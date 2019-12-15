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ATL, Стормзи, Лиззо, Муджус, Томми Кэш и «Другдиджея» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске (теперь в ультракоротком формате до 140 символов): рэп-хедлайнеры ATL и Стормзи и аутентичный олдскул от «Другадиджея», привычно эпатажный клип Томми Кэша и бодрая рейв-пластинка Муджуса. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!