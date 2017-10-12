Фейсбук подслушивает вас, чтобы потом подсунуть рекламу. Ссылка в первом комментарии Мифы и легенды о крупнейшей соцсети планеты

В русском фейсбуке часто можно встретить посты, в которых пользователь рекомендует тот или иной материал в СМИ или блоге; при этом ссылку на эту статью он дает не в самой публикации, а в комментарии к ней — потому что считается, что фейсбук страшно не любит посты со ссылками и существенно занижает частоту их появления в лентах ваших друзей.