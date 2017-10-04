Как должен быть устроен современный интернет-магазин? Объясняем на гифках вместе с маркетплейсом Goods

Некоторые до сих пор боятся покупать в интернете, потому что товар нельзя посмотреть и пощупать. Вдруг вещь поддельная? Что, если ею кто-то уже пользовался? А если у нее брак? Хорошему магазину можно доверять, а перед тем, как платить за товар, он всегда дает возможность все изучить и проверить. Если что-то пошло не так, магазин возвращает деньги или предоставляет другой товар на замену.