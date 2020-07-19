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шапито

Это лето явно нужно спасать… Есть один способ — караоке! План такой: едем на природу, поем Меладзе, Queen и «Шальную императрицу». Гид «Медузы» по лучшим песням для караоке

Источник: Meduza

Есть две новости — хорошая и плохая. Начнем с плохой: увы, прошла уже половина лета. А вот хорошая: у вас все еще есть месяц с лишним на то, чтобы устроить летнее караоке на природе. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности в период пандемии. Главное правило такое — нужно петь все, что нравится, не стыдиться вокальных данных и вообще искренне получать от этого удовольствие. А песнями мы вас обеспечим! Мы составили субъективный гид «Медузы» по лучшим песням для караоке — и рассортировали все по категориям. В нашем списке оказалось слишком много Валерия Меладзе, «Зверей» и Queen, так что пришлось вынести их в отдельную категорию. Думаем, вы не расстроитесь.

Песни из 1990-х

🎵Играют:

Леонид Агутин, «Дюна», Найк Борзов, «Любэ», Николай Носков, «Комбинация», Валерий Леонтьев, «Агата Кристи», «Леприконсы», «Рок-острова», «Несчастный случай», «Нэнси», Любовь Успенская, Михаил Круг, Александр Серов, «Король и Шут», Александр Новиков, Ирина Аллегрова, «Иванушки International», Владимир Кузьмин, Андрей Губин, «Отпетые мошенники», Земфира, «АукцЫон», «На-на», «Мумий Тролль»

Леонид Агутин — «Хоп хей, ла ла лэй»

Караоке Кармания

«Дюна» — «Привет с большого бодуна»

КАРАОКЕ КЛУБ ТуЛуЛа

Найк Борзов — «Лошадка»

MidiRadio

«Любэ» — «Прорвемся! (Опера)»

solexes2

«Любэ» — «Конь»

ЗЕБРА Караоке

Николай Носков — «Снег»

КАРАОКЕ ТУТ!

«Комбинация» — «American Boy»

Денис Охапкин

Валерий Леонтьев — «Казанова»

евгений колот

«Агата Кристи» — «Сказочная тайга»

Василий Васильев

«Леприконсы» — «Хали-гали, паратруппер»

solexes2

«Рок-острова» — «Ничего не говори»

Караоке-канал Ростовское караоке

«Несчастный случай» — «Генералы песчаных карьеров»

EE YY

«Нэнси» — «Дым сигарет с ментолом»

Калинка Караоке

Любовь Успенская — «Пропадаю я»

Калинка Караоке

Михаил Круг — «Девочка-пай»

Калинка Караоке

Михаил Круг — «Владимирский централ»

Калинка Караоке

Александр Серов — «Я люблю тебя до слез»

Калинка Караоке

«Король и Шут» — «Кукла Колдуна»

Калинка Караоке

«Король и Шут» — «Прыгну со скалы»

Калинка Караоке

Александр Новиков — «Вези меня, извозчик»

Караоке Онлайн

Ирина Аллегрова — «Императрица»

Калинка Караоке

Ирина Аллегрова — «Младший лейтенант»

Karaoke.online

Ирина Аллегрова — «Угонщица»

Калинка Караоке

«Иванушки International» — «Тучи»

solexes

Владимир Кузьмин — «Я не забуду тебя никогда»

Гени Салоп

Андрей Губин — «Ночь»

Alex Slobidker

«Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби»

KaraokE life

Земфира — «Лондон»

Калинка Караоке

«АукцЫон» — «Дорога»

Калинка Караоке

«На-на» — «Фаина»

Караоке Русские Песни

«Мумий Тролль» — «Владивосток 2000»

Песни Караоке Онлайн

Песни из 2000-х

🎵Играют:

«Руки Вверх!», ВИА «Гра», Кристина Орбакайте, «Фабрика», Григорий Лепс, Серега, Земфира, МакSим, «Чай вдвоем», «Корни», «Океан Ельзи», «Отпетые мошенники», ВИА «Сливки», «Мумий Тролль»

«Руки Вверх!» — «Он тебя целует»

Калинка Live

«ВИА Гра» — «Цветок и нож»

Karaoke.online

Кристина Орбакайте — «Перелетная птица»

Krasen Milev

«Фабрика» — «Про любовь»

Калинка Караоке

Григорий Лепс — «Рюмка водки на столе»

ЗЕБРА Караоке

Серега — «Черный Бумер»

КАРАОКЕ DJSerj 🎤

Земфира — «Мачо»

Калинка Караоке

Земфира — «Мы разбиваемся»

Калинка Караоке

МакSим — «Знаешь ли ты»

Калинка Караоке

«Чай вдвоем» — «День рождения»

Лебедь Лебедь

«Корни» — «Вика»

Yerbol Zhiengalyev

«Океан Ельзи» — «Без бою»

Karaoke.online

Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»

Калинка Караоке

«Отпетые мошенники» и ВИА «Сливки» — «Моя звезда»

Денис Кочетков

«Мумий Тролль» — «Медведица»

Песни Караоке Онлайн

Лучшие песни группы «Звери»

«Звери» — «Все, что тебя касается»

Калинка Караоке

«Звери» — «Районы-кварталы»

Калинка Караоке

«Звери» — «Просто такая сильная любовь»

Калинка Караоке

«Звери» — «Дожди-пистолеты»

KARAOKE RU

Лучшие песни короля инстаграма Валерия Меладзе

«Салют, Вера»

Караоке Онлайн

«Спрячем слезы от посторонних»

MidiRadio

«Текила-любовь»

NaKaraokeRu

«Не тревожь мне душу, скрипка»

Караоке Русские Песни

«Красиво»

Калинка Караоке

Песни из 2010-х

🎵Играют:

Валентин Стрыкало, Фейс, Филипп Киркоров, Тима Белорусских, Niletto, Serebro, Loboda, Николай Басков и Натали

Валентин Стрыкало — «Наше лето»

Калинка Караоке

Фейс — «Салам»

Калинка Караоке

Филипп Киркоров — «Снег»

Gaudi karoake

Тима Белорусских — «Незабудка»

Калинка Live

Niletto — «Любимка»

Калинка Караоке

Serebro — «Мама Люба»

Karaoke.online

Loboda — «Твои глаза»

ЗЕБРА Караоке

Николай Басков и Натали — «Николай»

Karaoke.online

Песни на английском

🎵Играют:

Дэвид Боуи, The Doors, R.E.M., A-ha, Eurythmics, Майкл Джексон, Робби Уильямс, Глория Гейнор, Depeche Mode, Radiohead, The Beatles, Dschinghis Khan

Дэвид Боуи — «Space Oddity»

CC Karaoke

The Doors — «When the Musicʼs Over»

Il Mondo di Faxe

R.E.M. — «Losing My Religion»

KaraokeOnVEVO

A-ha — «Take On Me»

PARTY TYME KARAOKE CHANNEL

Eurythmics — «Sweet Dreams»

Караоке Номер 1

Майкл Джексон — «Smooth criminal»

EdKara

Робби Уильямс — «Feel»

PARTY TYME KARAOKE CHANNEL

Глория Гейнор — «I Will Survive»

KaraokeOnVEVO

Depeche Mode — «Personal Jesus»

Sounds of Depeche

Radiohead — «Creep»

NoKaraokeLimits

The Beatles — «Yesterday»

YouSingTheHits

The Beatles — «Let It Be»

YouSingTheHits

Dschinghis Khan — «Moskau»

Mariellas Karaoke Treff

Песни группы Queen

«The Show Must Go On»

David R. Fuller

«I Want It All»

Sing King

«Bohemian Rhapsody»

Karaoke KING

«I Want To Break Free»

David R. Fuller

Классика вне категорий

ВИА «Песняры» — «Беловежская пуща»

Планета Караоке

«Мираж» — «Музыка нас связала»

КАРАОКЕ DJSerj Disco 80 — 90s

«Не вешать нос» из фильма «Гардемарины, вперед!»

Караоке Русские Песни

«Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Калинка Live

«Браво» — «Старый отель»

Караоке Русские Песни

София Ротару — «Червона рута»

Aleks Falko

Поем дальше, не останавливаемся

Фото в анонсе: Marko Djurica / Scanpix / LETA