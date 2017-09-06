Что нужно знать о сборной Сирии, которая может приехать на чемпионат мира по футболу в Россию

5 сентября в истории сборной Сирии по футболу произошло важнейшее событие: благодаря ничьей с Ираном она вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу в России — в самих стыках она сыграет в Австралии. При этом в Сирии продолжается война, в которой участвует в том числе и российская армия. «Медуза» рассказывает о сборной Сирии и об ее головокружительных успехах.