Айфон полностью изменил нашу жизнь. Вот 50 доказательств Ровно десять лет назад вышел первый телефон Apple

29 июня 2007 года, ровно десять лет назад, в продажу поступил первый айфон. С тех пор компания Apple продала более миллиарда своих телефонов, а сам айфон стал идеальным гаджетом, на который равняются производители любой техники по всей планете. Впрочем, еще важнее то, как айфон (а вместе с ним и другие телефоны, созданные по его образцу) радикально изменил наши привычки и мир вокруг нас. Вот 50 доказательств.