Как экономить на мобильном трафике? Объясняем вместе с МегаФоном

Если вы заметили, видео в ленте фейсбука всегда оказываются выше других постов — и от этого никуда не деться, так устроен алгоритм выдачи. Даже если вы эти ролики не смотрите, при скролле срабатывает автоплей — и ваши мегабайты трафика утекают впустую. Отключить автопроигрывание в новостной ленте можно в настройках социальных сетей. Заодно стоит покопаться в мессенджере и отключить автоматическую загрузку картинок, видео и голосовых сообщений во всех чатах. Не помешает также, если вы отключите автосинхронизацию данных в приложениях и запретите отправлять разработчикам статистику — это тоже расходует трафик.