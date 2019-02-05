Что такое Dreams?

Это виртуальный конструктор для PS4, в котором можно создать видеоигру, песню, мультфильм и даже мем. Для этого не нужны знания в области музыки, кинематографа или программирования, — все делается внутри приложения.

Главный инструмент в Dreams — специальная «капля», которая работает как курсор компьютерной мыши. Этой «каплей» все и рисуется (или пишется, если вы сочиняете песню!). Пользователи могут использовать заготовленные разработчиками текстуры, 3D-модели и звуки — или с нуля создавать свои, опираясь на чужие примеры.

Авторы Dreams смотрят пользовательские работы MediaMolecule

Если упрощать, Dreams — это чистый творческий процесс, во время которого предлагают по минимуму отвлекаться на техническую часть. Еще тут можно бесплатно скачивать работы других пользователей: изучать, смотреть и играть в них.

В декабре 2018-го Dreams вышла в стадию закрытого бета-тестирования, которое заканчивается пятого февраля (когда выйдет полная версия — неизвестно). За это время с помощью виртуального конструктора создали около 15 тысяч работ в самых разных жанрах и форматах.