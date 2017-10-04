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Интервьюер круче Дудя? Конечно, Александр Гамов из «Комсомольской правды»! (Все хохочут)

Meduza
13:40, 4 октября 2017
Виктор Гусейнов / Комсомольская правда / PhotoXPress

За последние полгода Юрий Дудь сделал серьезную заявку на звание главного интервьюера России. Но самые крутые интервью берет не Дудь, и даже не Владимир Познер — им обоим далеко до заместителя редактора отдела политики «Комсомольской правды» Александра Гамова. Смотрите сами.

«Озеленение» кадров

(Из интервью бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова)

— Алло, Рамазан Гаджимурадович! Салам алейкум!

— Алейкум ассалам.

— А вы в отпуске сейчас, что ли? Где вы находитесь?

— (небольшая пауза) Я нахожусь между отставкой и пенсией.

— Как понять — между отставкой и пенсией?

— Ну, сегодня пишу заявление об отставке, об уходе.

— А почему? Кто вам предложил? Или это само созрело?

— Я думаю, что мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку.

— То есть, никто вам не предлагал? Я, например, вот против, Рамазан Гаджимурадович, чтобы вы уходили!

— Я тоже против. Но есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже. Идет озеленение кадров.

— Озеленение?

— Да!

— Ах, вон оно что!

Тоже хохочу

(Из другого интервью Абдулатипова — уже после назначения нового главы республики Владимира Васильева)

— Вы с Владимиром Абдуалиевичем уже говорили по телефону? Поздравили его?

— (снова пауза) Я думаю, что он должен первым позвонить. (смеется) Все-таки я старше на несколько лет.

— Я хотел ему позвонить. Вы можете его мобильник дать?

— Искренне тебе говорю: не искал и нету.

— Если я найду, я вам позвоню, скажу его мобильник.

— Хорошо.

<…>

— И ваши дети тоже приветствуют [отставку]?

— Сыновья немножко грустят. Все же-таки папа уже будет не такой большой начальник. Жена радуется. Сыновья грустят. А собака не понимает, что происходит.

— У вас какая порода?

— Японская шиба, как у президента. Зовут Басиком.

— А Путин знает об этом?

— Ну, я думаю, что Путин все знает. (смеется)

— А почему она не понимает, что происходит? Она же умница такая. Собаки все в хозяина.

— Она очень умная, поэтому в такие мелочи не вникает. (хохочет)

<…>

— На обеде в Дербенте много было народу?

— Знаешь, я много народу не собираю. Вообще вокруг меня лет 20 одни и те же люди. Это человек пять-шесть.

— Они тоже нормально восприняли все это?

— Александр, люди, которые друзья, родственники, они хотят, чтобы ты был большим начальником все время. Пока не грохнешься. Недавно я прочитал, что умер один еврей, у него соседи спрашивают: слушай, от чего умер Абрам? Он говорит: от чего умер, на венках написано — «От любимой жены», «От детей», «От товарищей по работе». (и опять хохочет)

— (тоже хохочу) У вас настроение сейчас даже лучше, чем в прошлый раз, когда вы заявление писали об увольнении.

— Настроение отличное, идем ко дну! (смеется) Так, по-моему, говорят.

Уже выпил немножко

(из интервью депутата Госдумы Геннадия Онищенко)

— Алло, Геннадий Григорьевич! Я вот в пять утра уже выпил немножко и решил вам позвонить. Это что, правда, что в России, как заявил Минздрав, стали в два раза меньше выпивать?

— Первое. Ваше чистосердечное признание в том, что вы с утра выпили, безусловно, дискредитирует…

— Меня или Минздрав?

— Дискредитирует всю ту огромную работу, которая проводится по уменьшению потребления алкоголя в нашей стране. Поэтому я не принимаю ваше это признание. И считаю, что это неудачная попытка высокомерно поерничать над…

— Я пошутил, правда! Извините…

—…той титанической работой по борьбе с пьянством и алкоголизмом, которая все же проводится в стране.

Я не писал про это, Иосиф Давыдович

(из интервью Иосифа Кобзона, взятого после приговора бизнесмену Вагифу Пейсахову — он не смог вернуть Кобзону 25 миллионов долларов и сел на шесть лет)

Владимир Веленгурин / Комсомольская правда / PhotoXPress

— Алло, Иосиф Давыдович, здравствуйте! Это Саша Гамов звонит.

— Доброе утро.

— А вы еще в Забайкалье?

— Да, я в Забайкалье. И очень огорчен тем, что вы превращаетесь в желтую прессу.

— В смысле? Я лично — нет.

— Нет, вы лично. Коль вы… Все, что касается меня, все происходит по вашей инициативе.

Я вам отвечу так же, как уже отвечал вашим коллегам: если вы интересуетесь какими-то, так сказать, «черными делами» — интересуйтесь в суде. Что вы интервью берете? Я должен комментировать гадости, что ли?

— А я разве прошу гадости у вас комментировать? Я просто по поводу…

— Ну, зачем же вы так? Чтобы я прокомментировал связанное с Пейсаховым.

— Я и не собираюсь вам этот вопрос задавать…

— Нет — нет, мне очень жаль, и я очень огорчен, я не скрываю этого. Там есть решение суда. Если вы честный журналист — позвоните в суд, узнайте решение, печатайте. Если хотите. А что же вы хотите, чтобы я еще сам комментировал… Ладно, Александр Петрович, спасибо — я очень огорчен.

— Я не писал про это, Иосиф Давыдович!

Иосиф Кобзон кладет трубку.

Понял, в натуре

(из интервью пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева про арест владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова по делу «Башнефти»)

— Миш, привет! Скажи, пожалуйста, чего тянут все на вас, что это «Роснефть» в истории с арестом Евтушенкова замешана…

— Ну, чего тянут? Есть заказ, значит, тянут. Не знаешь? Вчера родился?

— Понятно. Но я что-то не врублюсь — как здесь можно связать сделку Евтушенкова…

— Ну как, взять, придумать информационный вброс, запустить его и дистрибютировать, а потом все на него ссылаться начнут, как будто это факт.

<…>

— У меня единственный вопрос — если вы профессионалы, журналисты, чего вы мне вопросы задаете? Мы-то тут при чем? Мы уже сказали все. Задайте вопрос «Ведомостям». Это самое время — задать — ребята, а вы откуда это взяли? А вы можете доказать, что это было? Задайте. Наши коллеги-дебилы мне отвечают на это — ну, мы же не хотим ссориться с коллегами. Ешкин кот, ребята, со мной вы хотите ссориться?

— Не, не хотим, нет!

— Ну, нет, нет, — если кто-то не хочет, то лучше не звонить. Самый лучший способ не поссориться — не звонить… 

<…>

— А что ты сам думаешь про Евтушенкова?

— Я ничего не думаю про Евтушенкова, у меня довольно хорошие отношения с Петровичем. Жалко, что все так пока оборачивается. С другой стороны, мне трудно себе представить, что Урал Рахимов приватизировал актив идеально корректно, будем так говорить. Существуют сомнения. Я думаю, что они существуют у тебя и у всех остальных. Вот что я думаю. А какую роль в этом играл Петрович — ну, я не знаю. Я понятия не имею. Я желаю ему всего хорошего.

— И я тоже. И тебе тоже. И нам всем.

— Все, больше никаких личных оснований к нему относиться плохо у меня нет. Мы много и по разным поводам общаемся. Вот. Поэтому — со всем уважением! Пока никем не доказано, есть обвинение… Мало ли? У меня масса друзей, которые в тюрьме сидели, извини меня, и по нескольку лет, а потом обвинения были сняты. У нас специфическая судебная система. И особенно следственная. Понял?

— Понял, в натуре…

Я у вас там побеги потоптал

(из интервью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова)

— Алло, Юрий Михайлович!

— Саш, позвони через час.

— А вы в поле, что ли?

— Где же мне еще быть? Зерно осыпается!

Бросил мобильник. Не отключил даже. А в мобильнике — (на нем, помнится, пчелиные соты выгравированы): «Р-т-р-т-р-р!» Комбайн.

Ладно — через час так через час…

<…>

— Умыться хоть успели?

— Угу. Пшеницу полностью собрали.

— Да вы что? Так быстро? А урожай какой?

<…>

— 57

— Да вы что! Это какого зерна?

— Пшеница!

— А гречиха тучная стоит?

— Гречка пока стоит, ждет прибытия Саши Гамова. (смеется)

— Да, я должен отработать. Я у вас там побеги потоптал, порвал. Когда мне прибыть, Юрий Михайлович?

— Я до 15 сентября все время здесь.

Слов нет — только хохот

(из еще одного интервью Лужкова)

Виктор  Гусейнов / Комсомольская правда / PhotoXPress

— А вы сейчас в Нью-Йорке пока еще? (Корреспондент «КП» звонил на днях экс- мэру — он был в Нью-Йорке. — Александр Гамов)

— Я сейчас в Калининграде.

— А-а…

(Лужков простодушно похохатывает)

— Юрий Михайлович, за вами прямо, это самое, не уследишь. Извините, такой еще ду-дурацкий вопрос- только что в социальных сетях появилась информация — не знаю, вам говорили или нет — что якобы у Юрия Михайловича Лужкова ребенок родился.

— Да?

— Да!

— (После небольшой заминки) Серьезно?

— Серьезно! (Корреспондент «КП» немного смущенно смеется) Можете прокомментировать?

— (В трубке — молчание)

— Да или нет?

— Да…

— А?

— Ну, с точки зрения моих — э-э-э, как говорится… Моего физического состояния…

— Да?!

—…это вполне возможно. Но с точки зрения реальности…

— (Корреспондент «КП» разочарованно) Ах!

— Это полная чушь. (Хохочет)

— Ну, то есть, видите, о вас какие легенды ходят?

— Ну, да… (Хохочет)

— Я на полном серьезе, что вы смеетесь? Я же вам никогда глупых вопросов не задаю.

— Ну, да… (снова замолкает и, похоже, задумывается)

— То есть, то есть?

— Чушь, конечно.

— Ну, если чо — я могу об этом напечатать?

— Ну, если пресса об этом говорит — надо сказать. Ответ такой: с точки зрения физических возможностей (давясь от смеха) это вполне вероятная вещь, с точки зрения реальности — это полная чушь.

— Понял. Я в восторге, Юрий Михайлович!

— Да…

— Здорово!

— Дурь какая-то. (Снова хохочет, будто собрался с мыслями) Да!

— Ну, я бы не сказал — дурь. Вот так бы каждому такой дури — чтобы вот так вот мочь… (Немного растерянно, оттого и косноязычие) В такой возраст! Вот так вот, чтобы о тебе — такие вот… Хорошие новости распространяли. Согласитесь!

— Да-да-да… (Хохот)

— (У корреспондента «КП» слов нет — только хохот)

— Ну что мы — сейчас будем печатать или 1-го апреля?

— Это пожалуйста — когда угодно.

(Снова оба хохочут)

— Напечатаем сейчас, а 1-го апреля повторим.

— Саш, а это что за слухи? Откуда они появились?

— Да одна писательница — ее зовут Мария — она на своем Живом журнале напечатала.

— Да?

— Да!

— Ох… ей мужиков не хватает?..

(Ну что за интервью — опять оба хохочут)

Что с нефтью-то, Миш?

(еще одно интервью пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева)

— Миш, привет. Я к тебе не как к вице-президенту «Роснефти», а просто как к рядовому гражданину…

— Давай, давай…

— Чего с нефтью-то, Миш?

— Да ты посмотри, что вообще с рынками мировыми, какая нефть, блин? Забудь про нефть.

<…>

— Их под такие проценты невозможно брать на развитие производства. Только на…

— На этом слове ты тоже настаиваешь?

— Нет. Предыдущее тоже можно на всякий случай убрать, иначе меня уволят и мои дети останутся голодными.

— А тебе зарплату в нефтедолларах или в рублях платят?

— В рублях. Причем, не индексируя вообще. Даже по инфляции. Поскольку зарплата большая, то я могу сказать, что я потерял больше всех. То есть, я потерял столько, сколько многие не заработают за всю свою жизнь.

— Я тебе сочувствую.

— Не надо мне сочувствовать… сочувствовать надо беременным и инвалидам…

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