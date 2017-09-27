Чем живет Гуам: американский остров в Океании, для которого не нужна виза

Примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры Гуам заселили чаморро, а европейские поселенцы пришли сюда только в начале XVI века — с экспедицией Фернана Магеллана. В следующие столетия Гуам использовался испанцами как перевалочный пункт на торговом пути из Мексики на Филиппины. В это время происходит христианизация острова и смешение местной и колониальных культур: чаморро заводят семьи с испанцами, мексиканцами и филиппинцами, которые служили на испанских торговых галеонах. Уже в конце XIX века после Испано-американской войны Гуам перешел к США. Частая смена правителей не помешала местным жителям до наших дней сохранить свой язык и обычаи. А весь сложный букет культур отразился в архитектуре городов и в местной кухне, которая (помимо традиционных блюд чаморро) многое позаимствовала у Азии, Мексики и Микронезии.