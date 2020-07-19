шапито
Это лето явно нужно спасать… Есть один способ — караоке! План такой: едем на природу, поем Меладзе, Queen и «Шальную императрицу». Гид «Медузы» по лучшим песням для караоке
Источник: Meduza
Есть две новости — хорошая и плохая. Начнем с плохой: увы, прошла уже половина лета. А вот хорошая: у вас все еще есть месяц с лишним на то, чтобы устроить летнее караоке на природе. Разумеется, с соблюдением всех правил безопасности в период пандемии. Главное правило такое — нужно петь все, что нравится, не стыдиться вокальных данных и вообще искренне получать от этого удовольствие. А песнями мы вас обеспечим! Мы составили субъективный гид «Медузы» по лучшим песням для караоке — и рассортировали все по категориям. В нашем списке оказалось слишком много Валерия Меладзе, «Зверей» и Queen, так что пришлось вынести их в отдельную категорию. Думаем, вы не расстроитесь.
Песни из 1990-х
🎵Играют:
Леонид Агутин, «Дюна», Найк Борзов, «Любэ», Николай Носков, «Комбинация», Валерий Леонтьев, «Агата Кристи», «Леприконсы», «Рок-острова», «Несчастный случай», «Нэнси», Любовь Успенская, Михаил Круг, Александр Серов, «Король и Шут», Александр Новиков, Ирина Аллегрова, «Иванушки International», Владимир Кузьмин, Андрей Губин, «Отпетые мошенники», Земфира, «АукцЫон», «На-на», «Мумий Тролль»
Леонид Агутин — «Хоп хей, ла ла лэй»
«Дюна» — «Привет с большого бодуна»
Найк Борзов — «Лошадка»
«Любэ» — «Прорвемся! (Опера)»
«Любэ» — «Конь»
Николай Носков — «Снег»
«Комбинация» — «American Boy»
Валерий Леонтьев — «Казанова»
«Агата Кристи» — «Сказочная тайга»
«Леприконсы» — «Хали-гали, паратруппер»
«Рок-острова» — «Ничего не говори»
«Несчастный случай» — «Генералы песчаных карьеров»
«Нэнси» — «Дым сигарет с ментолом»
Любовь Успенская — «Пропадаю я»
Михаил Круг — «Девочка-пай»
Михаил Круг — «Владимирский централ»
Александр Серов — «Я люблю тебя до слез»
«Король и Шут» — «Кукла Колдуна»
«Король и Шут» — «Прыгну со скалы»
Александр Новиков — «Вези меня, извозчик»
Ирина Аллегрова — «Императрица»
Ирина Аллегрова — «Младший лейтенант»
Ирина Аллегрова — «Угонщица»
«Иванушки International» — «Тучи»
Владимир Кузьмин — «Я не забуду тебя никогда»
Андрей Губин — «Ночь»
«Отпетые мошенники» — «Люби меня, люби»
Земфира — «Лондон»
«АукцЫон» — «Дорога»
«На-на» — «Фаина»
«Мумий Тролль» — «Владивосток 2000»
Песни из 2000-х
🎵Играют:
«Руки Вверх!», ВИА «Гра», Кристина Орбакайте, «Фабрика», Григорий Лепс, Серега, Земфира, МакSим, «Чай вдвоем», «Корни», «Океан Ельзи», «Отпетые мошенники», ВИА «Сливки», «Мумий Тролль»
«Руки Вверх!» — «Он тебя целует»
«ВИА Гра» — «Цветок и нож»
Кристина Орбакайте — «Перелетная птица»
«Фабрика» — «Про любовь»
Григорий Лепс — «Рюмка водки на столе»
Серега — «Черный Бумер»
Земфира — «Мачо»
Земфира — «Мы разбиваемся»
МакSим — «Знаешь ли ты»
«Чай вдвоем» — «День рождения»
«Корни» — «Вика»
«Океан Ельзи» — «Без бою»
Игорь Корнелюк — «Город, которого нет»
«Отпетые мошенники» и ВИА «Сливки» — «Моя звезда»
«Мумий Тролль» — «Медведица»
Лучшие песни группы «Звери»
«Звери» — «Все, что тебя касается»
«Звери» — «Районы-кварталы»
«Звери» — «Просто такая сильная любовь»
«Звери» — «Дожди-пистолеты»
Лучшие песни короля инстаграма Валерия Меладзе
«Салют, Вера»
«Спрячем слезы от посторонних»
«Текила-любовь»
«Не тревожь мне душу, скрипка»
«Красиво»
Песни из 2010-х
🎵Играют:
Валентин Стрыкало, Фейс, Филипп Киркоров, Тима Белорусских, Niletto, Serebro, Loboda, Николай Басков и Натали
Валентин Стрыкало — «Наше лето»
Фейс — «Салам»
Филипп Киркоров — «Снег»
Тима Белорусских — «Незабудка»
Niletto — «Любимка»
Serebro — «Мама Люба»
Loboda — «Твои глаза»
Николай Басков и Натали — «Николай»
Песни на английском
🎵Играют:
Дэвид Боуи, The Doors, R.E.M., A-ha, Eurythmics, Майкл Джексон, Робби Уильямс, Глория Гейнор, Depeche Mode, Radiohead, The Beatles, Dschinghis Khan
Дэвид Боуи — «Space Oddity»
The Doors — «When the Musicʼs Over»
R.E.M. — «Losing My Religion»
A-ha — «Take On Me»
Eurythmics — «Sweet Dreams»
Майкл Джексон — «Smooth criminal»
Робби Уильямс — «Feel»
Глория Гейнор — «I Will Survive»
Depeche Mode — «Personal Jesus»
Radiohead — «Creep»
The Beatles — «Yesterday»
The Beatles — «Let It Be»
Dschinghis Khan — «Moskau»
Песни группы Queen
«The Show Must Go On»
«I Want It All»
«Bohemian Rhapsody»
«I Want To Break Free»
Классика вне категорий
ВИА «Песняры» — «Беловежская пуща»
«Мираж» — «Музыка нас связала»
«Не вешать нос» из фильма «Гардемарины, вперед!»
«Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
«Браво» — «Старый отель»
София Ротару — «Червона рута»
Фото в анонсе: Marko Djurica / Scanpix / LETA