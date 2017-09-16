Как смотреть бокс? Ведь без нокаута непонятно, кто победил!

Как смотреть этот (да и любой другой) поединок, если вы не очень разбираетесь в боксе, но вам интересен этот вид спорта? На что обращать внимание в первую очередь? Как определить победителя, если оба боксера остались на ногах? И чьи бои, кроме Головкина и Альвареса, обязательно стоит посмотреть? «Медуза» решила составить небольшую инструкцию.

Утром 17 сентября состоится бой чемпиона в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана против экс-чемпиона в двух весах Сауля «Канело» Альвареса из Мексики. Этот бой — одно из главных боксерских событий года. Дело не только в том, что Головкину принадлежит три из четырех самых престижных титулов в его дивизионе (пояса WBC, WBA, IBF). Сегодня эти двое — самые успешные, опасные, талантливые и безжалостные боксеры в своих весах. Увы, в России этот поединок не показывают, так что придется поискать трансляцию в интернете.

Выучите, чем нокдаун отличается от нокаута

Нокдаун — это когда после пропущенного удара боксер касается настила ринга коленом, локтем или рукой, но встает до того, как рефери отсчитает 10 секунд. Нокдауны могут быть и «стоячими», например, когда бойцу не дают упасть канаты ринга.

Нокаут — если боксер не встает на счет 10. Порой боксер встает, но не может сделать несколько шагов по прямой или ответить на элементарные вопросы («Как тебя зовут?», «Как зовут твою маму?», «В каком городе мы находимся?») и тогда рефери засчитывает ему поражение.

Нокауты — самая зрелищная и понятная часть бокса. Если вы не успели уследить за нокаутом или нокдауном — не расстраивайтесь, вам несколько раз его покажут в замедленном повторе с нескольких разных точек. Боксеры годами оттачивают такие удары, чтобы сделать их быстрыми и непредсказуемыми. Нокаут часто похож на фокус: вы видите результат, но понятия не имеете, как это сделано.

Удар не обязательно должен быть зверски сильным, достаточно ударить неожиданно и точно. Чаще всего боксеры падают от тех ударов, которых сами не видят. Еще один способ подвести человека к нокауту — подготовить ловушку, приучить противника к одной последовательности действий, чтобы неожиданно сработать по-другому и поймать на удар. Нокаутер должен вкладывать в удар вес всего тела, что достигается только путем долгих тренировок. При этом бокс — не бодибилдинг. Опасный нокаутер может выглядеть и слишком крупным (тяжеловес Дэвид Туа всю карьеру боролся с лишним весом), и худощавым (противники тощего Диего Корралеса часто покидали ринг на носилках), и как человек самых средних габаритов (как Головкин, который считается едва ли не самым страшным нокаутером современности).