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Чем живет Гуам: американский остров в Океании, для которого не нужна виза
Гуам — остров в западной части Тихого океана. И хотя территориально он находится в Азии, по сути это Америка, причем, чтобы попасть туда, совсем не нужна виза. На Гуам туристы едут круглый год: здесь есть десятки пляжей, нетронутые джунгли и беспошлинная торговля. «Медуза» вместе с Туристическим бюро Гуама в России рассказывает главное, что надо знать про этот остров.
На Гуаме начинается «день Америки»
Гуам входит в архипелаг Марианских островов, протянувшихся вдоль Марианской впадины — самого глубокого желоба на планете. Гуам считается частью территории США (пусть и невключенной), но от Американского континента его отделяют 11 500 км. Для сравнения: до Японии — всего 2500 км. Новый календарный день начинается на Гуаме на 15 часов раньше, чем в Северной Америке (отсюда взялась расхожая фраза про «место, где начинается американский день»). Несмотря на удаленность, местное население (преимущественно народ чаморро и филиппинцы) имеет американское гражданство, свободно говорит на английском, расплачивается американскими долларами и 4 июля празднует День независимости. С начала 2000-х на Гуаме активно развивается туризм — особенно популярен остров среди японцев, корейцев и жителей материковой части США.
У Гуама длинная история
Примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры Гуам заселили чаморро, а европейские поселенцы пришли сюда только в начале XVI века — с экспедицией Фернана Магеллана. В следующие столетия Гуам использовался испанцами как перевалочный пункт на торговом пути из Мексики на Филиппины. В это время происходит христианизация острова и смешение местной и колониальных культур: чаморро заводят семьи с испанцами, мексиканцами и филиппинцами, которые служили на испанских торговых галеонах. Уже в конце XIX века после Испано-американской войны Гуам перешел к США. Частая смена правителей не помешала местным жителям до наших дней сохранить свой язык и обычаи. А весь сложный букет культур отразился в архитектуре городов и в местной кухне, которая (помимо традиционных блюд чаморро) многое позаимствовала у Азии, Мексики и Микронезии.
На Гуаме не бывает холоднее +25°C
С мая по ноябрь на Гуаме идет сезон дождей — бывают тропические ливни, правда непродолжительные. Но и в это время здесь тепло и комфортно. Остров находится в начале «аллеи тайфунов», которые, как правило, здесь только зарождаются и набирают силу уже за пределами Гуама. В сухой период (с декабря по май) температура держится у отметки в +26…+27°С. Влажность на острове чуть выше привычной нам — и колеблется в пределах 66%.
Гуам — остров пляжей и заповедников
Гуам — это сравнительно небольшая территория, 50 на 12 км. Но на ней уместились самые контрастные ландшафты: пляжи с белым песком, горы, тихие бухты и широкие побережья. Среди путешественников особенно популярны походы по джунглям и заповедникам со скалами и водопадами. На Гуаме есть сеть троп для хайкинга: проводники из местных жителей организуют для туристов походы по окрестностям и рассказывают о культурном наследии, традиционных деревнях народа чаморро, камнях латте и местах событий Второй мировой войны.
На Гуаме много памятников Второй мировой войны
Во время Второй мировой Гуам оккупировали японцы, но в 1944 году остров был отбит Морской пехотой США. С тех пор там появились мемориалы, Национальный исторический парк, орудийные комплексы, кладбище служебных собак и другие достопримечательности, которые рассказывают о малоизвестных эпизодах войны. Кроме того, на острове находится американская военная база в этом регионе. На нее тоже можно заказать экскурсию, главное, сделать это заранее — примерно недели за три.
Гуам — место для дайвинга
Гуам считается одним из самых доступных мест для дайвинга в регионе — погружаться тут можно с любым уровнем подготовки. Причем под водой можно рассмотреть не только рыбок и рифы, но и затонувшие корабли. Здесь в гавани Апра на глубине 30 метров рядом лежат немецкий крейсер Первой мировой и японское судно времен Второй мировой. А неподалеку есть знаменитое Голубое Окно — природная 100-метровая шахта с богатой морской фауной. Также на Гуаме популярны прыжки с парашютом и гольф (для него на острове оборудованы семь профессиональных полей).
Гуам — остров разных культур
Рядом с Хагатной, столицей Гуама, находится традиционная деревня, где туристы знакомятся с культурой, кухней и укладом жизни народа чаморро. На местном рынке можно попробовать морские деликатесы. В центральной части Гуама сохранились следы Второй мировой: японские орудийные комплексы, бомбовые воронки, Национальный исторический парк и смотровые площадки.
На Гуаме есть джунгли, пещеры и водопады
Для этого надо ехать в южную часть острова. Она более спокойная, но не менее популярная среди туристов, которые едут на Гуам ради пляжей. Здесь можно погулять в настоящих тропических джунглях, посмотреть на водопады и пещеры, а также изучить деревню Уматак, в которой, как считается, высадился со своей экспедицией Магеллан. Еще в южной части Гуама находится побережье Талофофо-бей, куда ежегодно в сезон ветров приезжают сотни серфингистов.
Гуам — это зона беспошлинной торговли
Товары здесь не облагаются налогами и стоят намного дешевле. Центром шопинга на острове считается город Тумон: там есть крупные торговые улицы, аутлеты и моллы. По выходным туристы ездят в деревню Дедедо (к слову, самую населенную на острове), чтобы посмотреть на местный блошиный рынок, а по средам работает Ночной рынок в Деревне чаморро, где можно приобрести сувениры и попробовать местную кухню.
На Гуам лететь долго, зато не нужна виза
С 2012 года для россиян на острове действует безвизовый режим (но только для поездок до 45 дней). Примерная цена за перелет из Москвы на Гуам с пересадкой в Токио в декабре — 67 тысяч рублей. Из Владивостока — в два раза дешевле. Добраться до Гуама можно из аэропортов соседних азиатских стран — часто это получается дешевле. А уже из Сеула, Гонконга, Токио или Шанхая до острова можно добраться всего за три-четыре часа.