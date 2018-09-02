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Эминем, «Аквариум», Хаски, Сергей Михалок — а также исландский минимализм и австралийский лиризм «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие. В этом выпуске: Эминем распекает конкурентов, БГ танцует под Гоголя, Хаски рассказывает про тяжелую жизнь Улан-Удэ, Леха Никонов сочиняет хит — а бывший лидер «Ляписа Трубецкого» вспоминает молодость. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Эминем «Lucky You»
Эминем вернулся без предупреждения — и пленных не берет: на новом альбоме он виртуозно раздает на орехи журналистам, коллегам и всем подряд. Конкретно в этой песне достается молодежи, которая мямлит вместо того, чтобы читать рэп, как мужики. Откровенно говоря, музыки здесь не очень много, зато по части ярости Эминем по-прежнему много кого убирает — и разбираться в его ругательствах интересно.
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«Аквариум» «Страшная месть»
Типовая положительная песня позднего «Аквариума» — которая, впрочем, и правда может поднять настроение, особенно если последовать совету Бориса Гребенщикова и выпить. В записанной (и размещенной на стриминговых платформах) версии БГ еще и подпевает Сергей Шнуров, тоже поучаствовавший в саундтреке к блокбастеру про Гоголя.
Хаски «Поэма о Родине»
Самый сильный в поэтическом смысле рэпер в России продолжает летописать неуютную и завораживающую молодость в многоэтажках. Эта песня, кажется, совсем на основе реальных событий — неслучайно и клип снят в родном для автора Улан-Удэ. Пожалуй, самая сильная вещь из тех, что Хаски выпустил в этом году.
Drezden «Айсберг»
Неожиданный поворот в творческой траектории экс-лидера «Ляписа Трубецкого» Сергея Михалка — сольный проект, в котором он отдает должное увлечениям молодости. Никаких тяжелых гитар и плакатных текстов: трогательная восьмидесятническая неоромантика, обогащенная духовой секцией. «Кит, облитый желтой грязью / Пожелтевший тетрадный лист / Платье с неумелой орловской вязью / Старый постер Judas Priest» — кажется, последний раз такому лиризму Михалок предавался где-то в районе альбома «Юность».
Слушать первый альбом Drezden целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Анна Кальви «As A Man»
Открывающий номер самого интригующего альбома этой недели. Как мы уже сообщали, Анна Кальви продолжает традиции британской театрализованной женской поп-музыки (см. также Кейт Буш, Florence and the Machine или Bat for Lashes) — и делает это вполне блистательно. Тут к тому же еще и интересно осмыслена актуальная гендерная повестка — грубо говоря, Кальви рефлексирует о легитимности слова «женская» в вышеуказанном жанровом определении.
Слушать новый альбом Анны Кальви «Hunter» целиком: Apple Music, Google Play
Liars «Murdrum»
Появившаяся одновременно с The Strokes и Interpol группа Liars всегда была экстравагантнее и изобретательнее коллег — и сочиняла то замороченный нойз-рок, то суровую лирику в духе молодого Ника Кейва. «Murdrum» — первое свидетельство их очередного преображения: знакомый почерк с опорой на приключения ритма узнаваем; вкрадчивая мелодия вызывает желание узнать больше.
«Последние танки в Париже» «Такси»
Леха Никонов и его группа «ПТВП», начинавшие еще в основополагающем петербургском клубе «Там-Там», — возможно, одни из самых недооцененных людей в современной российской музыке: поэтика и поза Никонова заметно повлияли хоть на Феликса Бондарева, хоть на группу «ЛСП». В нынешних «ПТВП» часто нет той интимной неистовости и политической резкости, которой они брали публику на абордаж прежде, зато эта торжественная песня про любовь — вполне себе хит.
Олафур Арналдс «saman»
Из всех современных популярных нео-минималистов исландец Олафур Арналдс — пожалуй, самый тонкий: в его музыке не так много эмоциональных спекуляций, свойственных жанру, зато хватает неожиданных поворотов и увлекательных шорохов. На дистанции одной композиции Арналдсом увлечься сложно — этот человек мыслит крупными формами; зато на видео можно хорошо рассмотреть самого автора, красивого скандинавского мужчину.
Слушать новый альбом Олафура Арналдса «re:member» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Cheese People «Святая плеть»
Возвращение одной из групп, поднимавших российскую независимую музыку в середине 2000-х. Как и многие, самарцы Cheese People, ранее певшие по-английски, теперь перешли на русский, но общий вектор не сменили — это лукавый и юркий электропоп, где важнее всего харизма певицы Ольги Чубаровой. Звук Cheese People в новой ипостаси, кажется, стал попроще — зато теперь под это легче танцевать.
Тэш Султана «Pink Moon»
Новое имя, которое точно стоит запомнить: 23-летняя австралийка сочиняет песни, в которых сочетаются страсть белого соула и исполнение в духе лучших образцов фолк-рока. Здесь стоит дождаться вынимающего душу гитарного соло в самом финале: Султана вообще нередко изобретает сложную драматургию внутри нескольких минут жизни песни.
Слушать первый альбом Тэш Султана «Flow State» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»