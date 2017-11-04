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Горячие (но не горячительные!) напитки для холодных осенних вечеров Как приготовить чай с сосновыми шишками, финиковый латте и горячий шоколад с маршмеллоу
Осенью постоянно хочется чего-то согревающего. Или сладкого. Или просто какой-нибудь небольшой радости. По просьбе «Медузы» гастрономический журналист Вика Боярская составила шесть рецептов необычных согревающих безалкогольных напитков, которые к тому же не очень сложно сделать.
Горячий шоколад с маршмеллоу
Каким должен быть «идеальный» горячий шоколад? Густой или не слишком? Горький или сладкий? Мы предлагаем простейшую технику приготовления, пользуясь которой можно калибровать густоту и сладость, руководствуясь единственным верным критерием — собственным вкусом.
Ингредиенты (для 4 чашек):
200 граммов шоколада в плитках или галетах; две-три чашки молока (лучше взять «цельное»); половинка мускатного ореха; две штучки гвоздики, две-три горошины черного перца; одна палочка корицы; один стручок ванили; сахар по вкусу; одна горсть маршмеллоу (воздушного зефира).
Приготовление:
Вкус готового напитка зависит от шоколада. Если вам нравится горький — возьмите плитки или галеты с минимальным содержанием сахара и высоким процентом какао. Если вы предпочитаете мягкий, сливочный вкус — используйте молочный или даже белый шоколад. Можно выбрать и шоколад с ароматизаторами (апельсиновый, клубничный), главное, чтобы в нем не было твердых добавок вроде кусочков изюма или орехов. Разломайте плитки на кусочки и выложите в посуду, подходящую для микроволновки. Прогрейте в режиме «разморозка» на минимальной мощности 2-3 минуты, чтобы шоколад полностью размягчился. Главное не спешить и не увеличивать мощность, чтобы масса не перегрелась и не «свернулась».
Молоко налейте в небольшой сотейник и добавьте туда специи: разрезанный вдоль стручок ванили (из него лучше выскоблить семена тупой стороной ножа и добавить их в молоко отдельно), палочку корицы, гвоздику, раздавленные горошины перца. На минимальном огне подогрейте молоко, чтобы оно почти закипело, и сразу снимите с плиты.
Через сито влейте молоко в расплавленный шоколад. Сначала добавьте небольшую порцию и перемешайте до однородности, затем тонкой струйкой влейте остаток. Сито поможет отделить специи и «пенку», если она вдруг образовалась. Добавляя разное количество молока, можно регулировать густоту напитка.
Перемешайте шоколадно-молочную смесь и перелейте в кастрюлю или сотейник. Верните на минимальный огонь. Прогревайте, взбивая массу погружным блендером с насадкой-венчиком, 5-7 минут. Если блендера нет под рукой, можно запастись терпением и взбивать массу обычным венчиком вручную. Главное — не давать напитку закипеть.
Готовый взбитый напиток разлейте в чашки, выложите сверху маршмеллоу и посыпьте свеженатертым мускатным орехом.
Маття латте
Японский чай маття (матча) — это пудра мельчайшего помола, приготовленная из листьев зеленого чая. Именно маття — основа традиционной японской чайной церемонии. Благодаря своему характерному вкусу и сочному зеленому цвету, маття совершенно незаменим для приготовления десертов в азиатском стиле. Но в сочетании с молоком он приобретает вполне западное звучание. Если по каким-то причинам вы не хотите использовать в этом рецепте коровье молоко, его можно заменить любым другим. Например, миндальным, соевым или безлактозным.
Ингредиенты (на 1 большую чашку):
Чайная ложка чая маття; чайная ложка сахарной пудры; 30 миллилитров горячей воды; 250 миллилитров молока.
Приготовление:
Чтобы заварить чай маття, соедините его с сахарной пудрой, залейте кипяток и аккуратно перемешайте массу маленьким венчиком, делая круговые растирающие движения по стенкам чашки.
По аналогии с тем, как готовится классический латте, нужно добавить в основу из зеленого чая взбитое молоко. Его можно подогреть и взбить в кофе-машине или воспользоваться венчиком для приготовления капуччино.
Аккуратно влейте вспененное горячее молоко в основу и подавайте, не перемешивая.
Кремовый финиковый латте
Еще одна версия «латте» без добавления эспрессо — на основе финикового пюре с патокой. За счет него напиток получается довольно сладким, так что он вполне сойдет за десерт после обеда или ужина.
Ингредиенты:
800 миллилитров цельного молока; шесть столовых ложек патоки (можно заменить ее прозрачным медом); 12 крупных фиников без косточек; щепотка молотого имбиря; щепотка молотого мускатного ореха; щепотка соли; четверть чайной ложки молотой корицы; четверть чайной ложки молотого черного перца.
Приготовление:
Налейте молоко в кастрюлю или сотейник. Добавьте патоку, соль и все специи. Доведите молоко до кипения и сразу снимите с огня.
Выложите финики в чашу блендера и измельчите в максимально однородное пюре.
Влейте в чашу примерно 150-200 миллилитров горячего молока со специями и продолжайте взбивать. Постепенно подлейте все оставшееся молоко.
Готовую взбитую массу процедите в чистую кастрюлю через сито. Включите минимальный огонь и взбейте массу венчиком или погружным блендером, не доводя до кипения. Сразу разливайте по чашкам и подавайте.
Горячий имбирный компот из сухофруктов с шиповником
В зимнюю версию традиционного компота из сухофруктов стоит добавить согревающие специи и шиповник. Мы рекомендуем не добавлять сахар во время приготовления — если дать компоту достаточно времени настояться, то деликатный сладкий вкус сухофруктов раскроется сам. Свежие ингредиенты из этого рецепта легко заменить на аналогичные сушеные; в таком случае всю смесь вполне можно упаковывать в бумажный пакет и дарить в подарок.
Ингредиенты (на 2 литра компота):
Стакан смеси сухофруктов для компота; полстакана ягод шиповника (свежих, сухих или замороженных); кусочек корня имбиря толщиной два-три сантиметра; цедра одного лимона; цедра одного апельсина; четыре штучки гвоздики; две штучки аниса; два с половиной литра воды; сахар по вкусу.
Приготовление:
Цедру с апельсина и лимона лучше всего снять острым ножом, срезая кожуру длинными полосками. Обязательно удалите со внутренней стороны кожуры белую мембрану — она придает горький привкус, а насыщенная эфирными маслами цедра оставляет лишь приятный цитрусовый аромат.
Мы рекомендуем использовать смесь сухофруктов для компота, но ничуть не хуже получится вариант из одного вида сушеных фруктов, например, из яблок.
Корень имбиря для компота чистить не нужно, достаточно тщательно помыть его щеточкой.
Выложите все ингредиенты (кроме сахара!) в большую кастрюлю, залейте компот водой и доведите до кипения. Варите 5-7 минут, затем достаньте кусочек имбиря (иначе его вкус будет слишком интенсивным) и дайте напитку настояться под крышкой пару часов. Процедите.
Перед подачей вновь подогрейте компот почти до кипения. По желанию можно добавить в чашки сахар или мед.
Облепиховый френч-пресс с розмарином
Горячий ягодный чай — еще и пряный — один из самых популярных осенне-зимних напитков. Возможно, у вас даже есть облепиха с собственной дачи; если нет — ее несложно найти в замороженном виде в супермаркетах.
Ингредиенты (для одного френч-пресса объемом до 500 миллилитров)
Полчашки замороженной облепихи; две столовые ложки сахара; веточка розмарина; пол чайной ложки сухих цветов ромашки; одна штучка кардамона.
Приготовление:
Выложите облепиху в сотейник, не размораживая, добавьте сахар и ½ чашки воды. Доведите до кипения и сразу снимите с огня.
Перелейте облепиху с сиропом во френч-пресс. Добавьте все остальные ингредиенты, наполните колбу кипятком и закройте. Дайте настояться 10 минут.
Лесной чай с сосновыми шишками и можжевельником
Готовое варенье из маленьких сосновых шишек сегодня можно найти даже в супермаркете, но если у вас под рукой есть молодые шишки, его можно сварить самостоятельно. Заваривать лесной чай мы рекомендуем в большом френч-прессе или стеклянном чайнике, чтобы были видны все ингредиенты.
Ингредиенты для варенья из шишек:
Килограмм самых мелких молодых сосновых шишек, килограмм сахара.
Приготовление:
Чтобы сварить варенье, тщательно очистите от мусора и промойте шишки, залейте чистой водой и варите 2 часа на небольшом огне. Откиньте на сито и вновь залейте шишки полутора литрами холодной воды. Оставьте на 12 часов. Добавьте в настой с шишками сахар, поставьте на средний огонь и доведите массу до кипения. Кипятите сироп с шишками 5-7 минут. Перелейте варенье горячим в стерильную банку и закройте крышкой. Дайте варенью настояться минимум 1 неделю, прежде чем открывать банку.
Ингредиенты для лесного чая (на 1 литр):
Чайная ложка черного чая; горсть сушеных или свежих листьев мяты; пять-шесть ягод можжевельника (раздавить); чайная ложка сушеной черники (пригодятся и ягоды, и листья); две веточки тимьяна; четыре столовые ложки варенья из сосновых шишек.
Приготовление:
Выложите все ингредиенты для напитка в чайник или колбу френч-пресса, залейте крутым кипятком и дайте настояться 10 минут. Перемешайте.