Facebook, Google и Twitter следят за вами. Что делать?

Интернет-сервисы собирают о вас всю информацию, которую только могут. Технологические гиганты пытаются понять, какую рекламу вам показывать, — а для этого нужно знать, что вам нравится или что вы ищете в сети. Наверняка вы замечали, что после того, как вы поискали, например, плащ, вам начинают везде показывать баннеры с плащами. Многим такая ситуация не нравится. И хотя полностью запретить собирать информацию о себе не удастся (для этого пришлось бы в принципе отказаться от сервисов), можно постараться уменьшить объем передаваемых данных — или хотя бы запретить их использовать.