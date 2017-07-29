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Что смотреть в кино: «Взрывная блондинка», «Роковое искушение», «Мертвец» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
07:10, 29 июля 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон, фильм Софии Копполы «Роковое искушение», а также «Мертвец» Джима Джармуша — фильм 1995 года с Джонни Деппом (показывают в кинотеатрах на выходных).

Взрывная блондинка

Шарлиз Терон — спецагент, красавица, умница, лесбиянка и мощная боевая единица. Звучит русская речь, место действия — Берлин, время — 1989-й.

Для кого: для фетишистов

Роковое искушение

Кидман, Фаннинг, Данст — южанки в белых платьях — против раненого северянина Фаррелла. Феминистский романтический хоррор, не без юмора.

Для кого: для нежных душ

Мертвец

Психоделический ревизионистский анти-вестерн со стихами Уильяма Блейка, гитарой Нила Янга и молодым Джонни Деппом. Шедевр Джима Джармуша.

Для кого: для всех

Антон Долин

Фото в анонсе: «Централ партнершип»