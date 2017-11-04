Осенью постоянно хочется чего-то согревающего. Или сладкого. Или просто какой-нибудь небольшой радости. По просьбе «Медузы» гастрономический журналист Вика Боярская составила шесть рецептов необычных согревающих безалкогольных напитков, которые к тому же не очень сложно сделать.

Горячие (но не горячительные!) напитки для холодных осенних вечеров Как приготовить чай с сосновыми шишками, финиковый латте и горячий шоколад с маршмеллоу

Горячий шоколад с маршмеллоу

Каким должен быть «идеальный» горячий шоколад? Густой или не слишком? Горький или сладкий? Мы предлагаем простейшую технику приготовления, пользуясь которой можно калибровать густоту и сладость, руководствуясь единственным верным критерием — собственным вкусом.

Ингредиенты (для 4 чашек):

200 граммов шоколада в плитках или галетах; две-три чашки молока (лучше взять «цельное»); половинка мускатного ореха; две штучки гвоздики, две-три горошины черного перца; одна палочка корицы; один стручок ванили; сахар по вкусу; одна горсть маршмеллоу (воздушного зефира).

Приготовление:

Вкус готового напитка зависит от шоколада. Если вам нравится горький — возьмите плитки или галеты с минимальным содержанием сахара и высоким процентом какао. Если вы предпочитаете мягкий, сливочный вкус — используйте молочный или даже белый шоколад. Можно выбрать и шоколад с ароматизаторами (апельсиновый, клубничный), главное, чтобы в нем не было твердых добавок вроде кусочков изюма или орехов. Разломайте плитки на кусочки и выложите в посуду, подходящую для микроволновки. Прогрейте в режиме «разморозка» на минимальной мощности 2-3 минуты, чтобы шоколад полностью размягчился. Главное не спешить и не увеличивать мощность, чтобы масса не перегрелась и не «свернулась».

Молоко налейте в небольшой сотейник и добавьте туда специи: разрезанный вдоль стручок ванили (из него лучше выскоблить семена тупой стороной ножа и добавить их в молоко отдельно), палочку корицы, гвоздику, раздавленные горошины перца. На минимальном огне подогрейте молоко, чтобы оно почти закипело, и сразу снимите с плиты.

Через сито влейте молоко в расплавленный шоколад. Сначала добавьте небольшую порцию и перемешайте до однородности, затем тонкой струйкой влейте остаток. Сито поможет отделить специи и «пенку», если она вдруг образовалась. Добавляя разное количество молока, можно регулировать густоту напитка.

Перемешайте шоколадно-молочную смесь и перелейте в кастрюлю или сотейник. Верните на минимальный огонь. Прогревайте, взбивая массу погружным блендером с насадкой-венчиком, 5-7 минут. Если блендера нет под рукой, можно запастись терпением и взбивать массу обычным венчиком вручную. Главное — не давать напитку закипеть.