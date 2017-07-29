Что смотреть в кино: «Взрывная блондинка», «Роковое искушение», «Мертвец» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон, фильм Софии Копполы «Роковое искушение», а также «Мертвец» Джима Джармуша — фильм 1995 года с Джонни Деппом (показывают в кинотеатрах на выходных).