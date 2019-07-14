Cream Soda «Никаких больше вечеринок»

Что происходит на рыбалке, женам неведомо и неинтересно до тех пор, пока мужья исправно привозят улов. На самом же деле рыболовы все это время неистово отплясывают в сарае в лучах стробоскопа, а рыбу добывают, принося жертвы русалкам. С таким уморительным промоклипом от продюсерской команды Александра Гудкова Fastfoxes, да еще с Александром Башировым и Никитой Кукушкиным в главных ролях, можно продать любую песню, но надо отметить, что композиция «Никаких больше вечеринок» от Cream Soda хороша и сама по себе. На новом альбоме московского трио также отдельно рекомендуем дуэты с Basic Boy и Lurmish.