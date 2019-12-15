ATL, Стормзи, Лиззо, Муджус, Томми Кэш и «Другдиджея» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): рэп-хедлайнеры ATL и Стормзи и аутентичный олдскул от «Другадиджея», привычно эпатажный клип Томми Кэша и бодрая рейв-пластинка Муджуса. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
ATL «Под небом салатовым»
Последний важный рэп-альбом года в России. Жизнь как бесконечная езда по трассе под гитарный сэмпл из Placebo.
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Стормзи «Audacity»
Последний важный рэп-альбом года. Британская версия.
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Лиззо «Good As Hell»
Так называемый «спящий хит». На волне всеобщего обожания ранний трек Лиззо обретает новое дыхание: фит с Арианой и миллионы просмотров.
Муджус «Circle of Salt»
Еще один техно-боевик Романа Литвинова в содружестве с Женей Борзых из СБПЧ (другой — вот). Скороговорка-заклинание «Я рисую солью круг».
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Томми Кэш «Sdubid»
Если бы герои дагеротипов прошлого ожили в наше время — безумная фантазия от эстонского рэпера-провокатора и оператора сериала «Чернобыль».
«Другдиджея» «Говори»
Лучшее, что случилось с олдскульным хип-хопом в России в этом году: МС Сенечка, «Качевники» и «Другдиджея». У последних еще и стильнее всех.
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MGMT «In the Afternoon»
Как будто бы MGMT выкрали из студии The Cure инструменты и ноты новой песни. За последние 40 лет Роберту Смиту не подражал только ленивый.
Mirèle «Я — сила»
Ева Гурари наносит ответный удар. Сольной выход участницы дуэта «Мы» на удивление интереснее записей ее экс-напарника Даниила Шайхинурова.
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Kaytranada «10%»
Как обычно увлекательная и изобретательная пластинка от канадского электронщика. В этом треке солирует хорошая певица Кали Учис.
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«Космоделика» «Притяжение»
Очередная группа, зародившаяся в рамках проекта «ИМИ.Резиденция». Легкая психоделия 1960-х под пение Саши Виноградовой.
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