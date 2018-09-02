Эминем вернулся без предупреждения — и пленных не берет: на новом альбоме он виртуозно раздает на орехи журналистам, коллегам и всем подряд. Конкретно в этой песне достается молодежи, которая мямлит вместо того, чтобы читать рэп, как мужики. Откровенно говоря, музыки здесь не очень много, зато по части ярости Эминем по-прежнему много кого убирает — и разбираться в его ругательствах интересно.