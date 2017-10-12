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Фейсбук подслушивает вас, чтобы потом подсунуть рекламу. Ссылка в первом комментарии Мифы и легенды о крупнейшей соцсети планеты
Фейсбук — такая большая и сложная соцсеть, что никто точно не знает, как она работает. Секретный алгоритм отвечает за то, как ваши посты появляются в лентах друзей и подписчиков; основываясь на множестве неочевидных параметров, фейсбук решает, какую рекламу и возможных знакомых вам предложить. Логика, лежащая в основе социальной сети, настолько парадоксальна, что среди пользователей по всему миру появились настоящие мифы об устройстве алгоритмов фейсбука, а заодно и принадлежащего ему инстаграма. Вот самые главные.
Фейсбук и инстаграм подслушивают вас
Разработчик Дамьен Ленуэль описал, как это было у него: он отправился в горный поход, и по пути случайно завел с двоюродной сестрой разговор о микропроекторе, который он хотел бы купить. Ленуэль не гуглил и нигде в сети до этого не поднимал тему микропроектора; телефон во время похода лежал в рюкзаке. На следующее утро пользователь обнаружил в инстаграме рекламу тех самых проекторов.
Ленуэль признает, что это могло быть простым совпадением, и что по-хорошему приложение не должно незаметно использовать микрофон на айфоне, когда оно свернуто (если микрофон работает в фоновом режиме, у верхнего края экрана появляется красная полоска). Однако, говорит разработчик, после публикации поста он получил десятки отзывов от людей, с которыми происходило то же самое. В компании Instagram заявили, что микрофон для этих целей не используют.
В марте 2017 года в Forbes вышел материал аналитической компании Forrester, которая экспериментировала с фейсбуком — в частности, изучала, меняется ли объем передаваемых данных, если запретить приложению доступ к микрофону. Объем данных не меняется; ничего иного компании выяснить не удалось.
Сам Facebook ответил на эти подозрения еще в июне 2016 года: компания выпустила заявление о том, что она «не использует микрофон телефона для формирования объявлений или изменения того, что вы видите в ленте новостей». Соцсеть утверждает, что использует микрофон только когда пользователь «активно использует конкретную функцию, требующую [работы с] аудио» — например, снимает видео.
Фейсбук следит, с кем вы встречались, и предлагает добавить их в друзья
Некоторые пользователи замечали, что сразу после личной встречи с человеком фейсбук предлагал добавить его в друзья. Это происходило, даже когда у пользователя не было общих друзей с этим человеком. В частности, такое случается с журналистами, которым фейсбук рекомендует подружиться с их анонимными источниками.
В связи с этим существует теория, что фейсбук отслеживает местоположение своих пользователей, а затем использует эти данные, чтобы формировать рекомендации друзей.
В июне 2016 года в издании Fusion вышла статья, основанная на заявлениях представителей Facebook, что информация о местоположении используется как один из факторов для определения возможных друзей. После публикации материала социальная сеть все опровергла: якобы геолокация использовалась в качестве теста в течение короткого промежутка времени, и больше компания так не делает.
Посты, содержащие ссылки, никто не увидит
В русском фейсбуке часто можно встретить посты, в которых пользователь рекомендует тот или иной материал в СМИ или блоге; при этом ссылку на эту статью он дает не в самой публикации, а в комментарии к ней — потому что считается, что фейсбук страшно не любит посты со ссылками и существенно занижает частоту их появления в лентах ваших друзей.
Facebook, естественно, утверждает, что формирует новостную ленту в соответствии с интересами читателя, не вдаваясь в подробности работы алгоритма. Тем не менее, исследования (проведенные, правда, на публичных страницах, а не на личных) говорят, что посты без ссылок получают почти вдвое больший охват, чем посты со ссылками. Что касается видео, ссылки на сторонние видеохостинги гораздо менее эффективны роликов, загруженных непосредственно в фейсбук.
Фейсбук знает только то, что вы указали в профиле
Иногда кажется, что паранойя по поводу соцсетей носит болезненный и мало соотносящийся с реальностью характер, ведь люди сами вводят свои данные в профиле — и если хочется что-то скрыть, можно просто не указывать эту информацию. Или нет?
В 2016 году на The Telegraph вышла статья журналистки Кары Макгугэн о том, как фейсбук обращается с номерами телефонов пользователей. Иногда соцсеть предлагает пользователю привязать номер к аккаунту; при этом в некоторых случаях номер даже не приходится вводить, поскольку он уже отображается на экране, достаточно нажать «Подтвердить».
Facebook говорит, что источником для предложенного номера может быть:
- ваш мобильный телефон или планшет;
- ваш мобильный оператор;
- список контактов других пользователей Facebook;
- номер, который вы вводили раньше, но не подтвердили.
При этом Макгугэн обнаружила: несмотря на то, что она не нажала «Подтвердить», коллега смогла найти ее в фейсбуке по предложенному номеру.
Чем чаще вы пишете, тем хуже
Компания Buffer, разрабатывающая платформу для эсэмэмщиков, поэкспериментировала на своих страницах: после того как они снизили вдвое количество постов, резко упала доля публикаций, которые алгоритм почти никому не показывал, а общий охват вырос втрое.