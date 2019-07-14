Cream Soda, Бейонсе, «Масло черного тмина», Bon Iver, Билли Айлиш — а также Дима Билан в ДК «Металлург» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: танцы рыболовов-модников под Cream Soda, новая рэп-сенсация «Масло черного тмина» из Казахстана, а также призрак Димы Билана в провинциальном доме культуры. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Cream Soda «Никаких больше вечеринок»
Что происходит на рыбалке, женам неведомо и неинтересно до тех пор, пока мужья исправно привозят улов. На самом же деле рыболовы все это время неистово отплясывают в сарае в лучах стробоскопа, а рыбу добывают, принося жертвы русалкам. С таким уморительным промоклипом от продюсерской команды Александра Гудкова Fastfoxes, да еще с Александром Башировым и Никитой Кукушкиным в главных ролях, можно продать любую песню, но надо отметить, что композиция «Никаких больше вечеринок» от Cream Soda хороша и сама по себе. На новом альбоме московского трио также отдельно рекомендуем дуэты с Basic Boy и Lurmish.
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«Масло черного тмина» «Вьюга меня замела»
В прошлом году Айдын Закария из Казахстана, публиковавший свои мрачные треки с примесью трип-хопа и джаза во «ВКонтакте» под псевдонимом «Масло черного тмина», с подачи Хаски стал мини-сенсацией и наверное самым обсуждаемым музыкантом в российской рэп-тусовке. В нынешнем году последовал альбом на крупном лейбле, не слишком убедительное выступление на фестивале «Боль», справедливые обвинения в мизогинии и навешивание ярлыка «второй Скриптонит», причем не в комплиментарном смысле. При всех очевидных пока недостатках в музыке «Масла» все же есть своя уникальность и притягательность, способная при правильном подходе сделать из него большого артиста.
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Cats Park «The Pop Song»
Петербуржцы Cats Park на своей втором альбоме «Slow Diving» провернули тот же трюк, что однажды совершил лондонский дуэт Goldfrapp — променяли условную тьму на свет и вместо мрачноватого трип-хопа заиграли более легкую поп-ориентированную электронику. В обоих случаях получилось блестяще. Cats Park безупречно работают с мелодиями, обрамляя их роскошными аранжировками — так что действительно хочется медленно, смакуя каждое мгновение, заныривать в море этой музыки. Не проходите мимо, один из лучших альбомов месяца!
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Bon Iver «Faith»
Главная музыкальная новость недели — классик современной фолктроники Джастин Вернон объявил о выходе в конце августа четвертого альбома Bon Iver, получившего название «i,i». В концепции музыканта все его творчество выстроено по временам года, и новая пластинка, завершая полный цикл, будет символизировать осень. Судя по первым синглам, магия и красота Bon Iver никуда не делась.
Дима Билан «Про белые розы»
Песня, целиком состоящая из штампов и цитат из шлягеров позднесоветской эстрады 1980-х. Клип по сценарию — словно из КВН или Comedy Club, в котором слегка поднадоевшая суперзвезда предстает в максимально несвойственном для себя иронично-издевательском образе. Согласитесь, звучит как сюжет, который уже не раз был опробован и способен вызвать у публики лишь скуку. Но нет, снова работает! Отличный смешной ролик, к которому опять приложил руку вездесущий Александр Гудков.
Blood Orange «Happiness»
Внезапная новая работа Девонти Хайнса преподносится как микстейп-постскриптум к альбому «Negro Swan», входившему в число лучших пластинок прошлого года. «Angelʼs Pulse» сколь необязателен, столь и приятен. Это все тот же эстетский R&B для летних пикников и прогулок по городу.
Слушать альбом «Angelʼs Pulse» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Анна Мередит «Paramour»
Еще один изобретательный клип недели. Игрушечный паровозик на протяжении пяти минут ездит по квартире по витиеватой и очень затейливо сконструированной железной дороге под композицию британской авангардистки Анны Мередит и снимает всех, кто попадается ему на пути. А это, в основном, музыканты, играющие на всем подряд от духовых до ударных. Не оторваться.
Бейонсе «Spirit»
Стандартная величественная баллада, написанная Бейонсе специально для римейка диснеевского «Короля льва», в котором она озвучивает одну из ролей. Лента выходит в прокат на следующей неделе и пока собирает противоречивые отзывы. Помимо официального саундтрека, певица обещает выпустить еще один альбом «The Lion King: The Gift» под своим кураторством — «звуковое кино» с композициями, вдохновленными фильмом.
Tycho «Pink & Blue»
Пятый альбом американского электронщика Скотта Хансена, он же Tycho, получился еще более поп-роковым, чем предыдущие. В большинстве песен здесь солирует специально приглашенная вокалистка Ханна Коттрелл, также известная как Saint Sinner. Пластинка «Weather» очень лаконичная, длится всего полчаса и ни разу не успевает надоесть за время прослушивания.
Слушать альбом «Weather» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Билли Айлиш и Джастин Бибер «Bad guy»
Кумир всех подростков мира перезаписала свой главный хит момента в компании с собственным кумиром Джастином Бибером. Получилось точно также, только с Бибером. Смысл акции ясен не вполне, но ведь кто-то же, например, нескончаемо слушает все эти однотипные ремиксы на самый постылый шлягер 2019-го — «Old Town Road» кантри-рэпера Lil Nas X.