Адель, Stromae, Coldplay, группа «Привет» и Samurai Sluts «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
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Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы, а затем кратко рассказывают о лучших или, по крайней мере, самых заметных из них. В этом выпуске: возвращение Адель и Stromae, отличные альбомы от певицы Сверкай и группы «Привет», а также лучшие новички в отечественном хип-хопе Samurai Sluts.
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Адель «Easy On Me»
Одна из самых голосистых и прославленных артисток XXI века возвращается после шестилетнего затишья — чтобы откровенно поведать нам о личных любовных перипетиях, завершившихся крахом отношений и разводом с мужем. Первый сингл с выходящего в ноябре альбома — максимально традиционалистский, помпезный… и скучный. Что было в моде и котировалось лет десять назад, сейчас попросту не работает. Цифры просмотров, впрочем, свидетельствуют об обратном. Хотя, возможно, дело в ностальгии и осенней хандре. Трудно себе представить, что эта музыка заинтересует современную молодежь.
Stromae «Santé»
Автор «Alors on Danse» и «Papaoutai» бельгиец Поль Ван Авер не выпускал сольного материала с 2013 года. Последние годы он даже отказался от гастролей и частого появления на публике, ссылаясь на эмоциональное выгорание и панические атаки, и сконцентрировался на продюсерской деятельности. Тем неожиданнее и приятнее прозвучало заявление о том, что Stromae счастлив вернуться с новыми песнями и уже букирует концертные даты на следующий год. Сингл-камбэк, воспевающий повседневный труд простых работяг, в целом тоже звучит, как будто не было этих восьми лет ожидания. Но фирменные приемчики артиста, кажется, все еще актуальны и продолжают цеплять.
Coldplay и Селена Гомес «Let Somebody Go»
Признаться, ваш обозреватель всегда недолюбливал Coldplay (окей, за исключением первого альбома). Уж слишком много в их музыке слащавости и наигранности. Группа Криса Мартина бесспорно умеет сочинять талантливые и даже берущие за душу песни, но раз за разом словно бы катится по наклонной, упрощая и опресняя от альбома к альбому свои композиции на потребу массовой публике. К 2021-му процесс вступил в совсем уже необратимую стадию, когда важнее не что, а как, форма окончательно возобладала над содержанием, а в треклисте прописались игривые эмодзи и безликие фиты с BTS и Селеной Гомес. В результате то, что на девятом альбоме Coldplay пафосно именуется «музыкой сфер», на поверку оказывается вселенским пшиком, бездушной махиной для генерирования миллионов стримов и лайков в соцсетях и попросту худшей работой в дискографии группы.
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Tesla Boy «Animal»
Слушая свежий сингл Антона Севидова о берущей верх физиологии, так и хочется процитировать незабвенные строчки «Closer» Трента Резнора, пробуждающего свои животные любовные инстинкты. Обе песни даже чуть схожи по груву, но Tesla Boy мягче стелет.
Сверкай «Огонь (который мы помним)»
Очень личное и откровенное продолжение чудесного прошлогоднего дебюта певицы Юли Лед «Дева в беде». Музыка как терапия и средство самопознания, не стесняющаяся открыться миру. Особо впечатляют танцевальный «Ренессанс» и финальный гитарный «Огонь», из которого выясняется, что до того, как обратиться к деликатной индитронике, Юля играла непричесанный гранж, поклоняясь Кортни Лав.
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«Привет» «Нормально»
В 2020-м семейный дуэт «Привет» Глеба и Александры Сычевых из Москвы блеснул наивным и трогательным альбомом «Поп-музыка», а сейчас, поступательно взрослея, не менее успешно подался в исследование гитарного инди-попа и извечных проблем отцов и детей на диске «Передайте моим родителям». Флагманский клип на трек «Нормально», ненароком воскрешающий в памяти культовый шахназаровский фильм «Курьер», живописует типичное токсичное семейное застолье, подпорченное бунтующим подростком.
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Mirèle «Монохром»
Бывшая солистка дуэта «Мы» Ева Гурари преображает и переизобретает свои последние синглы в эстетском живом звучании при участии Димы Мидборна (On-The-Go), Вити Скорбенко («Нотэбёрд») и Кирилла Иванова (СБПЧ). Изысканная черно-белая короткометражка прилагается.
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Samurai Sluts «Otpusti»
Братья-анонимы из Адыгеи вдыхают свежее звучание в застоявшийся русскоязычный хип-хоп. Редкая в жанре пластинка, которую хочется слушать больше одного раза. В меру лирично, психоделично и скриптонично.
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Кейси Хилл «Seasons Bloom»
Удивительная — «простая, милая и улыбчивая» — артистка, скромно и ненавязчиво повествует о девичьих печалях и радостях, но так, что оторваться совершенно невозможно (причем уже второй альбом подряд!).
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Blackstarkids «All Cops Are Bastards»
Гремучий сплав попсы, панка и хип-хопа, помноженный на цветущую молодость, безбашенное веселье и самоуверенное нахальство. Практически «Френдзона» по-американски!
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