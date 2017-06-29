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Айфон полностью изменил нашу жизнь. Вот 50 доказательств Ровно десять лет назад вышел первый телефон Apple
29 июня 2007 года, ровно десять лет назад, в продажу поступил первый айфон. С тех пор компания Apple продала более миллиарда своих телефонов, а сам айфон стал идеальным гаджетом, на который равняются производители любой техники по всей планете. Впрочем, еще важнее то, как айфон (а вместе с ним и другие телефоны, созданные по его образцу) радикально изменил наши привычки и мир вокруг нас. Вот 50 доказательств.
Появился новый этикет, связанный только с телефоном
Например, многие считают, что не стоит отвлекаться на телефон во время еды. Желание ответить на комментарий в фейсбуке во время романтического ужина может обернуться скандалом (и справедливо). Некоторые посетители баров даже складывают телефоны стопкой — и кто первый взял свой, тот платит за всех.
У нас никогда не было таких замечательных телефонов. Но мы стали реже друг другу звонить
Телефонный звонок считается серьезным покушением на личное пространство — теперь принято сперва писать; причем лучше не СМС, а в каком-нибудь быстром мессенджере.
Теперь многие люди всегда на работе
Потому что они всегда на связи. Рабочее письмо или сообщение в мессенджере выскакивает на экране — и далеко не всегда получается его игнорировать.
Проверять лайки, отвечать на электронные письма и обновлять ленту в соцсетях можно бесконечно
В транспорте, в очереди, во время прогулки с собакой или даже пробежки. И главное — совершенно невозможно остановиться.
Настоящий отдых часто подразумевает полный отказ от телефона
«Цифровой детокс» становится все популярнее. Можно просто выключить телефон, а можно забраться куда-нибудь, где нет ни интернета, ни сотовой связи.
В любой неловкой ситуации вы достаете телефон
Если вы чувствуете себя чужим на вечеринке или оказались свидетелем неуместной сцены — уткнитесь в телефон. Это так естественно.
Игра в телефоне — это уже не просто «змейка»
Появился даже новый способ монетизации игр — они бесплатны, но за «прокачку» героя или открытие новых карт приходится платить (Free-to-Play).
Будильник — это приложение, а не звенящая железяка
Кстати, другие вещи из старого мира тоже отправились на помойку
Хотя плееры еще у кого-то есть.
Телефон все чаще заменяет ручку и сканер
Зачем переписывать объявление или новое расписание пар, если можно его просто сфотографировать? Зачем сканировать документ, если есть мощная камера?
Появилось много новых профессий
Взять хотя бы нашего iOS-разработчика! (Привет, Максим!)
Появились новые слова — и движения! Например, «свайпнуть» и «тапнуть»!
Люди стали еще меньше читать бумажные книги. А слово «библиотека» все реже означает настоящую библиотеку
Если раньше люди отказывались от бумажных книг в пользу киндлов и других электронных читалок, то теперь появились приложения Kindle и Bookmate для телефонов — то есть телефоном можно и ограничиться, к чему другие гаджеты. А еще в онлайн-библиотеках гораздо удобнее выбирать книги.
Селфи!!!
С помощью селфи люди рассказывают о том, где были, с кем встречались, какая у них новая одежда, прическа и что с настроением. А еще это способ рассказать о диком похмелье, неудачном падении или просто напомнить друзьям о себе.
Люди фотографируют все!
Еду, детей, закат, восход, котиков, дома, деревья, машины — люди фотографируют все, что их окружает. Жизнь стала более публичной не только из-за того, что появились соцсети, но и из-за хороших камер в телефоне и возможности быстро запостить снимки. На цифровые «мыльницы» так много не фотографировали. Кстати, сами «мыльницы» куда-то пропали!
Не сфотографировал — значит, не видел
Еще одно странное явление, связанное с камерами в телефоне: если видишь что-то удивительное, рука сама тянется за телефоном. Надо обязательно снять видео или хотя бы сфотографировать происходящее.
Нас окружают фотографирующие люди!
Телефон — средство защиты от произвола
Если полицейский обращается с вами неподобающе, его можно снять на видео или записать на диктофон. Едва ли не все инструкции юристов о том, как вести себя с представителями власти, обязательно советуют записывать беседу на видео. А камера — в телефоне, конечно.
Люди меньше жуют жевательную резинку
Потому что в очередях перед кассой все смотрят не на ряды жвачек, а… ну, вы поняли!
Дети пытаются растянуть или свайпнуть любое изображение
Даже если это картинка в книжке.
Скоро люди совсем разучатся объяснять, где сейчас находятся
Ведь гораздо проще прислать точку на карте.
Люди стали забывать, каково это — потеряться в незнакомом месте
Теперь можно просто включить навигатор в телефоне и найти дорогу даже в глухом лесу. Больше не нужно приставать к прохожим с глупыми вопросами — все можно найти самому.
С айфоном мы еще эффективнее прокрастинируем
Как мы вообще проводили свободное время без телефона?!
Выросло поколение водителей, которые не умеют ездить без навигатора
А настоящие навигаторы (не в телефоне и не планшете) популярны разве что у таксистов. Их время ушло — вместе со временем цифровых «мыльниц».
Люди разговаривают со своими телефонами, а те им отвечают
Привет, Сири, поставь мне, пожалуйста, будильник на семь утра и расскажи, что там с погодой в Амстердаме. (С картой-навигатором тоже можно поболтать.)
Люди по-другому читают СМИ и в целом иначе потребляют информацию
Большинство читателей видят этот текст в телефоне, а не на компьютере. Мы читаем новости, смотрим видеоблоги, видеорецепты и сериалы, все реже используя для этого большой экран.
Новости теперь сами приходят к вам — можно ничего не включать
Мы любим отправлять вам пуши!
С помощью телефона врачи осматривают больных
Скажем, если врач назначил лечение от акне или какого-то другого кожного заболевания, но ситуация стала хуже, он может просто попросить вас прислать фотографию. Или созвониться с вами по скайпу и предложить показать, что с вашей кожей, с помощью камеры.
Появился новый метод решения любой проблемы: «Наверное, для этого есть какое-нибудь приложение»
Как завязать морской узел? А галстук? Этот гриб ядовитый или нет? Надо залезть в магазин приложений.
Такси теперь не надо вызывать по телефону
И за таксистом можно следить в режиме реального времени. И платить ему тоже с помощью телефона. И еще вы решаете, какой будет репутация у этого таксиста.
После айфонов все популярные телефоны стали похожи друг на друга как близнецы
Прямоугольники с тачскрином и приложениями отличаются только размерами (и надежностью).
Телефон теперь страшно уронить — у него может треснуть экран
До айфонов важным свойством хорошего телефона была его противоударность. Теперь нужна специальная защита — ну или предельная аккуратность.
Тачскрин теперь везде!
Старые добрые кнопки, не говоря уж о рычажках и вентилях, не так-то просто найти.
Телефон — друг и учитель спортсмена
Он подскажет, сколько вы пробежали, в каком темпе лучше преодолеть следующие 500 метров, сколько калорий вы сожгли, — и предложит похвастаться своими успехами перед друзьями.
«Как сыграли?» — такого вопроса больше нет
Обязательно какой-то спортивный пуш придет, обязательно кто-то в мессенджере или в соцсети поздравит с победой — или посочувствует поражению.
Теперь многие внимательнее следят за собой
Кто-то за расходом калорий, кто-то за балансом личного бюджета, кто-то ведет дневники настроений.
Ребенка очень просто успокоить
Да, это непедагогично. Но работает! В критической ситуации айфон станет лучшей няней.
Не нужно дергать официанта, чтобы узнать, что за песня играет в кафе
Для этого есть Shazam и SoundHound.
Телефон — новое карманное зеркало
Просто переключаетесь на фронтальную камеру и смотрите, все ли у вас в порядке с макияжем или бородой.
Прогноз погоды тоже в телефоне!
Когда уже наступит лето?!
Телефон стал кошельком
И с его помощью легко купить все что угодно.
И банком он тоже стал
А значит, можно перевести деньги другу или разобраться с коммунальными платежами в два-три клика.
Мы даже учимся с помощью телефона
По крайней мере, приложения для изучения иностранных языков бывают очень полезными.
Чтобы набрать нужную букву, не надо нажимать одну кнопку много раз
Помните, в старых телефонах приходилось три раза нажать на кнопку «1», чтобы набрать «c»? И еще сколько-то раз, чтобы поставить нужный знак препинания. Вместе с этой технологией ушло и совершенно особое ощущение — когда несколько раз подряд случайно проматываешь нужный знак (че-е-е-е-е-ерт!!!).
Утром есть вещи поважнее завтрака и душа
Теперь отвечать на рабочие письма и просматривать фейсбук можно не отрываясь от подушки.
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Эмодзи, пришедшие на смену смайликам, стали полноценной частью языка — ими можно заменить почти любое слово!
Мечта наших бабушек и дедушек — видеозвонки — теперь реальность
И лучший способ не расставаться с друзьями и семьей.
Телефон стало не так-то просто носить в карманах — не всегда влезает!
Это раньше считалось, что чем меньше у тебя телефон, тем он современнее и круче. Теперь дела обстоят по-другому.
Телефоном теперь можно проверять товары в магазине
Это вино может столько стоить? А где произвели эту игрушку? Приложения есть даже для этого.
Телефон в состоянии ответить на любой ваш вопрос
У вашего мозга теперь есть безразмерный внешний жесткий диск — и общая память со всеми людьми на планете.