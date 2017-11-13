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Как поехать в горы с детьми И по-настоящему отдохнуть
Горнолыжный сезон начнется буквально через пару недель. «Медуза» вместе с австрийским курортом Серфаус-Фисс-Ладис рассказывает о том, как подготовиться к поездке в горы с детьми, чтобы все получили удовольствие.
Главное — решиться
Помните, что родители имеют полное право продолжить свое увлечение горнолыжным спортом. Тем более что и детям от этого одна польза: катаясь на лыжах или доске, они не только становятся крепче и ловчее, но также дышат морозным чистым горным воздухом. В конце концов, это просто дает возможность членам семьи провести время вместе, увлеченными одним занятием.
Проверьте готовность детей
Неплохо бы заранее понять, нужно ли вообще это вашим детям, готовы ли они к этому физически и морально. Отдых может быть испорчен просто потому, что у младенца колики или подросток мечтал гонять на серфе. В то же время есть множество примеров, как трехмесячные дети спят в горах дни напролет, пока родители катаются, а дошкольники и подростки восторженно гоняют на сноуборде. Подпитайте энтузиазм детей тематическими мультфильмами и кино. Фанатам «Щенячьего патруля» наверняка захочется «научиться кататься, как Эверест». Для адаптации на месте лучше выбирать курорты, которые изначально рассчитаны на детей. Русскоязычные инструкторы, подготовленные к работе с неокрепшими умами и организмами, всегда большой плюс.
Рассчитайте бюджет
Самые большие траты предполагает проживание: примерно от 100 тысяч рублей за неделю в семейном номере. Далее — билеты: если вы собрались кататься где-то в Европе, то заложите минимум 12 тысяч на человека. Еще придется потратиться на ски-пасс — карту, обеспечивающую проход на подъемники. Дешевле заранее купить ее через интернет — это стоит около 10 тысяч рублей на человека в неделю. Дорогие и в то же время щедрые отели могут давать ски-пасс бесплатно. Аренда экипировки обойдется примерно в 8 тысяч рублей в неделю на человека.
Стоит учесть, что рестораны на курорте не дешевые. Чтобы сэкономить на обедах и ужинах, лучше есть не на склонах, а ездить в ближайший город или деревню.
Если вы или ваши дети не умеете кататься на лыжах или доске, стоит потратиться на тренера. Лучше набрать компанию из детей, чтобы они занимались с одним тренером, — это и дешевле, чем индивидуальная тренировка, и в то же время больше внимания, чем в лыжной школе. Для дошкольников пары часов занятий в день с тренером хватает с лихвой.
Купите билеты на самолет заранее
На популярные горнолыжные направления билеты раскупаются с начала осени. Так что имеет смысл купить их прямо сейчас. Тем более что сезон в Австрии начинается совсем скоро — в конце ноября.
Уделите внимание выбору жилья
Его тоже уже пора бронировать. Чем оно ближе будет к трассе, тем лучше. В хорошем отеле будут оборудованы специальные раздевалки, места для хранения лыж и сушилки для экипировки. Плюсом станут супермаркеты и аптеки в шаговой доступности. Лучше заранее поинтересоваться о публике, которая будет жить поблизости, — не будет ли среди соседей, например, слишком шумных студентов.
Оптимальный выбор — семейные отели. Там тоже бывает весело, но это веселье никак не беспокоит тех, кто настроен на спокойный отдых, и, главное, все продумано для маленьких детей. При таких отелях есть детские клубы, где можно оставить ребенка возрастом от трех месяцев и пойти кататься или отплясывать без угрызений совести.
Вместо отелей вы можете выбрать и апартаменты. Обычно они дешевле, при этом они оборудованы кухнями, а значит, вы сможете покупать еду в супермаркете и экономить на кафе и ресторанах. Проживание в апартаментах совсем не будет мешать посещению детского клуба или горнолыжной школы.
Поинтересуйтесь количеством спальных мест
Если вы едете большим семейством — с детьми, бабушками и дедушками, снять один большой семейный номер почти всегда выгоднее, чем брать два-три номера. Живописным видом имеет смысл пожертвовать в пользу первого или второго этажа.
Еще один неоспоримый плюс семейных отелей — никому не придется спать на раскладушке или в манеже (частая опция для детей в обычных отелях).
Например, отели Löwe и Bär в австрийском местечке Серфаус-Фисс-Ладис изначально рассчитаны на большие семьи. В одном номере может быть две полноценные двуспальные кровати плюс парочка обычных и всегда достаточно места для детских игр.
Ни во что не вникайте, а просто выберите специальные курорты для детей
Может показаться, что приятнее остаться дома, чем углубляться в такое интенсивное планирование поездки. К счастью, можно изначально выбрать специализированный горнолыжный курорт для отдыха с детьми, где все продумано за вас.
Например, тот же Серфаус-Фисс-Ладис — это три деревни в Австрийских Альпах, связанные единой зоной катания и одним ски-пассом. В каждой из деревень все продумано для семейного отдыха — начиная с отелей и заканчивая подъемниками, трассами, школами, питанием и развлечениями.
Здесь же располагаются детские горнолыжные парки Киндершнееальм, Мурмли и Киндерланд Берты, где ребенок может провести весь день не только на лыжах, но и за игрой с новыми приятелями, просмотром мультфильмов и обедом. Парки располагают русскоязычными инструкторами с педагогическим образованием, учебными бугельными подъемниками, детскими центрами, каруселями, уличными и крытыми игровыми площадками. Здесь же можно покататься на санях или даже мотосанях, прогуляться по зоопарку и даже посмотреть собственное лыжное телевидение.
Одно из главных преимуществ детских парков — специальные рестораны, рассчитанные всю семью, включая самых маленьких детей. Здесь найдется все: детские стульчики, специальные приборы, посуда, слюнявчики и прочее. Само собой, тут есть детское питание — пюре и смеси. То есть везти с собой кучу коробок и банок не придется. Еще здесь организована анимация, чтобы родители, накормив ребенка, могли спокойно поужинать сами.
Решите вопрос со снаряжением
Если горнолыжный спорт — ваша подлинная страсть, то экипировка у вас, скорее всего, есть. Для начинающих лыжников и тех, кто выезжает на покатушки не чаще раза в год, удобнее брать все снаряжение на месте. Аренда экипировки не «на горе», а в спортивных магазинах в городе или деревне существенно дешевле. Но, скорее всего, имеет смысл арендовать места для хранения экипировки прямо у подъемника. Это позволяет не таскаться с ней от и до отеля каждый день. Это особенно актуально для курортов, где по разным соображениям запрещено ездить на автомобиле. Хорошо, когда это компенсируется общественным транспортом, как в Серфаус-Фисс-Ладис, где действует специальное бесплатное метро, которое перевозит туристов между деревнями и подъемниками.
Не забудьте о медстраховке
Это обязательный пункт. Не стоит надеяться на удачу и «так все обойдется». Также не стоит покупать первую попавшуюся бумажку у визового центра, лишь бы был полный комплект документов. Найдите время, чтобы оформить специальную страховку, подразумевающую ситуации, которые возникают при занятиях горнолыжным спортом. Минимальная сумма покрытия должна быть не меньше 50 000 евро.