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Что нужно знать о сборной Сирии, которая может приехать на чемпионат мира по футболу в Россию
5 сентября в истории сборной Сирии по футболу произошло важнейшее событие: благодаря ничьей с Ираном она вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу в России — в самих стыках она сыграет в Австралии. При этом в Сирии продолжается война, в которой участвует в том числе и российская армия. «Медуза» рассказывает о сборной Сирии и об ее головокружительных успехах.
В 2017 году сборная Сирии проиграла всего один матч
За право поехать на чемпионат мира в Россию Сирия соперничает со сборными других азиатских стран. И делает это вполне успешно. С начала года сирийцы сыграли пять матчей в отборе на чемпионат мира и уступили всего раз — Южной Корее (0:1). Зато сборная Сирии обыграла Узбекистан (1:0) и Катар (3:1), сыграла вничью с Китаем и Ираном (оба раза 2:2). В итоге Сирия заняла третье место в своей группе отборочного турнира на чемпионат мира — 2018 и сохраняет шансы поехать в Россию. Третье место сирийцы вырвали на последних минутах матча с Ираном, до последнего проигрывая со счетом 1:2. Если бы матч закончился с таким счетом, Сирию в турнирной таблице обогнал бы Узбекистан. Но на 93-й минуте сирийцы смогли забить и добиться исторической победы — Сирия никогда не участвовала в чемпионатах мира. Насколько это важно для них, можно понять по реакции сирийского комментатора на этот гол.
Сборная Сирии не играет дома
Из-за войны между войсками президента Башара Асада, оппозиционными повстанцами и представителями разных религиозных группировок FIFA давно запретила проводить домашние матчи сборной в Сирии. Вместо Дамаска команда играла отборочные матчи в Иране, Омане и Малайзии. В таких условно домашних матчах команда потерпела лишь одно поражение — от Японии со счетом 0:3 в октябре 2015 года.
Чтобы приехать в Россию, Сирия должна обыграть Австралию и, возможно, США
По правилам отбора на чемпионаты мира среди азиатских команд сборные, занявшие в своих группах третье место (как Сирия), играют между собой стыковые матчи. Теперь Сирию ждут игры с Австралией (в футболе страна выступает среди азиатских команд, а не в зоне «Океания»). Два матча между сборными пройдут в октябре. Победитель встретится с командой, занявшей 4-е место в зоне КОНКАКАФ (страны Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна). Среди возможных соперников — США и две команды послабее, Гондурас и Панама.
В сборной Сирии нет звезд. Зато есть игроки, выступавшие против Башара Асада
В сборной Сирии нет ни одного известного на европейском уровне футболиста, однако некоторые игроки выступают в Малайзии или Саудовской Аравии. Кроме того, у Сирии есть вратарь, который умеет вот так:
В 2017 году за сборную снова начали выступать футболисты, которые ранее критиковали президента Сирии Башара Асада, — прежде из-за политической позиции им не давали выходить на поле. Среди этих игроков — Фирас Аль-Хатиб, считавшийся одним из лучших футболистов в истории страны. В 2012-м он поддержал оппозицию, выступил против Асада, уехал из страны и отказался от игр за сборную, пока под бомбежки попадают мирные граждане страны. Спустя пять лет он вернулся в сборную, чтобы помочь ей выйти на чемпионат мира.
За сборную Сирии должен был играть воспитанник «Зенита»
В 2016 году воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах переехал в Сирию, на родину своего отца. Футболист объяснил, что руководство сборной Сирии связалось с ним и предложило Абдулфаттаху выступать за них. «Когда еще появится возможность поиграть за национальную сборную? Я адекватно понимал, что за российскую сборную вряд ли получится сыграть», — говорил он.
В итоге Абдулфаттах играл за сирийский клуб «Аль-Джеиш» из Дамаска, жил в Сирии и пытался оформить документы, необходимые для игры за сборную. «Все абсолютно благодарны и Путину, и России. Здесь на каждой третьей машине фотография Путина и Асада вместе», — делился футболист впечатлениями о жизни в Сирии.
Однако сыграть за сборную Сирии Абдулфаттаху не удалось, поскольку он играл за молодежную сборную России и не имел на тот момент сирийского паспорта. В августе 2016 года он вернулся в Петербург.
Власти Сирии используют футбол для государственной пропаганды
Сирийское правительство считает, что футбол — одно из немногих занятий, которые могут мирно объединить стороны конфликта. «Футбол — это мечта, которая объединяет людей. Он дарит людям улыбку и помогает забыть о запахе разрушения и смерти», — говорил пресс-атташе сборной Башар Мохаммад. Бывший главный тренер сборной Фаджер Ибрахим и полузащитник Осам Омари однажды пришли на предматчевую пресс-конференцию в футболках с портретом Асада. Тренер подчеркнул — его никто не заставлял проводить эту акцию: «Наш президент — очень, очень великий человек. На его стороне правда. Без него Сирия была бы разрушена».
По данным агентства ESPN, которое проводило расследование о футболе в Сирии (оно вышло под заголовком «Команда диктатора»), игра стала для Башара Асада «инструментом притеснения и пропаганды». Бывший сирийский футболист Айман Кашит в 2015 году передал FIFA доклад «Военные преступления против сирийских футболистов». «Есть противоречия между решениями FIFA и ее же правилами. По правилам они должны наказывать федерации футбола за вмешательство правительства. Но в то же время в стране идет война, стадионы используются как армейские склады, дети и футболисты младше 18 лет умирают, другие футболисты находятся в тюрьме. И где решение FIFA? Это лицемерие», — говорил он в интервью ESPN.
По данным бежавшего из Сирии спортивного журналиста Анаса Аммо, в последние несколько лет были убиты или ранены не меньше 38 сирийских профессиональных футболистов, еще 13 игроков пропали.
Вратарь сборной сидел в тюрьме
Одним из футболистов, которых арестовывали в Сирии, был вратарь сборной Мосаб Балхус. В августе 2011 года его арестовали за то, что он помогал скрываться нескольким разыскиваемым оппозиционным повстанцам, а также держал дома «подозрительные суммы денег». Спустя несколько месяцев Балхус согласился на сделку со следствием и вышел на свободу. Он вернулся в сборную и может попасть с ней на чемпионат мира в Россию.