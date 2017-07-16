Где смотреть прогноз погоды этим ужасным летом? Вот несколько приложений и сайтов

Давайте признаемся друг другу — это не лучшее лето в нашей жизни. Во всяком случае, в некоторых регионах. Если прогноз погоды не сулит ничего хорошего, то хочется, чтобы он был точным, удобным, красивым и честным («Завтра опять гребаный дождь!»). «Медуза» рассказывает о нескольких погодных сайтах и приложениях.