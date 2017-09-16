Что смотреть в кино: «мама!», «Напарник» и «Министр» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: фильм «мама!» Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс, который освистали в Венеции; российская комедия «Напарник», где Сергей Гармаш вселяется в тело младенца; и «Министр» — комедия о коррупции в Италии.