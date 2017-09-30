истории

Что смотреть в кино: «Хорошее время», «Прорубь» и «Не твое тело» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели

Meduza
06:48, 30 сентября 2017

По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: криминальная драма «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, полуфантастика «Прорубь» о российском телевидении, написанная поэтом Андреем Родионовом, и итальянский вариант картины «Любовь-морковь».

Хорошее время

Модный дуэт братьев-режиссеров Сэфди снял сентиментальный хипстерский триллер про брата-грабителя (Роберт Паттинсон) и брата-инвалида. 

Ракета Релизинг
Для кого: для повзрослевших фанатов «Сумерек»

Прорубь

Мощный психоделический трип поэта Андрея Родионова и режиссера Андрея Сильвестрова — про президента, щуку, телевизор и крещенские купания.

Канал Лиги Экспериментального Кино
Для кого: для верящих в Россию

Не твое тело

Итальянцы от души (возможно, неосознанно) пересняли русскую комедию «Любовь-морковь» — о любящих и нелепых муже и жене, обменявшихся телами.

iVideos
Для кого: для безнадежных романтиков

Антон Долин

Фото в анонсе: Ракета Релизинг

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