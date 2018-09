Открывающий номер самого интригующего альбома этой недели. Как мы уже сообщали , Анна Кальви продолжает традиции британской театрализованной женской поп-музыки (см. также Кейт Буш, Florence and the Machine или Bat for Lashes) — и делает это вполне блистательно. Тут к тому же еще и интересно осмыслена актуальная гендерная повестка — грубо говоря, Кальви рефлексирует о легитимности слова «женская» в вышеуказанном жанровом определении.