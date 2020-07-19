шапито

Это лето явно нужно спасать… Есть один способ — караоке! План такой: едем на природу, поем Меладзе, Queen и «Шальную императрицу». Гид «Медузы» по лучшим песням для караоке

Источник: Meduza

Есть две новости — хорошая и плохая. Начнем с плохой: увы, прошла уже половина лета. А вот хорошая: у вас все еще есть месяц с лишним на то, чтобы устроить летнее караоке на природе. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности в период пандемии. Главное правило такое — нужно петь все, что нравится, не стыдиться вокальных данных и вообще искренне получать от этого удовольствие. А песнями мы вас обеспечим! Мы составили субъективный гид «Медузы» по лучшим песням для караоке — и рассортировали все по категориям. В нашем списке оказалось слишком много Валерия Меладзе, «Зверей» и Queen, так что пришлось вынести их в отдельную категорию. Думаем, вы не расстроитесь.