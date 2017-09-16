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Что смотреть в кино: «мама!», «Напарник» и «Министр» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — около 140 знаков каждая — от Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Среди новинок этой недели: фильм «мама!» Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс, который освистали в Венеции; российская комедия «Напарник», где Сергей Гармаш вселяется в тело младенца; и «Министр» — комедия о коррупции в Италии.
мама!
Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс в амбициозном, наглом, изобретательном, тревожном и эффектном мистическом хорроре Даррена Аронофски.
Для кого: для визионеров
Напарник
Хамская и смешная семейная комедия про Сергея Гармаша, попавшего в тело младенца. В ассортименте — триады, Владивосток и песни «Мумий Тролля».
Для кого: для патриотов
Министр
Аккуратная разговорная комедия о коррупции в европейской политике. Оказывается, рука руку моет не только в России — вот это открытие!
Для кого: для любителей Италии