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Как должен быть устроен современный интернет-магазин? Объясняем на гифках вместе с маркетплейсом Goods
Интернет-магазины прочно вошли в нашу жизнь и в некотором смысле избаловали нас. Теперь мало того, чтобы нужный товар был в наличии, а кто-то был готов его доставить. Нужны качественное обслуживание, удобный интерфейс сайта — а еще скидки, кешбэк и многое другое. «Медуза» вместе с онлайн-платформой Goods, предлагающей 100 000 товаров, собрали гифки и объяснили, чего мы хотим от современной торговой площадки в интернете.
У него должен быть широкий ассортимент товаров
В отличие от офлайн-магазинов, торговая площадка в интернете не ограничена пространством — и выбор здесь может быть сколько угодно большой. Вы можете выбирать, например, не из пяти моделей пылесосов, а из 500 и больше. С Goods работает больше 200 интернет-магазинов, каждый из которых прошел проверку качества, и ассортимент товаров постоянно увеличивается.
Хорошо иметь возможность купить все в одном месте
Мы привыкли, что в интернете можно найти все. Но искать и сравнивать товары, бегая с одной площадки на другую, неудобно. Поэтому здорово, когда можно выбирать из большого ассортимента на одном сайте: и компьютеры, и косметика, и еще насос для дачи, и японские подгузники, и корм для собаки. Все можно заказать одним разом.
Главное — знать, что вас не обманут
Некоторые до сих пор боятся покупать в интернете, потому что товар нельзя посмотреть и пощупать. Вдруг вещь поддельная? Что, если ею кто-то уже пользовался? А если у нее брак? Хорошему магазину можно доверять, а перед тем, как платить за товар, он всегда дает возможность все изучить и проверить. Если что-то пошло не так, магазин возвращает деньги или предоставляет другой товар на замену.
У хорошего магазина должна быть удобная доставка
Никто не любит возиться с курьерами, которые не хотят везти в удобное вам время, а потом еще перезванивают и переносят время доставки или просят встретить их у метро. Если заказывать разное и часто, то придется сидеть целыми днями дома и ждать курьеров. В Goods есть объединенная доставка — это когда один курьер везет вам товары из разных магазинов. Кстати, эта доставка до 31 октября будет стоить 1 рубль.
Отзывы других людей
Одна из главных прелестей интернет-шоппинга в том, что вы можете прочитать отзывы реальных людей, которые, например, уже успели попользоваться конкретной моделью фена. Он сломался на вторую неделю работы? Слишком сильно греет? Или, наоборот, он идеально работает уже пять лет? Обо всем этом можно узнать на маркетплейсе.
Детальные характеристики и удобная система фильтрации
Порой нет желания доверяться посторонним людям и читать их субъективные мнения. Тогда лучше самому изучить рынок и подобрать то, что вам подходит. Хороший интернет-магазин предоставит самые подробные описания вещи. Еще важно, чтобы товары было удобно фильтровать и сравнивать по отдельным характеристикам.
Помощь для стеснительных
Не все любят звонить в магазин по телефону, чтобы узнать наличие и цену товара или то, сможет ли этот обогреватель нагреть вашу комнату, а та дрель сверлить бетон. В хорошем интернет-магазине обязательно есть онлайн-консультация в чате прямо на сайте или в каком-нибудь мессенджере: WhatsApp, Telegram, Viber и так далее. А можно просто писать в соцсетях в комментарии к постам или личные сообщения в группе.
Приятные бонусы в виде программ лояльности
Одно из главных достоинств интернет-магазинов и покупки всего в одном месте — это программы лояльности. Если тратить деньги на одном сайте, то можно накопить на что-нибудь, что вы иначе не купили бы. Но получить бонусные рубли вы можете, ничего не покупая: для этого достаточно зарегистрироваться на Goods.ru — и вам зачислят 500 единиц.
Возврат части денег в виде кешбэка
Приятно, когда деньги, которые вы потратили на хорошую вещь, еще и вернулись к вам. Многие торговые площадки предлагают кешбэк от 1 до 5%. Но Goods обещает вернуть 20% бонусными рублями от суммы заказа. При оплате товаров банковской картой на сайте кешбэк еще выше — 25%! Потом этими бонусными рублями можно оплачивать до 50% от суммы следующей покупки.