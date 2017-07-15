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Что смотреть в кино: «Планета обезьян: Война», «Дикая история» и «Блокбастер» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые рассказывают о главных премьерах недели и помогают ориентироваться в прокате. На этой неделе: «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза, черная комедия об убийстве в баре «Дикая история» и «Блокбастер» — второй фильм Романа Волобуева (который, правда, снял свое имя с титров).
Планета обезьян: Война
Вождь обезьян Цезарь потерял близких и попал в концлагерь для приматов. Мрачная и виртуозная антиутопия о том, чем животные лучше людей.
Для кого: для зоозащитников
Дикая история
Зашли в бар красотка, хипстер, бизнесмен, домохозяйка и нищий, а там человека убили. Похоже на анекдот; он и есть. Испанский, смешной и злой.
Для кого: для любителей черного юмора
Блокбастер
Разговорная криминальная комедия с кучей звезд — второй режиссерский опыт экс-критика Романа Волобуева, с титров которого он снял свое имя.
Для кого: для легкомысленных