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Что смотреть в кино: «Хорошее время», «Прорубь» и «Не твое тело» Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: криминальная драма «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном, полуфантастика «Прорубь» о российском телевидении, написанная поэтом Андреем Родионовом, и итальянский вариант картины «Любовь-морковь».
Хорошее время
Модный дуэт братьев-режиссеров Сэфди снял сентиментальный хипстерский триллер про брата-грабителя (Роберт Паттинсон) и брата-инвалида.
Для кого: для повзрослевших фанатов «Сумерек»
Прорубь
Мощный психоделический трип поэта Андрея Родионова и режиссера Андрея Сильвестрова — про президента, щуку, телевизор и крещенские купания.
Для кого: для верящих в Россию
Не твое тело
Итальянцы от души (возможно, неосознанно) пересняли русскую комедию «Любовь-морковь» — о любящих и нелепых муже и жене, обменявшихся телами.
Для кого: для безнадежных романтиков