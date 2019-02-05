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шапито

Хотите создавать игры и мультфильмы? Взгляните на Dreams — это конструктор для PS4, в котором можно сделать почти что угодно (опыт не нужен!)

Meduza

Что такое Dreams?

Это виртуальный конструктор для PS4, в котором можно создать видеоигру, песню, мультфильм и даже мем. Для этого не нужны знания в области музыки, кинематографа или программирования, — все делается внутри приложения.

Главный инструмент в Dreams — специальная «капля», которая работает как курсор компьютерной мыши. Этой «каплей» все и рисуется (или пишется, если вы сочиняете песню!). Пользователи могут использовать заготовленные разработчиками текстуры, 3D-модели и звуки — или с нуля создавать свои, опираясь на чужие примеры.

Авторы Dreams смотрят пользовательские работы
MediaMolecule

Если упрощать, Dreams — это чистый творческий процесс, во время которого предлагают по минимуму отвлекаться на техническую часть. Еще тут можно бесплатно скачивать работы других пользователей: изучать, смотреть и играть в них.

В декабре 2018-го Dreams вышла в стадию закрытого бета-тестирования, которое заканчивается пятого февраля (когда выйдет полная версия — неизвестно). За это время с помощью виртуального конструктора создали около 15 тысяч работ в самых разных жанрах и форматах.

А что уже сделали в Dreams?

Мем «This Is Fine»

ilovesaintjimmy

Бикини-боттом из мультсериала «Губка Боб квадратные штаны»

Dream Museum

Нору Бильбо Бэггинса из «Властелина Колец»

Яичницы — реалистичные и не очень

ilovesaintjimmy

Улицы Парижа

Уровень из космического хоррора Dead Space

EpicLBPTime

Сравните с настоящей Dead Space:

ThatGamesGuy

Шагоход будущего

EpicLBPTime

Станцию метро

LittleBigAnimation

Уровень из P.T. — ужастика с Норманом Ридусом от геймдизайнера Хидео Кодзимы и режиссера Гильермо дель Торо

EpicLBPTime

Сравните с настоящей P.T.:

PewDiePie

Европу, спутник Юпитера

Уровень из Super Mario 64, выходившей на Nintendo 64

BlazingVictini

Нуарный детектив

Michael Scanlon

Вот эти рисунки

И вот эти песни

Fyshokid

Максим Иванов