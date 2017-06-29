Заработайте себе на пенсиюИгра «Медузы» и VISA про футбол
истории

Айфон полностью изменил нашу жизнь. Вот 50 доказательств Ровно десять лет назад вышел первый телефон Apple

Meduza
13:51, 29 июня 2017

29 июня 2007 года, ровно десять лет назад, в продажу поступил первый айфон. С тех пор компания Apple продала более миллиарда своих телефонов, а сам айфон стал идеальным гаджетом, на который равняются производители любой техники по всей планете. Впрочем, еще важнее то, как айфон (а вместе с ним и другие телефоны, созданные по его образцу) радикально изменил наши привычки и мир вокруг нас. Вот 50 доказательств.

Появился новый этикет, связанный только с телефоном

Например, многие считают, что не стоит отвлекаться на телефон во время еды. Желание ответить на комментарий в фейсбуке во время романтического ужина может обернуться скандалом (и справедливо). Некоторые посетители баров даже складывают телефоны стопкой — и кто первый взял свой, тот платит за всех.

У нас никогда не было таких замечательных телефонов. Но мы стали реже друг другу звонить

Телефонный звонок считается серьезным покушением на личное пространство — теперь принято сперва писать; причем лучше не СМС, а в каком-нибудь быстром мессенджере.

Теперь многие люди всегда на работе

Потому что они всегда на связи. Рабочее письмо или сообщение в мессенджере выскакивает на экране — и далеко не всегда получается его игнорировать.

Проверять лайки, отвечать на электронные письма и обновлять ленту в соцсетях можно бесконечно

В транспорте, в очереди, во время прогулки с собакой или даже пробежки. И главное — совершенно невозможно остановиться.

Настоящий отдых часто подразумевает полный отказ от телефона

«Цифровой детокс» становится все популярнее. Можно просто выключить телефон, а можно забраться куда-нибудь, где нет ни интернета, ни сотовой связи.

В любой неловкой ситуации вы достаете телефон

Если вы чувствуете себя чужим на вечеринке или оказались свидетелем неуместной сцены — уткнитесь в телефон. Это так естественно.

Игра в телефоне — это уже не просто «змейка»

Появился даже новый способ монетизации игр — они бесплатны, но за «прокачку» героя или открытие новых карт приходится платить (Free-to-Play).

Будильник — это приложение, а не звенящая железяка

Кстати, другие вещи из старого мира тоже отправились на помойку

Хотя плееры еще у кого-то есть.

Телефон все чаще заменяет ручку и сканер

Зачем переписывать объявление или новое расписание пар, если можно его просто сфотографировать? Зачем сканировать документ, если есть мощная камера?

Появилось много новых профессий

Взять хотя бы нашего iOS-разработчика! (Привет, Максим!)

Появились новые слова — и движения! Например, «свайпнуть» и «тапнуть»!

Люди стали еще меньше читать бумажные книги. А слово «библиотека» все реже означает настоящую библиотеку

Если раньше люди отказывались от бумажных книг в пользу киндлов и других электронных читалок, то теперь появились приложения Kindle и Bookmate для телефонов — то есть телефоном можно и ограничиться, к чему другие гаджеты. А еще в онлайн-библиотеках гораздо удобнее выбирать книги.

Селфи!!!

С помощью селфи люди рассказывают о том, где были, с кем встречались, какая у них новая одежда, прическа и что с настроением. А еще это способ рассказать о диком похмелье, неудачном падении или просто напомнить друзьям о себе.

Люди фотографируют все!

Еду, детей, закат, восход, котиков, дома, деревья, машины — люди фотографируют все, что их окружает. Жизнь стала более публичной не только из-за того, что появились соцсети, но и из-за хороших камер в телефоне и возможности быстро запостить снимки. На цифровые «мыльницы» так много не фотографировали. Кстати, сами «мыльницы» куда-то пропали!

Не сфотографировал — значит, не видел

Еще одно странное явление, связанное с камерами в телефоне: если видишь что-то удивительное, рука сама тянется за телефоном. Надо обязательно снять видео или хотя бы сфотографировать происходящее.

Нас окружают фотографирующие люди!

Barbara Kinney / Hillary for America

Телефон — средство защиты от произвола

Если полицейский обращается с вами неподобающе, его можно снять на видео или записать на диктофон. Едва ли не все инструкции юристов о том, как вести себя с представителями власти, обязательно советуют записывать беседу на видео. А камера — в телефоне, конечно.

Люди меньше жуют жевательную резинку

Потому что в очередях перед кассой все смотрят не на ряды жвачек, а… ну, вы поняли!

Дети пытаются растянуть или свайпнуть любое изображение

Даже если это картинка в книжке.

A Magazine Is an iPad That Does Not Work.m4v
UserExperiencesWorks

Скоро люди совсем разучатся объяснять, где сейчас находятся

Ведь гораздо проще прислать точку на карте.

Люди стали забывать, каково это — потеряться в незнакомом месте

Теперь можно просто включить навигатор в телефоне и найти дорогу даже в глухом лесу. Больше не нужно приставать к прохожим с глупыми вопросами — все можно найти самому.

С айфоном мы еще эффективнее прокрастинируем

Как мы вообще проводили свободное время без телефона?!

Выросло поколение водителей, которые не умеют ездить без навигатора

А настоящие навигаторы (не в телефоне и не планшете) популярны разве что у таксистов. Их время ушло — вместе со временем цифровых «мыльниц».

Люди разговаривают со своими телефонами, а те им отвечают

Привет, Сири, поставь мне, пожалуйста, будильник на семь утра и расскажи, что там с погодой в Амстердаме. (С картой-навигатором тоже можно поболтать.)

«Мои братья пытаются узнать у Сири ответы к домашней работе, заданной на лето»

Люди по-другому читают СМИ и в целом иначе потребляют информацию

Большинство читателей видят этот текст в телефоне, а не на компьютере. Мы читаем новости, смотрим видеоблоги, видеорецепты и сериалы, все реже используя для этого большой экран.

Новости теперь сами приходят к вам — можно ничего не включать

Мы любим отправлять вам пуши!

С помощью телефона врачи осматривают больных

Скажем, если врач назначил лечение от акне или какого-то другого кожного заболевания, но ситуация стала хуже, он может просто попросить вас прислать фотографию. Или созвониться с вами по скайпу и предложить показать, что с вашей кожей, с помощью камеры.

Появился новый метод решения любой проблемы: «Наверное, для этого есть какое-нибудь приложение»

Как завязать морской узел? А галстук? Этот гриб ядовитый или нет? Надо залезть в магазин приложений.

Такси теперь не надо вызывать по телефону

И за таксистом можно следить в режиме реального времени. И платить ему тоже с помощью телефона. И еще вы решаете, какой будет репутация у этого таксиста.

После айфонов все популярные телефоны стали похожи друг на друга как близнецы

Прямоугольники с тачскрином и приложениями отличаются только размерами (и надежностью).

Телефон теперь страшно уронить — у него может треснуть экран

До айфонов важным свойством хорошего телефона была его противоударность. Теперь нужна специальная защита — ну или предельная аккуратность.

Тачскрин теперь везде!

Старые добрые кнопки, не говоря уж о рычажках и вентилях, не так-то просто найти.

Телефон — друг и учитель спортсмена

Он подскажет, сколько вы пробежали, в каком темпе лучше преодолеть следующие 500 метров, сколько калорий вы сожгли, — и предложит похвастаться своими успехами перед друзьями.

«Как сыграли?» — такого вопроса больше нет

Обязательно какой-то спортивный пуш придет, обязательно кто-то в мессенджере или в соцсети поздравит с победой — или посочувствует поражению.

Теперь многие внимательнее следят за собой

Кто-то за расходом калорий, кто-то за балансом личного бюджета, кто-то ведет дневники настроений.

Ребенка очень просто успокоить

Да, это непедагогично. Но работает! В критической ситуации айфон станет лучшей няней.

Не нужно дергать официанта, чтобы узнать, что за песня играет в кафе

Для этого есть Shazam и SoundHound.

Телефон — новое карманное зеркало

Просто переключаетесь на фронтальную камеру и смотрите, все ли у вас в порядке с макияжем или бородой.

Прогноз погоды тоже в телефоне!

Когда уже наступит лето?!

Телефон стал кошельком

И с его помощью легко купить все что угодно.

И банком он тоже стал

А значит, можно перевести деньги другу или разобраться с коммунальными платежами в два-три клика.

Мы даже учимся с помощью телефона

По крайней мере, приложения для изучения иностранных языков бывают очень полезными.

Чтобы набрать нужную букву, не надо нажимать одну кнопку много раз

Помните, в старых телефонах приходилось три раза нажать на кнопку «1», чтобы набрать «c»? И еще сколько-то раз, чтобы поставить нужный знак препинания. Вместе с этой технологией ушло и совершенно особое ощущение — когда несколько раз подряд случайно проматываешь нужный знак (че-е-е-е-е-ерт!!!).

Утром есть вещи поважнее завтрака и душа

Теперь отвечать на рабочие письма и просматривать фейсбук можно не отрываясь от подушки.

✍️ 💅 💁

Эмодзи, пришедшие на смену смайликам, стали полноценной частью языка — ими можно заменить почти любое слово!

Мечта наших бабушек и дедушек — видеозвонки — теперь реальность

И лучший способ не расставаться с друзьями и семьей.

Телефон стало не так-то просто носить в карманах — не всегда влезает!

Это раньше считалось, что чем меньше у тебя телефон, тем он современнее и круче. Теперь дела обстоят по-другому.

Телефоном теперь можно проверять товары в магазине

Это вино может столько стоить? А где произвели эту игрушку? Приложения есть даже для этого.

Телефон в состоянии ответить на любой ваш вопрос

У вашего мозга теперь есть безразмерный внешний жесткий диск — и общая память со всеми людьми на планете.

Фото в анонсе: Gilles Lambert / Unsplash