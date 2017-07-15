Что смотреть в кино: «Планета обезьян: Война», «Дикая история» и «Блокбастер» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза, черная комедия об убийстве в баре «Дикая история» и «Блокбастер» — второй фильм Романа Волобуева (который, правда, снял свое имя с титров).