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Что смотреть в кино: «Геошторм», «Двуличный любовник», «Голем», «Три сестры» и Билли Уайлдер Ультракороткие рецензии (140 знаков!) на главные фильмы недели
По субботам на «Медузе» выходят ультракороткие рецензии — примерно 140 знаков каждая — от кинокритика Антона Долина, которые помогают ориентироваться в прокате. Новые фильмы этой недели: фильм-катастрофа «Геошторм» с Джерардом Батлером, картина Франсуа Озона «Двуличный любовник», триллер по роману Акройда «Голем» и новая версия «Трех сестер» от Юрия Грымова. Кроме того, в Москве на выходных покажут ретроспективу Билли Уайлдера.
Геошторм
Смехотворно вторичный фильм-катастрофа про управление мировым климатом и заговор правительства против человечества. Зато с Джерардом Батлером.
Для кого: для любителей спецэффектов
Двуличный любовник
Пикантный и путаный эротический триллер про женщину, полюбившую сразу двух психотерапевтов-близнецов. Франсуа Озон в отличной форме.
Для кого: для пытливых
Голем
Чопорный и старомодный викторианский триллер по роману Питера Акройда — естественно, про серийного убийцу. Среди подозреваемых — Карл Маркс.
Для кого: для англофилов
Три сестры
Юрий Грымов осовременил и состарил героев чеховской пьесы, заставив их оплакивать не столько покинутую Москву, сколько утраченный СССР.
Для кого: для ностальгирующих
Ретроспектива Билли Уайлдера
Гениальная «Квартира» и еще три менее очевидные картины великого режиссера — к выходу его автобиографии в издательстве Rosebud.
Для кого: для всех