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ATL, Стормзи, Лиззо, Муджус, Томми Кэш и «Другдиджея» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): рэп-хедлайнеры ATL и Стормзи и аутентичный олдскул от «Другадиджея», привычно эпатажный клип Томми Кэша и бодрая рейв-пластинка Муджуса. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

ATL «Под небом салатовым»

Последний важный рэп-альбом года в России. Жизнь как бесконечная езда по трассе под гитарный сэмпл из Placebo.

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Стормзи «Audacity»

Последний важный рэп-альбом года. Британская версия.

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Лиззо «Good As Hell»

Так называемый «спящий хит». На волне всеобщего обожания ранний трек Лиззо обретает новое дыхание: фит с Арианой и миллионы просмотров.

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Муджус «Circle of Salt»

Еще один техно-боевик Романа Литвинова в содружестве с Женей Борзых из СБПЧ (другой — вот). Скороговорка-заклинание «Я рисую солью круг».

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Томми Кэш «Sdubid»

Если бы герои дагеротипов прошлого ожили в наше время — безумная фантазия от эстонского рэпера-провокатора и оператора сериала «Чернобыль».

«Другдиджея» «Говори»

Лучшее, что случилось с олдскульным хип-хопом в России в этом году: МС Сенечка, «Качевники» и «Другдиджея». У последних еще и стильнее всех.

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MGMT «In the Afternoon» 

Как будто бы MGMT выкрали из студии The Cure инструменты и ноты новой песни. За последние 40 лет Роберту Смиту не подражал только ленивый.

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