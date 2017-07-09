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Facebook, Google и Twitter следят за вами. Что делать?
Интернет-сервисы собирают о вас всю информацию, которую только могут. Технологические гиганты пытаются понять, какую рекламу вам показывать, — а для этого нужно знать, что вам нравится или что вы ищете в сети. Наверняка вы замечали, что после того, как вы поискали, например, плащ, вам начинают везде показывать баннеры с плащами. Многим такая ситуация не нравится. И хотя полностью запретить собирать информацию о себе не удастся (для этого пришлось бы в принципе отказаться от сервисов), можно постараться уменьшить объем передаваемых данных — или хотя бы запретить их использовать.
Вся инструкция коротко
Отключите персонализированную рекламу в фейсбуке и твиттере. Разберитесь с «Гуглом». Установите расширение Ghostery или Disconnect.
Что делать с фейсбуком
Для начала можно посмотреть, какую информацию фейсбук использует, чтобы показывать вам рекламу. По этой ссылке вы увидите, что, по мнению социальной сети, вас интересует. Там могут оказаться издания, которые вы читаете, или места, которые вы никогда не посещали (скажем, фейсбук полагает, что меня интересует провинция Энтре-Риос в Аргентине, хотя я о ней никогда не слышал). Кроме того, сервис показывает информацию о рекламодателях, на чью рекламу вы кликали. Все эти сведения сервис использует, чтобы показывать вам баннеры, на которые вы кликнете с большей вероятностью.
Чтобы запретить фейсбуку использовать собранную о вас информацию, нужно зайти в настройки «Реклама на Facebook» и установить все переключатели в позиции «нет», «нет», «никто».
Что делать с твиттером
Твиттер поступает с вами так же, как фейсбук. В настройках можно узнать, сколько рекламодателей интересуются вами (мною — 695 компаний). Чтобы попасть в этот раздел, нужно кликнуть по своему юзерпику в правом верхнем углу, затем: «Настройка и безопасность» → «Ваши данные в твиттере». И промотать до пункта «Целевые аудитории».
Чтобы запретить твиттеру показывать вам персонализированную рекламу (это максимум, что можно сделать; информацию о вас все равно будут собирать), нужно отключить все галочки в меню «Персонализация и данные».
Что делать с «Гуглом»
«Гугл» знает, какие сайты вы посещали, какие видео смотрели на ютьюбе, следит за вашими предпочтениями в рекламе и даже запоминает историю голосового поиска. Мы уже написали подробную инструкцию, как от всего этого защититься.
Как уменьшить количество собранных данных о вас в принципе
Для начала следует осознать, сколько всего про вас знает браузер (он отдает эти сведения другим сайтам). Ваше местоположение, какой у вас компьютер, какая операционная система, в каких социальных сетях вы залогинены. Просто зайдите на эту страницу и пролистайте вниз.
Чтобы ограничить количество собираемой информации, нужно установить расширение, которое запрещает браузеру подключаться ко всевозможным счетчикам и трекерам. Для этого можно использовать Ghostery или Disconnect. Они работают примерно одинаково, только в Ghostery сначала нужно выбрать, что вы хотите блокировать; в Disconnect ничего выбирать не нужно. Почти наверняка эти расширения будут блокировать рекламу; помните, что интернет-СМИ живут за счет рекламы.
Установка этих приложений позволит избавиться от того, что за вами наблюдают трекеры (включая фейсбук), но не браузер. Чтобы запретить браузеру получать перечисленную выше информацию, придется включить самый жесткий режим блокировки в расширениях вроде uBlock Origin (для Google Chrome) или No Script (для Mozilla Firefox). После этого, правда, у вас перестанут работать многие сайты, например, ютьюб.