корралеса против Луиса Кастильо (2005 год). Если вам понравилось, то смотрите поединок целиком. Для первого знакомства подойдет и бой Оскар Де Ла Хойя — Фернандо Варгас, поединки Флойда Мэйвезера против Рикки Хаттона и Демаркуса Корли, первые две встречи Эрика Моралеса с Мэнни Пакяо и трилогия Моралеса против Марко Антонио Барреры. Самыми драматичными боями с участием российских боксеров, пожалуй, являются поединок Руслан Проводников — Тимоти Брэдли и две схватки Олега Маскаева против Хасима Рахмана.
Если вы хотите увидеть, как одним ударом перекраивались все мировые рейтинги, то стоит посмотреть второй бой Роя Джонса с Антонио Тарвером и четвертый бой Мэнни Пакьяо с Хуаном Мануэлем Маркесом. Нержавеющей классикой остаются бои молодого Майка Тайсона, их можно смотреть с любого места в любое время и не надоест никогда.
Одна из особенностей бокса — в том, что самые лучшие бои не всегда проводят самые заслуженные и талантливые боксеры. Достаточно свести в ринге людей, равных по силам. Образцом зрелищности стала трилогия Артуро Гатти против Микки Уорда. Оба были не самыми одаренными боксерами и давно миновали пик формы, но сумели устроить невероятные по свирепости и накалу противостояния.
Поверьте: бокс — это не просто драка, а красивый спорт
Чтобы получать удовольствие от просмотра бокса, на первых порах достаточно просто вникнуть в азы этого вида спорта. Не забывайте про четыре критерия оценки поединка и слушайте комментаторов, а понимание всего остального придет со временем — от названий ударов (крюк, оверхенд) до тактических приемов (украсть раунд) или других нюансов бокса (как сгонка веса влияет на действия бойцов и ход поединка).
Высшая ступень понимания бокса — способность видеть невидимое. Различать рисунок поединка, распознавать тактику за действиями бойцов и разгадывать планы на бой.
Красота и величие бокса — что-то типа знаменитого «принципа айсберга» Эрнеста Хемингуэя, который писал, «величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды». Научитесь видеть то, что стоит за конкретными действиями боксеров и вам откроется неожиданно тонкий и сложный мир, в котором тем не менее всегда остается агрессия в чистом виде, которая уже не имеет отношения к насилию и жестокости.